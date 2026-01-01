Inicio Academia Avatares Cómo crear un gemelo digital

Cómo crear un gemelo digital

¿Quieres personalizar tus vídeos como nunca antes? Con los Gemelos Digitales de HeyGen, puedes crear un avatar que se parezca a ti y transmita tu esencia, desde tu estilo y expresiones hasta tu voz. Es la forma más personal de aparecer en tus vídeos sin tener que estar siempre delante de la cámara.

Empieza en la pestaña Avatares

Inicia sesión en tu cuenta de HeyGen y abre la pestaña Avatars desde tu panel. Desde ahí, puedes seleccionar un Gemelo Digital existente o crear uno nuevo.

Haz clic en Crear avatar y luego selecciona Empezar. Revisa los consejos de grabación para garantizar la mejor calidad posible. También se te preguntará si quieres activar la detección de gestos, que captura los movimientos más amplios de tu grabación y los guarda como gestos reutilizables para tus vídeos.

A continuación, elige cómo quieres proporcionar tu material. Puedes subir un vídeo, grabar directamente con tu cámara web o grabar usando tu teléfono.

Mejores prácticas para grabar vídeo

Para obtener resultados óptimos, sube o graba un vídeo de aproximadamente dos minutos de duración. Mantén movimientos naturales y evita los gestos exagerados para que tu avatar no parezca demasiado animado.

Siempre que sea posible, utiliza una cámara o un smartphone de alta resolución. Si solo estás haciendo una prueba, basta con un clip de 30 segundos. Puedes subir tu grabación o grabar directamente desde el navegador.

Sube y envía tu metraje

Después de subir tu vídeo, podrás elegir opciones adicionales, como mantener el sonido ambiente, normalizar el volumen del audio, eliminar el fondo y exportar tu avatar en resolución 4K.

A continuación se te pedirá que grabes un breve vídeo de verificación con la cámara web, que podrás completar después de crear tu avatar. HeyGen analiza tu grabación y señala cualquier aspecto que pueda necesitar mejoras.

Cuando todo esté correcto, haz clic en Enviar. HeyGen generará tu Gemelo Digital y lo añadirá a tu biblioteca de recursos.

Edita tu Gemelo Digital

Una vez que tu avatar esté creado, podrás hacer ajustes en cualquier momento. Selecciona tu avatar y haz clic en Editar avatar.

Desde aquí puedes eliminar o ajustar el fondo, cambiar la resolución y seleccionar o actualizar la voz. Cuando termines, haz clic en Guardar cambios.

Crear aspectos adicionales del avatar

También puedes crear Aspectos de Avatar para añadir variedad a tus vídeos. Los Aspectos son variaciones de tu Gemelo Digital, con diferentes conjuntos, poses o fondos.

Para crear un Look, sube un vídeo de un minuto o un conjunto de fotos personalizadas. Si subes fotos, incluye una combinación de primeros planos y fotos de cuerpo entero con distintos ángulos y expresiones. Tras la verificación, tus nuevos Looks estarán disponibles para usarlos en cualquier proyecto.

Ahora tienes tu propio Gemelo Digital, listo para usar en HeyGen. Con apariencias personalizadas y capacidades expresivas, puedes crear fácilmente vídeos atractivos y personalizados.