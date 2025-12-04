Dịch video từ

Tiếng Anh sang Tiếng Pháp

Việc bản địa hóa các video tiếng Anh cho khán giả nói tiếng Pháp nên trở nên đơn giản và nhanh chóng. HeyGen giúp bạn chuyển các video tiếng Anh thành những phiên bản tiếng Pháp được trau chuốt với phụ đề rõ ràng, giọng đọc AI tự nhiên và bản dịch chính xác, giữ nguyên giọng điệu và thông điệp của bạn. Bạn có thể dịch video cho người xem tại Pháp, Canada, Bỉ, Thụy Sĩ và các khu vực nói tiếng Pháp khác mà không cần dùng đến công cụ phức tạp hay thu âm lại audio mới.