Âm thanh rõ ràng giúp phụ đề chính xác hơn và khiến phần thuyết minh tiếng Anh của bạn nghe tự nhiên hơn. Phụ đề rất phù hợp cho YouTube và nội dung mạng xã hội, trong khi lồng tiếng tiếng Anh lại lý tưởng cho đào tạo hoặc thuyết trình. Lưu lại các quy tắc thuật ngữ giúp tên sản phẩm và cụm từ kỹ thuật nhất quán trên tất cả video của bạn. Nếu cùng một người nói xuất hiện thường xuyên, nhân bản giọng nói sẽ giúp giữ nguyên “chất giọng” của họ trong mọi phiên bản tiếng Anh. Xem thử video trên cả di động và máy tính giúp đảm bảo thời gian hiển thị và khả năng đọc luôn rõ ràng.

Đối với các dự án đa ngôn ngữ, Trình dịch HeyGen từ tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha sử dụng cùng một quy trình làm việc đơn giản.



