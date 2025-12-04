Mọi thứ bạn cần đều được tích hợp trong một nền tảng. Bạn có thể tạo bản chép lời chính xác, dịch nội dung từ tiếng Anh sang tiếng Hindi, tạo phụ đề, tinh chỉnh lời thoại tiếng Hindi, nhân bản giọng nói, chuẩn hóa thuật ngữ thương hiệu, điều chỉnh cách phát âm, căn chỉnh thời gian và tạo bản lồng tiếng khớp khẩu hình bằng tiếng Hindi. Điều này giúp bạn bản địa hóa nội dung tiếng Anh một cách nhanh chóng và duy trì chất lượng nhất quán trên tất cả tài sản video của mình.

Nếu bạn quản lý các dự án đa ngôn ngữ, Trình dịch tiếng Đức sang tiếng Hindi HeyGen cũng hỗ trợ mở rộng sang các khu vực mới.