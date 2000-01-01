Erstellen Sie das Video, das Ihr Startup in Minuten braucht, nicht Monate
Verwandle deine Updates in Videos, die die Leute wirklich anschauen. Mit deinem digitalen Zwilling kannst du schnell Unternehmensqualität-Gründer-Videoankündigungen, Produkt-Erklärungen, Social-Media-Beiträge und Schulungen versenden. Kein Studio. Keine Wiederholungsaufnahmen.
Skalieren Sie sich, ohne langsamer zu werden
HeyGen befähigt Gründer von Startups dazu, mehr mit weniger zu erreichen, indem es hochvolumigen, qualitativ hochwertigen und skalierbaren Videoinhalt ermöglicht, ohne das begrenzte Budget oder die Zeit zu strapazieren. Konzentrieren Sie Ihre Ressourcen stattdessen auf Produktentwicklung und Wachstum.
Der hart erkämpfte Vorteil
Traditionelle Videoproduktion ist teuer und zeitaufwändig. HeyGen beseitigt diese Hindernisse.
Sei überall präsent
Skalieren Sie Ihr Gesicht und Ihre Stimme mit einem digitalen Zwilling und einer Stimmkopie. Seien Sie vom ersten Tag an auf allen Kanälen für Kunden, Investoren und Ihr Team präsent.
Bewegen Sie sich mit der Geschwindigkeit eines Start-ups
Erstellen Sie in wenigen Minuten Gründer-Videos, Erklärungen, Social-Media-Clips und Schulungsmaterial mit einem Skript oder einer Vorgabe. Kein Studio oder Team erforderlich.
Immer markenkonform
Sperren Sie Schriftarten, Farben, Logos und Bauchbinden mit dem Brand Kit, damit jedes Video von Anfang an einheitlich aussieht.
Ihre von Gründern geleitete Videostrategie, angetrieben von HeyGen
Jedes Update verdient ein Video. Jetzt dauert es Minuten, nicht Monate.
Gründerankündigungen
Starten Sie Funktionen, teilen Sie Meilensteine oder motivieren Sie das Team mit einer Videobotschaft des CEO. Nehmen Sie einmal mit Ihrem digitalen Zwilling auf, dann versenden Sie Kommunikationsvideos innerhalb von Minuten.
Produkterklärungen
Verwandeln Sie komplexe Funktionen in einfache, anschauliche Demos. Tauschen Sie Screenshots aus oder bearbeiten Sie das Skript und erstellen Sie es jederzeit neu, damit Ihre Produkt-Demovideos immer der neuesten Version entsprechen.
Soziale Videos
Veröffentlichen Sie kurze Clips, die Reichweite und Vertrauen aufbauen. Erstellen Sie einen Monat lang Beiträge mit automatischen Untertiteln und Ein-Klick-Formaten für Product Hunt, LinkedIn, X, YouTube Shorts und TikTok.
Das am schnellsten wachsende Produkt auf G2 aus gutem Grund
Weniger Produktion, mehr Kommunikation, schnelleres Wachstum. Das sind echte Ergebnisse unserer Kunden
Wichtige Fähigkeiten, die Gründer lieben
Digitaler Zwilling
Erstelle eine lebensechte Version von dir selbst, die mit natürlichen Bewegungen und Ausdrücken in deinen Videos erscheint. Perfekt für eine Ankündigung, Einleitung und Erklärungsvideos für Startups.
Stimmenklonung
Passen Sie Ihre echte Stimme mit hoher Treue an. Bearbeiten Sie einen Satz oder aktualisieren Sie einen Absatz ohne Neuaufnahme, um den Ton und die Energie durchgängig in allen Videos konsistent zu halten.
Einfache Aktualisierungen
Bearbeiten Sie das Skript, wechseln Sie den Bildschirm und klicken Sie auf Generieren. Keine neuen Aufnahmen, kein Warten. Dokumente, Führungen und Schulungen bleiben aktuell, sodass Sie immer über die besten Produkt-Demovideos verfügen.
Vorlagen und Verhältnisse
Beginnen Sie mit bewährten Layouts für Startnotizen, Investoren-Update-Videos, Funktionsbeschreibungen und Social-Media-Clips. Exportieren Sie mit einem Klick im Hochformat, Quadrat oder Querformat.
Automatische Untertitel und Untertitel
Verbessern Sie das Verständnis und die Zugänglichkeit über Kanäle, Besprechungen und geografische Grenzen hinweg.
Marken-Kit
Laden Sie Ihr Logo, Ihre Farben, Schriftarten, Bauchbinden sowie Intro- und Outro-Tafeln hoch. Sichern Sie die Konsistenz über Ihre gesamte Videobibliothek hinweg.
Vom Konzept zum Video im Handumdrehen
Verwandle deine Gründerstimme in markengerechte, sehenswerte Videos ohne Studio oder Neuaufnahmen.
Einmal aufnehmen
Erstellen Sie Ihren digitalen Zwilling und Ihre Stimmkopie in einem einfachen geführten Prozess. Erfassen Sie einmal Ihre Präsenz, und seien Sie überall dabei, wenn es darauf ankommt.
Skript (oder Aufforderung) es
Verfassen Sie eine Aufforderung, fügen Sie Ihren Entwurf ein oder nutzen Sie den Skriptassistenten, um die Botschaft zu präzisieren. Halten Sie es knackig, menschlich und bereit, die Zuschauer zu erfreuen.
Marke erstellen und generieren
Wenden Sie Ihr Marken-Kit an, fügen Sie Bildschirme oder Assets hinzu, wählen Sie das Seitenverhältnis und klicken Sie auf Generieren. Studioqualität-Ergebnisse in Minuten.
Veröffentlichen und aktualisieren
Laden Sie herunter, betten Sie ein oder übertragen Sie auf Ihre Kanäle in 4k-Qualität. Bearbeiten Sie später eine Zeile, generieren Sie neu und halten Sie jedes Video aktuell, während Ihr Produkt ausgeliefert wird.
Zertifiziert, um weltweite Sicherheits- und Compliance-Standards zu erfüllen
Erstelle mein Gründer-Video
Häufig gestellte Fragen
Was ist HeyGen für Gründer?
HeyGen für Gründer hilft Startup-Leitern dabei, in wenigen Minuten Studioqualität-Videos über Gründer, Produkte und Teams mithilfe von KI-gestützter Videogenerierung zu erstellen.
Wie können Gründer HeyGen nutzen, um die besten Produkt-Demovideos und Erklärvideos zu erstellen?
Gründer können Funktionsübersichten, Investoren-Update-Videos oder Benutzerhandbücher mithilfe eines Skripts oder einer einfachen Aufforderung in ansprechende Demo- und Erklärungsvideos verwandeln.
Welche Arten von Start-up-Videos funktionieren am besten mit HeyGen?
HeyGen eignet sich ideal für Gründer-Videos, Erklär-Videos zu Produkten, Update-Videos für Investoren und Produktstart-Videos, die Startups sichtbar und konsistent halten.
Ist HeyGen für Start-ups in der Frühphase mit kleinen Budgets geeignet?
Ja. HeyGen ersetzt kostspielige Produktionsteams durch skalierbare KI-Videotools und hilft Startups dabei, effektiv zu kommunizieren, während Zeit und Geld gespart wird.
Wie schützt HeyGen die Ähnlichkeit und Daten der Gründer?
HeyGen erfüllt die SOC 2 Typ II, GDPR und CCPA Standards, um sicherzustellen, dass jeder digitale Zwilling und jedes Video privat, sicher und konform bleibt.
Wie können Startups HeyGen nutzen, um Investoren-Update-Videos zu erstellen?
Startups können reguläre Investorenberichte in wenigen Minuten in fesselnde Video-Updates verwandeln. Mit HeyGen können Gründer einmal aufnehmen und automatisch polierte, investitionsbereite Videos erstellen, die Meilensteine, Kennzahlen und Ziele klar kommunizieren.
Was macht HeyGen anders als andere Startup-Videoersteller?
HeyGen verwendet KI, um realistische digitale Zwillinge und Markenvorlagen zu erstellen, damit Gründer Erklärungsvideos für Startups, Produktdemos und Videobotschaften von CEOs produzieren können, die ihrer Markenidentität entsprechen, ohne auf ein Produktionsteam angewiesen zu sein.
Kann HeyGen bei Produktstartvideos und Demos helfen?
Ja. Gründer können HeyGen nutzen, um sofort Produktstartvideos oder Produkt-Demovideos zu erstellen, indem sie Assets hochladen, ein Skript hinzufügen und KI-gesteuerte Videos generieren, die auf jedem Kanal perfekt auf die Marke abgestimmt sind.