Dịch video từ

Tiếng Pháp sang Tiếng Anh

Dịch video tiếng Pháp sang tiếng Anh tự nhiên, dễ hiểu với HeyGen AI. Chỉ cần tải video của bạn lên, để hệ thống nhận diện tiếng Pháp được nói trong video và chuyển thành phụ đề tiếng Anh hoặc một phiên bản video đã được dịch mà bạn có thể sử dụng ở bất cứ đâu.

Điều này rất hữu ích cho video YouTube, khóa học trực tuyến, clip marketing, phỏng vấn và nội dung đào tạo nội bộ. Mọi thứ đều hoạt động ngay trên trình duyệt của bạn, không cần cài đặt phần mềm hay thiết lập phức tạp.