Lợi ích

Chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Bồ Đào Nha một cách dễ dàng

HeyGen giúp việc dịch thuật trở nên dễ dàng quản lý. Bạn có thể tạo phụ đề, bản chép lời hoặc một bản lồng tiếng tiếng Bồ Đào Nha hoàn chỉnh, đồng thời vẫn giữ toàn quyền kiểm soát về thời lượng, giọng điệu và cách phát âm. Dù bạn sản xuất video hướng dẫn, video đào tạo, demo sản phẩm, nội dung mạng xã hội hay tài liệu truyền thông nội bộ, bạn đều có thể bản địa hóa thông điệp của mình mà không cần thay đổi quy trình sản xuất. Nội dung đã dịch của bạn sẽ luôn chính xác, trau chuốt và tự nhiên đối với khán giả nói tiếng Bồ Đào Nha.

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm về ngôn ngữ, bạn cũng có thể khám phá Trình dịch tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha của HeyGen để mở rộng thư viện nội dung đa ngôn ngữ của mình.