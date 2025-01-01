HeyGen logo
Verwandle Kundenansprache in Wirkung mit KI-Video für den Vertrieb

Der Verkauf sollte schnell vorangehen, aber die Videoproduktion tut dies nicht. Mit HeyGen können Sie Verkaufsideen sofort in professionelle Videos umwandeln, damit sich Ihr Team auf Abschlüsse konzentrieren kann und nicht auf die Erstellung von Inhalten.

Warum HeyGen

Warum Vertriebsteams sich für HeyGen bei personalisierten Videos entscheiden

Hör auf, dich zu wiederholen

Verwandle deine effektivste Präsentation in ein wiederverwendbares, von einem Avatar geführtes Video mit der PDF/PPT-zu-Video-Funktion von HeyGen, sodass dein Pitch-Deck für dich spricht, auch wenn du nicht im Raum bist.

Automatisieren Sie erstklassige Nachrichten

Mit benutzerdefinierter Skript-basierter Videoerstellung können Sie sofort personalisierte Verkaufseinleitungen, Produktpräsentationen und Nachfassaktionen produzieren, sodass Ihr Team ihre besten Botschaften skalieren kann, ohne einen Finger zu rühren.

Qualifizieren Sie Leads und treten Sie in Interaktion

Interaktive Avatare fungieren als KI-gesteuerte SDRs, die in Echtzeit mit Interessenten interagieren, Fragen beantworten, Käufer durch das Angebot führen und zu jeder Tageszeit Meetings vereinbaren.

Verkürzen Sie Verkaufszyklen

Nutzen Sie HeyGens Bildschirmaufzeichnung mit Avatar-Overlay, um schnelle, klare Anleitungen zu erstellen, die Interessenten durch komplexe Funktionen führen, Zeit bei Live-Demos sparen und die Geschäftsabschlussgeschwindigkeit erhöhen.

Mühelose Aktualisierungen, weltweite Reichweite

Bearbeiten Sie Videos mühelos, um Präsentationen aktuell zu halten und in neue Märkte zu expandieren, indem Sie in über 175 Sprachen und Dialekte übersetzen, komplett mit KI-Sprachausgabe und Korrekturlesen.

Kundenerfahrungen

Warum Trainings-, Marketing- und Lokalisierungsteams HeyGen vertrauen

customer story

90%

Abschlussrate von Videos

customer story

25%

Steigerung der Abschlussquoten

customer story

10x

Steigerung der Videoproduktionsgeschwindigkeit

customer story

10-15

Sprachen pro Video

customer story

80%

Reduzierung der Übersetzungskosten

customer story

€1,000

pro Minute Video gespeichert

Ausgewählte Anwendungsfälle

Heben Sie sich bei jedem Geschäft ab, vom ersten Kontakt bis zum Abschluss

HeyGen befähigt Vertriebsteams dazu, jede Phase der Kundenreise mit skalierbarem Videoinhalt zu personalisieren, der das Engagement fördert und die Geschäftsabschlussgeschwindigkeit beschleunigt.

Verkaufspräsentationen

Verkaufspräsentationen

Erstellen Sie skalierbare, wirkungsvolle Verkaufspräsentationen, die Käufer informieren und Geschäfte vorantreiben, bevor Sie überhaupt zum Gespräch kommen.

Vertriebsansprache

Vertriebsansprache

Von ausgehenden Verkaufsansprachen über Einleitungen vor dem Anruf bis hin zu Zusammenfassungen nach dem Meeting – heben Sie sich in jeder Phase des Verkaufsprozesses mit individuellen Videos ab.

KI SDRs

KI SDRs

HeyGens interaktive Avatare fungieren als virtuelle KI-SDRs, um Fragen von Interessenten zu beantworten, Leads zu qualifizieren und rund um die Uhr Termine zu vereinbaren.

Von wiederholenden Anrufen zu hochkonvertierenden Videos

Vor HeyGen

Bei jedem Anruf denselben Verkaufsvortrag wiederholen

Statische Präsentationen und unpersönliche Akquise, die nicht hervorstechen

Verzögerte Nachverfolgungen aufgrund manueller Inhaltserstellung

Kostspielige, langsame Videoproduktion und Lokalisierungszeiträume

Verpasste Gelegenheiten außerhalb der Geschäftszeiten

Kommunikationsinkonsistenzen über Vertreter und Regionen hinweg

Nach HeyGen

Verwandle Pitch-Decks in wiederverwendbare Videos mit Avataren

Versenden Sie personalisierte Ansprachen in großem Umfang mit KI-Video

Nutzen Sie Avatar-geführte Bildschirmaufnahmen für schnelle, klare Anleitungen

Lokalisieren Sie Videos sofort in über 175 Sprachen und Dialekten

Qualifizieren Sie Leads rund um die Uhr mit interaktiven KI-SDRs, die Kunden ansprechen

Halten Sie die Nachrichtenübermittlung frisch mit einfacher Bearbeitung direkt auf der Plattform

Die höchsten Vertrauens-
& Sicherheitsstandards

Bei HeyGen sind wir der Überzeugung, dass revolutionäre KI-Technologie von Anfang an höchste Sicherheits- und Ethikstandards erfüllen muss. Unser engagiertes Vertrauens- und Sicherheitsteam stellt sicher, dass Ihre Daten geschützt sind und unsere KI ethisch korrekt eingesetzt wird.

Robuste Sicherheit

Robuste Sicherheit

Vom ersten Hochladen bis zur endgültigen Auslieferung wird Ihre Daten durch branchenführende Protokolle geschützt.

Zertifizierte Konformität

Zertifizierte Konformität

Vollständig konform mit SOC 2 TYPE II, GDPR, CCPA, Datenschutzrahmen und KI-Gesetz Standards.

Kontinuierliche Verbesserung

Kontinuierliche Verbesserung

Unsere Sicherheitspraktiken entwickeln sich proaktiv weiter, um aufkommende Bedrohungen zu antizipieren und zu mindern.

eBooks

Ressourcen

Erkenntnisse aus dem L&D-Bericht 2025

Pyne konvertiert Testversionen und aktiviert Nutzer

Diese Kundenstory zeigt, wie Pyne HeyGen genutzt hat, um die Abschlussraten von Produkt-Demos um das Zehnfache zu steigern und die Benutzeraktivierung im gesamten B2B SaaS-Lebenszyklus zu beschleunigen.

Right arrow
Steigern Sie den Umsatz mit BOFU-Videos

Steigern Sie den Umsatz mit BOFU-Videos

Dieser Leitfaden ist ein praktisches Handbuch für Vermarkter, die darauf abzielen, Interessenten zu gewinnen und Kunden mittels zielgerichtetem BOFU-Videoinhalt mit HeyGen's AI-Videoplattform zu halten.

Right arrow
Marketing- und Vertriebsvideos auf ein neues Level bringen

Marketing- und Vertriebsvideos auf ein neues Level bringen

Dieser Leitfaden wird die Kraft personalisierter Videos für das Marketing untersuchen und die fünf wichtigsten Anwendungsfälle vorstellen, die das Engagement steigern, die Konversionsraten erhöhen und die Kundenbeziehungen verbessern.

Right arrow

Haben Sie Fragen? Wir haben Antworten.

Was genau ist ein durch KI unterstütztes Verkaufsförderungsvideo?

Ein KI-gesteuertes Verkaufsförderungsvideo verwendet HeyGens KI-Tools für Verkaufsvideos mit synthetischen Stimmen und menschenähnlichen Avataren. Diese personalisierten Videos helfen Verkaufsteams dabei, ansprechende, skalierbare Kommunikation für Akquise, Demos, Angebote und Nachfassaktionen zu liefern, wodurch KI-Verkaufsvideos eine starke Möglichkeit bieten, sich ohne Kameras, Studios oder komplexe Produktion hervorzuheben.

Wie können KI-Verkaufsvideos im gesamten Verkaufszyklus eingesetzt werden?

KI-Verkaufsvideos verbessern jede Phase: Akquise mit personalisierten Videos, Käuferbindung durch Demos, Beschleunigung von Abschlüssen durch maßgeschneiderte Angebote, Pflege durch KI-Videoansprache und Förderung von Nachverkäufen. Diese konsistente, skalierbare Kommunikation hilft Vertriebsmitarbeitern, Vertrauen aufzubauen, Beziehungen zu stärken und mit wirkungsvollen, menschenähnlichen Videobotschaften schneller Abschlüsse zu erzielen.

Warum ist HeyGen am besten für die Erstellung von Verkaufsvideos mit menschenähnlichen Präsentatoren geeignet?

HeyGen macht das Erstellen von KI-Verkaufsvideos einfach mit den natürlichsten Avataren, anpassbaren Moderatoren und synthetischen Stimmen. Zusammen mit mehrsprachiger Unterstützung, schneller Rendering-Geschwindigkeit und Studioqualität ermöglicht HeyGen Teams, personalisierte Videos für den Verkaufsansatz zu erstellen – professionell, authentisch und konsistent – ohne Aufnahmegeräte, Schnittfähigkeiten oder langwierige Produktionsprozesse zu benötigen.

Wie personalisiert KI Verkaufsvideos für verschiedene Interessenten oder Konten?

HeyGen personalisiert KI-Verkaufsvideos, indem dynamische Felder wie Namen, Unternehmen oder Branchen in Skripte eingefügt werden. Dies macht KI-Videoansprachen wirkungsvoller, indem personalisierte Videos in großem Umfang erstellt werden. Vertreter übermitteln Nachrichten, die sich wie persönliche Gespräche anfühlen, ohne neu aufnehmen zu müssen, und stellen sicher, dass jeder Interessent relevante, ansprechende Kommunikation erhält, die auf seine Bedürfnisse und Prioritäten zugeschnitten ist.

So erstellen Sie Vertriebsansprache-Videos mit anpassbaren virtuellen Moderatoren.

Um KI-Vertriebsansprache-Videos zu erstellen, wählen Sie einen HeyGen Avatar oder digitalen Zwilling, schreiben Sie Ihr Skript, personalisieren Sie es mit Variablen und erzeugen Sie es sofort mit synthetischen Stimmen. Diese personalisierten Videos können per E-Mail, CRM oder LinkedIn geteilt werden, was die KI-Videoansprache professionell, konsistent und skalierbar macht, während Authentizität und eine starke Markenpräsenz erhalten bleiben.

Wie hilft HeyGen dabei, die auf Verkaufsgespräche verwendete Zeit zu reduzieren?

Ja. Mit HeyGen können Sie Trainingsvideos sofort in über 175 Sprachen und Dialekte übersetzen. Dadurch wird Ihr Training skalierbar und in verschiedenen Regionen zugänglich.

Was ist ein interaktiver Avatar und wie kann ich ihn im Verkauf einsetzen?

Interaktive Avatare fungieren als KI-SDRs – sie können häufig gestellte Fragen beantworten, Käufer durch Ihr Produkt führen, Leads qualifizieren und rund um die Uhr Termine vereinbaren. Sie können sie in Ihre Website oder Produkterfahrung einbetten, um das Engagement am oberen Ende des Verkaufstrichters zu skalieren.

Wie einfach ist es, ein Video zu aktualisieren, nachdem es erstellt wurde?

Indem teure Ausrüstung, Studios und Produktionsteams wegfallen, reduziert HeyGen sowohl Kosten als auch Vorlaufzeiten – und liefert dennoch hochwertige, professionelle Schulungsvideos.

