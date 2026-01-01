Trình tạo video AI Veo 3.1 của Google
Mô hình video AI tiên tiến nhất của Google DeepMind, nay đã có trên HeyGen. Biến văn bản, hình ảnh hoặc khung hình đầu và cuối thành các đoạn phim điện ảnh với âm thanh gốc. Bắt đầu tạo video trong vài giây, hoàn toàn miễn phí.
- Chuyển động độ trung thực cao
- Tính liên tục đa cảnh quay
- Lời nhắc tùy chỉnh
Những gì bạn có thể tạo ra với Veo 3.1
Veo 3.1 là một mô hình video AI từ Google DeepMind được xây dựng dành cho các nhà sáng tạo và đội ngũ sản xuất. Biến văn bản, hình ảnh và tư liệu tham khảo thành các đoạn phim mang phong cách điện ảnh, kiểm soát khung hình đầu và cuối, và xuất bản video sẵn sàng cho sản xuất mà không cần rời khỏi HeyGen.
Tạo B-roll điện ảnh
Tạo b-roll AI chất lượng cao cho các buổi ra mắt sản phẩm, video giải thích, quảng cáo, hướng dẫn, video mạng xã hội và chiến dịch thương hiệu. Veo 3.1 biến một lời nhắc đơn giản thành những cảnh quay chuyển động được trau chuốt với ánh sáng chân thực, chuyển động camera linh hoạt và âm thanh gốc chỉ trong một lần xử lý.
Chuyển ảnh thành video
Biến những hình ảnh tĩnh thành sống động với công nghệ chuyển ảnh thành video Veo 3.1. Hãy làm cho ảnh sản phẩm, ảnh phong cách sống, thumbnail và hình ảnh thương hiệu trở thành video sẵn sàng sản xuất với chuyển động tự nhiên, thay đổi ánh sáng và chiều sâu điện ảnh.
Vô số phong cách sáng tạo
Biến văn bản thành video với bất kỳ phong cách nào bạn có thể mô tả. Tạo demo sản phẩm, video từ nhà sáng lập, hình ảnh siêu thực, cảnh đời sống, video giải thích mang tính giáo dục và quảng cáo điện ảnh chỉ từ một mô hình duy nhất, tất cả ngay trong HeyGen.
Các khóa phong cách di chuyển cùng nhân vật — cùng ánh sáng, cùng trang phục, cùng cảm xúc — ngay cả khi góc máy và môi trường thay đổi.
Điều khiển khung hình đầu tiên và khung hình cuối cùng
Xác định chính xác thời điểm video của bạn bắt đầu và kết thúc với lời nhắc khung hình đầu tiên và khung hình cuối cùng. Tạo ra các chuyển đổi mượt mà, khoảnh khắc trước–sau, màn giới thiệu sản phẩm, chuyển cảnh, mở rộng phân cảnh và những khung hình chủ đạo được trau chuốt với khả năng kiểm soát hoàn toàn kết quả.
Cách các nhà sáng tạo và thương hiệu sử dụng Veo 3.1
Từ các buổi ra mắt sản phẩm và video cinematic cho thương hiệu đến quảng cáo mạng xã hội và video giải thích, Veo 3.1 phù hợp với cách các đội ngũ hiện đại sản xuất video. Tạo video AI mang phong cách điện ảnh với âm thanh gốc cho mọi kênh, định dạng hoặc nhóm khán giả, tất cả trong một quy trình làm việc ngay bên trong HeyGen.
Các đoạn video sáng tạo ưu tiên mạng xã hội
Tạo video dạng ngắn tối ưu cho TikTok, Instagram, YouTube Shorts và LinkedIn. Tạo phần mở đầu thu hút, chuyển cảnh mượt mà, ẩn dụ hình ảnh, cảnh quay với avatar và video mạng xã hội mang đậm dấu ấn thương hiệu mà không cần cả một đội ngũ dựng phim.
Video dành cho Nhà sáng lập & Thương hiệu
Biến các thông báo, cập nhật sản phẩm, bài viết tư duy lãnh đạo và thông điệp từ nhà sáng lập thành những video cinematic do chính nhà sáng lập dẫn dắt bằng bản sao kỹ thuật số AI của bạn. Thêm chuyển động, bối cảnh và cảnh B-roll để mỗi thông điệp đều mang lại cảm giác cao cấp.
Video Giáo Dục & Giải Thích
Giúp những ý tưởng phức tạp trở nên dễ hiểu hơn với các ví dụ trực quan, khái niệm minh họa bằng hoạt hình, bối cảnh đời sống và các cảnh B-roll hỗ trợ. Rất phù hợp cho khóa học, video giải thích về AI, nội dung onboarding, đào tạo và các video giáo dục.
Nội dung ra mắt sản phẩm
Tạo các video ra mắt sản phẩm thu hút mọi ánh nhìn với những cảnh quay sản phẩm mang tính điện ảnh, phần trình diễn tính năng, hình ảnh trừu tượng và các hiệu ứng chuyển cảnh mượt mà. Được tối ưu cho bài đăng mạng xã hội, trang đích, quảng cáo và các chiến dịch video demo sản phẩm.
Các nhóm triển khai sản phẩm nhanh hơn với Veo 3.1
Câu hỏi thường gặp
Veo 3.1 là gì?
Veo 3.1 là mô hình video AI tiên tiến nhất của Google DeepMind. Nó biến các đoạn mô tả bằng văn bản, hình ảnh tham chiếu và khung hình đầu hoặc cuối thành những đoạn video mang phong cách điện ảnh với âm thanh gốc, chuyển động chân thực và khả năng điều khiển góc máy ở cấp độ đạo diễn. Trên HeyGen, Veo 3.1 hoạt động song song với avatar AI và các mô hình video khác trong cùng một quy trình làm việc.
Ai đã tạo ra Veo 3.1?
Veo 3.1 được phát triển bởi Google DeepMind, phòng thí nghiệm nghiên cứu AI của Google. Đây là phiên bản mới nhất của mô hình tạo video chủ lực từ Google và là đối thủ trực tiếp của Sora 2 do OpenAI phát triển. HeyGen tích hợp trực tiếp Veo 3.1 để bạn có thể sử dụng mà không cần quản lý thêm tài khoản Google hoặc Gemini riêng.
Tôi có thể dùng thử Veo 3.1 miễn phí không?
Có. Bạn có thể dùng thử Veo 3.1 miễn phí trên HeyGen với số credit được tặng trong mỗi tài khoản, không cần thẻ tín dụng để bắt đầu. Các gói trả phí mở khóa độ phân giải cao hơn, video dài hơn, nhiều lượt tạo mỗi tháng hơn và quyền sử dụng thương mại không kèm watermark.
Tôi sử dụng Veo 3.1 trên HeyGen như thế nào?
Đăng nhập vào HeyGen, mở trình chỉnh sửa video và chọn Veo 3.1 từ bộ chọn mô hình. Nhập prompt, thêm một hình ảnh tham chiếu hoặc đặt khung hình đầu và cuối để kiểm soát cảnh quay của bạn. Xâu chuỗi các clip Veo 3.1 với avatar AI, cảnh B-roll, giọng nói và nhạc trong cùng một dự án.
Độ dài video tối đa với Veo 3.1 là bao nhiêu?
Veo 3.1 tạo các đoạn clip dài đến vài giây cho mỗi lần tạo, và bạn có thể kéo dài cảnh bằng cách dùng gợi ý khung hình đầu tiên và khung hình cuối cùng hoặc ghép nhiều clip lại với nhau trong trình chỉnh sửa của HeyGen. Độ dài tối đa cho mỗi clip và tổng độ dài của dự án phụ thuộc vào gói HeyGen của bạn.
Veo 3.1 có thể tạo âm thanh và tiếng động không?
Có. Veo 3.1 tạo âm thanh gốc cùng lúc với video, bao gồm âm thanh môi trường, hiệu ứng âm thanh và hội thoại. Điều đó có nghĩa là bạn không cần bước thu voiceover riêng hay chỉnh sửa âm thanh. Trên HeyGen, bạn cũng có thể chèn giọng AI clone của riêng mình hoặc tải lên âm thanh tùy chỉnh khi bạn muốn kiểm soát hoàn toàn.
Tôi có thể sử dụng video Veo 3.1 cho mục đích thương mại không?
Các video được tạo bằng Veo 3.1 trên HeyGen có thể được sử dụng cho mục đích thương mại, bao gồm quảng cáo, bài đăng mạng xã hội, ra mắt sản phẩm và sản phẩm bàn giao cho khách hàng, theo giấy phép thương mại trong gói HeyGen của bạn. Nội dung tạo từ gói miễn phí sẽ có watermark. Các gói trả phí loại bỏ watermark và cấp toàn bộ quyền sử dụng thương mại.
Veo 3.1 hỗ trợ những tỷ lệ khung hình nào?
Veo 3.1 tạo video theo các tỷ lệ khung hình dọc, vuông và ngang, bao gồm 16:9, 9:16, vì vậy bạn có thể sản xuất nội dung cho YouTube, TikTok, Reels, Shorts, LinkedIn và các trang landing chỉ từ một prompt mà không cần cắt lại.
