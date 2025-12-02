Dịch video từ
Tiếng Anh sang Tiếng Nhật

Dịch các video tiếng Anh sang tiếng Nhật tự nhiên, dễ hiểu với giải pháp dịch video dùng AI được thiết kế cho nhà sáng tạo nội dung, giáo viên và doanh nghiệp. Chỉ cần tải video tiếng Anh của bạn lên, tạo phụ đề hoặc lồng tiếng tiếng Nhật chính xác, rồi xuất bản bản video hoàn chỉnh chỉ trong vài phút mà không cần studio, chỉnh sửa thủ công hay công cụ phức tạp.

Dù bạn đang dịch một video YouTube, một khóa học trực tuyến hay một bài thuyết trình kinh doanh, quy trình này sẽ giúp bạn tiếp cận khán giả nói tiếng Nhật mà vẫn giữ được ý nghĩa, giọng điệu và bối cảnh văn hóa.

  • Không cần thẻ tín dụng
  • Hơn 1.000 hình đại diện
  • Hủy bất cứ lúc nào
-Video đã được tạo
-Hình đại diện đã được tạo
-Video đã được dịch
Ngày làm việc
Coursera
Miro
Trang chủ
Intel
Komatsu
Ngày làm việc
Coursera
Miro
Trang chủ
Intel
Komatsu
Ngày làm việc
Coursera
Miro
Trang chủ
Intel
Komatsu
Được hơn 1.000.000 nhà phát triển và các công ty hàng đầu tin dùng.

Dịch video tiếng Anh sang tiếng Nhật bằng AI

Việc dịch video cần phải chính xác, hiệu quả và dễ quản lý. Với HeyGen AI, tiếng Anh trong video sẽ được tự động nhận diện, chuyển thành văn bản, dịch sang tiếng Nhật và đồng bộ với timeline video của bạn. Bạn có thể chọn phụ đề tiếng Nhật, lồng tiếng Nhật, hoặc thuyết minh hoàn toàn bằng tiếng Nhật tùy theo mục tiêu nội dung. Mọi thao tác đều thực hiện trực tuyến, và các định dạng phổ biến như MP4 và MOV đều được hỗ trợ đầy đủ, vì vậy bạn có thể bắt đầu dịch ngay lập tức.

Translate Video

Upload your video for hyper-realistic translation with natural lip-sync

Drop files here

Or paste a YouTube link:
Translate to:
Sign in or register to access the full experience
Tải video của bạn lên
Step 1:Tải video của bạn lên
Tạo bản chép lời tiếng Anh
Step 2:Tạo bản chép lời tiếng Anh
Dịch sang tiếng Nhật
Step 3:Dịch sang tiếng Nhật
Xem lại và xuất
Step 4:Xem lại và xuất
Lợi ích

Chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Nhật ngay lập tức

Quy trình dịch video truyền thống thường mất nhiều ngày và phải làm việc với nhiều nhà cung cấp. Quy trình được hỗ trợ bởi AI này rút ngắn toàn bộ quá trình chỉ còn vài phút.

Bạn có thể tự động dịch các video tiếng Anh sang tiếng Nhật mà không cần phải phối hợp với dịch giả, diễn viên lồng tiếng hay biên tập viên. Mọi thứ diễn ra tại một nơi, giúp bạn dễ dàng xuất bản nội dung đều đặn và mở rộng thư viện video của mình.


Một cách đơn giản để tiếp cận khán giả Nhật Bản

Tiếng Nhật là một ngôn ngữ có giá trị cao trong giáo dục, giải trí và kinh doanh toàn cầu. Việc dịch video tiếng Anh sang tiếng Nhật giúp mở rộng phạm vi tiếp cận, cải thiện khả năng tiếp cận nội dung và tăng mức độ tương tác trên các nền tảng.

Cách tiếp cận này đặc biệt hiệu quả đối với:

Người sáng tạo và nhà xuất bản nội dung trên YouTube

Nhà giáo dục và người tạo khóa học trực tuyến

Các đội ngũ marketing và sản phẩm

Đào tạo doanh nghiệp và truyền thông nội bộ

Nhiều công ty toàn cầu kết hợp điều này với dịch video từ tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha để hỗ trợ nhiều thị trường quốc tế chỉ với một quy trình nội dung duy nhất.

Giao diện tùy chỉnh avatar AI hiển thị các tư thế chụp ảnh khác nhau của một người phụ nữ, lựa chọn ngôn ngữ với tiếng Đức và tiếng Anh, cùng các tùy chọn giọng nói như Thân mật và Nhiệt huyết.

Các phương pháp tốt nhất khi dịch video từ tiếng Anh sang tiếng Nhật

Để có kết quả tốt nhất, hãy bắt đầu với âm thanh tiếng Anh rõ ràng và ít tạp âm nền. Hãy xem lại bản chép lời tiếng Anh trước khi dịch để đảm bảo ngữ cảnh và thuật ngữ được chính xác.

Hãy chọn phụ đề tiếng Nhật khi yếu tố tiếp cận là quan trọng nhất, hoặc lồng tiếng Nhật khi bạn muốn có trải nghiệm xem được bản địa hóa hoàn toàn. Luôn xem trước bản hoàn chỉnh để kiểm tra lại thời lượng, giọng điệu và độ dễ đọc trước khi xuất bản.

Giao diện tùy chỉnh avatar AI hiển thị các tư thế chụp ảnh khác nhau của một người phụ nữ, lựa chọn ngôn ngữ với tiếng Đức và tiếng Anh, cùng các tùy chọn giọng nói như Thân mật và Nhiệt huyết.

Các tính năng được thiết kế cho việc dịch từ tiếng Anh sang tiếng Nhật

Giải pháp này được thiết kế cho các nhu cầu bản địa hóa video trong thực tế.

Nhận dạng giọng nói tiếng Anh tự động

Dịch video từ tiếng Anh sang tiếng Nhật

Phụ đề tiếng Nhật với xuất file SRT, VTT và TXT

Điều chỉnh kiểu dáng và thời gian phụ đề

Tùy chọn lồng tiếng và thuyết minh tiếng Nhật

Nhiều phong cách và tông giọng tiếng Nhật khác nhau

Tính nhất quán giọng nói giữa các video

Hỗ trợ đồng bộ khẩu hình cho phát lại tự nhiên

Hỗ trợ các định dạng MP4, MOV, AVI và WebM

Với HeyGen AI, việc chuyển lời nói thành văn bản, dịch và xuất file đều được xử lý trong một quy trình làm việc tinh gọn duy nhất.


Giao diện tùy chỉnh avatar AI hiển thị các tư thế chụp ảnh khác nhau của một người phụ nữ, lựa chọn ngôn ngữ với tiếng Đức và tiếng Anh, cùng các tùy chọn giọng nói như Thân mật và Nhiệt huyết.
Cách hoạt động

Cách dịch video tiếng Anh của bạn sang tiếng Nhật chỉ với 4 bước đơn giản

Dùng lời của bạn để tạo các video chuyên nghiệp, dễ chia sẻ chỉ trong vài bước.

Bước 1

Tải lên video tiếng Anh của bạn

Tải lên tệp video tiếng Anh của bạn hoặc nhập video bằng URL. Hệ thống sẽ tự động nhận diện tiếng Anh được nói trong video và chuẩn bị nội dung để chuyển thành văn bản.


Ba ảnh chân dung avatar do AI tạo (hai nữ, một nam) với nút "Tạo avatar mới" bên dưới.
Bước 2

Tạo bản chép lời tiếng Anh

Video của bạn được chuyển thành văn bản bằng công nghệ nhận dạng giọng nói tiên tiến. Bạn có thể xem lại và chỉnh sửa bản chép lời để sửa tên riêng, thuật ngữ kỹ thuật hoặc cách diễn đạt trước khi dịch.



Ba ảnh chân dung avatar do AI tạo (hai nữ, một nam) với một nút "Tạo avatar mới" bên dưới.
Bước 3

Dịch tiếng Anh sang tiếng Nhật

Chuyển bản chép tiếng Anh thành tiếng Nhật tự nhiên. Hãy chọn cách bạn muốn cho kết quả cuối cùng của mình.

Ba ảnh chân dung avatar do AI tạo (hai nữ, một nam) với nút "Tạo Avatar Mới" bên dưới.
Bước 4

Xem lại và xuất

Kiểm tra thời lượng, độ khớp khẩu hình, phụ đề và lời thuyết minh. Thực hiện các chỉnh sửa nhỏ rồi xuất video tiếng Tây Ban Nha của bạn hoặc tải xuống tệp SRT hoặc VTT.

Ba ảnh chân dung avatar do AI tạo (hai nữ, một nam) với nút "Tạo avatar mới" bên dưới.

HeyGen có gì vượt trội hơn?

Tác động là rất rõ ràng. Doanh nghiệp đạt được những kết quả thực sự với công cụ dịch video của HeyGen. Bằng cách dịch video tức thì, bạn có thể tiết kiệm cả tiền bạc lẫn thời gian, đồng thời dễ dàng mở rộng phạm vi tiếp cận trên toàn cầu.

Dễ

giảm chi phí dịch video

Miễn phí

thị trường được bản địa hóa tức thì

Mạnh mẽ

tính theo từng video thay vì theo tuần hoặc theo tháng

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để tôi dịch một video tiếng Anh sang tiếng Nhật?

Bạn có thể dịch một video tiếng Anh sang tiếng Nhật bằng cách tải tệp lên, tạo bản chép lời tiếng Anh, dịch nó sang tiếng Nhật, rồi xuất phụ đề hoặc lồng tiếng với thời gian và căn chỉnh chính xác.


Tôi có thể dịch một video tiếng Anh sang tiếng Nhật online miễn phí không?

Có, bạn có thể dịch miễn phí các đoạn video tiếng Anh ngắn trực tuyến để kiểm tra độ chính xác của phụ đề và chất lượng giọng đọc trước khi nâng cấp cho các video dài hơn hoặc các tính năng nâng cao.



Công cụ này có hỗ trợ phụ đề tiếng Nhật không?

Có, bạn có thể tạo phụ đề tiếng Nhật chính xác và xuất chúng ra các định dạng tiêu chuẩn, phù hợp để dùng cho YouTube, các khóa học trực tuyến và đáp ứng yêu cầu về khả năng tiếp cận.



Tôi có thể dịch video sang các ngôn ngữ khác không?

Đúng vậy, nhiều nhóm dịch video tiếng Anh sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, bao gồm cả các quy trình nhưdịch video từ tiếng Bồ Đào Nha sang tiếng Anh, để hỗ trợ khán giả toàn cầu với chất lượng nhất quán.


Điều này có hữu ích cho các video về kinh doanh, giáo dục hoặc đào tạo không?

Đúng vậy, các tổ chức thường xuyên sử dụng giải pháp này để dịch các video giới thiệu nhân viên mới, đào tạo, tiếp thị và truyền thông nội bộ bằng tiếng Anh sang tiếng Nhật cho các nhóm làm việc quốc tế.




Công cụ dịch này có hỗ trợ định dạng MP4, MOV và các định dạng khác không?

Có. Hầu hết các định dạng, bao gồm MP4, MOV, AVI và WebM đều được hỗ trợ. Điều này giúp bạn có thể tải lên gần như mọi video tiếng Pháp và tạo phụ đề hoặc lồng tiếng tiếng Tây Ban Nha một cách chính xác mà không cần đến các công cụ chuyển đổi riêng hay phải chuẩn bị thêm.


Những định dạng video nào được hỗ trợ cho việc dịch từ tiếng Anh sang tiếng Nhật?

Hầu hết các định dạng phổ biến như MP4, MOV, AVI và WebM đều được hỗ trợ, cho phép bạn dịch video tiếng Anh mà không cần chuyển đổi tệp.



Điều này có hữu ích cho nội dung đào tạo, kinh doanh hoặc giao tiếp toàn cầu không?

Có. Nhiều nhóm dịch các video giới thiệu sản phẩm, bản demo và bài học bằng tiếng Pháp sang tiếng Tây Ban Nha để tiếp cận nhiều người hơn. Nếu bạn dự định mở rộng sản xuất đa ngôn ngữ, bạn có thể tạo một tài khoản tại đây, điều này giúp việc cộng tác trơn tru hơn và quy trình bản địa hóa diễn ra nhanh hơn.


Dịch video sang hơn 175 ngôn ngữ

Biến bất kỳ bức ảnh nào thành sống động với giọng nói và chuyển động siêu chân thực bằng Avatar IV.

hi flagTranslate template pageTranslate

Bắt đầu sáng tạo với HeyGen

Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.

CTA background