جولیا میک کوئے CEO اور بانی ہیں First Movers، جو ایک لرننگ اور انوویشن پلیٹ فارم ہے جو انٹرپرینیورز اور کریئیٹرز کو اپنے کاروبار بڑھانے کے لیے AI ٹولز میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ایک طویل عرصے سے کنٹینٹ اسٹریٹیجسٹ، مصنف، اور ایجوکیٹر کے طور پر، جولیا نے اپنی کمپنی مستقل مزاجی پر کھڑی کی — شائع کرنا، تقریریں کرنا، اور لگاتار پڑھانا۔ لیکن 2025 کے اوائل میں، یہ رفتار اچانک رک گئی۔
اچانک اور شدید صحت کے بحران کے بعد، جولیا اب لمبے عرصے تک ویڈیو نہیں بنا سکتی تھیں، ریکارڈ نہیں کر سکتی تھیں، یا حتیٰ کہ زیادہ دیر تک سیدھا بیٹھ بھی نہیں سکتی تھیں۔ جولیا نے کہا، "یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک وقت تھا۔ میں ایک دن ہائیکنگ کر رہی تھی اور اسی رات اسپتال میں تھی، میرا رنگ نیلا پڑ رہا تھا۔ میں اپنے بازو نہیں اٹھا سکتی تھی۔ میں سانس نہیں لے پا رہی تھی۔" اس کے بعد مہینوں تک ٹیسٹ اور غلط تشخیصیں ہوتی رہیں۔ ڈاکٹر اس کی علامات کی وضاحت نہیں کر سکے۔ جولیا نے سوچتے ہوئے کہا، "اگر میرے پاس میرا کلون اور میرا اواتار نہ ہوتا، تو میں اپنی آڈینس سے بالکل بات نہیں کر پاتی۔"
اس کا کاروبار اس کی موجودگی پر منحصر تھا۔ اسے ایسا طریقہ چاہیے تھا جس سے وہ نظر آتی رہے، اپنی کمیونٹی کی خدمت کرتی رہے اور ویڈیو پروڈکشن کی جسمانی مشقت کے بغیر First Movers کو چلتا رکھ سکے۔ تب ہی Julia نے HeyGen کا رخ کیا تاکہ وہ اپنی ایک حقیقت کے قریب ڈیجیٹل کلون بنا سکے۔
جسمانی اور تخلیقی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے AI کی تلاش
HeyGen اپنانے سے پہلے، جولیا کا کاروبار مکمل طور پر لائیو ویڈیو پر منحصر تھا۔ وہ ہر ٹیوٹوریل، ویبینار اور کورس خود ہی ریکارڈ کرتی تھیں اور میک اپ اور کیمرہ سیٹ اپ سے لے کر ایڈیٹنگ تک ہر چیز خود سنبھالتی تھیں۔ جولیا نے کہا، “یہ مزے کا کام تھا، لیکن عملی اور مالی نقطۂ نظر سے یہ بہت زیادہ محنت طلب تھا۔ دس منٹ کی ایک ویڈیو بنانے میں کئی دن لگ سکتے تھے۔”
اس بیماری سے پہلے بھی یہ طریقہ کار قابلِ عمل نہیں تھا۔ جولیا نے کہا، “میں ایک انٹرپرینیور ہوں، میں تیزی سے آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ میرے ذہن میں کسی ویڈیو کا آئیڈیا آتا اور میں چاہتی کہ وہ فوراً، جیسے کل ہی مکمل ہو جائے، لیکن یہ پورا عمل ہمیشہ مجھے سست کر دیتا تھا۔”
جب ان کی صحت کا بحران آیا تو پورا ماڈل بدلنا پڑا۔ وہ جسمانی طور پر نہ ویڈیو بنا سکتی تھیں نہ سفر کر سکتی تھیں۔ جولیا نے کہا، “جب بھی میں بولنے کے لیے بیٹھتی، مجھے لگتا جیسے میرے اعضا پھٹ رہے ہوں۔ مجھے اپنی توانائی کو بانٹ کر استعمال کرنا پڑتا اور یہ فیصلہ کرنا ہوتا کہ بال سنواروں یا ویڈیو ریکارڈ کروں۔”
اسی وقت جولیا نے AI کے ساتھ تجربہ کرنا شروع کیا۔ اس نے AI وائس اور اواتار ٹولز کو ٹیسٹ کرنا شروع کیا، یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیمرے پر اپنی موجودگی کو کتنی حد تک دہرا سکتی ہے بغیر اس کے کہ اصلیت کھو جائے۔ جولیا نے کہا، “میرا کلون صرف ایک ٹول نہیں رہا تھا، یہ میری زندگی کی ڈور بن گیا تھا۔”
بغیر کسی حد کے تخلیق کے لیے ایک ڈیجیٹل جڑواں بنانا
Julia نے HeyGen کے کسٹم اواتار بلڈر کو ElevenLabs کے ساتھ ملا کر پروفیشنل وائس کلوننگ کے لیے استعمال کیا، اور اپنی ڈیجیٹل شخصیت کو بالکل حقیقی دکھانے اور سنانے کے لیے 25 سے زیادہ گھنٹے ڈیٹا کو بہتر بنانے میں لگائے۔
“سب سے اہم چیز ٹریننگ ڈیٹا ہے،” جولیا نے کہا۔ “صاف، یکساں آڈیو۔ کوئی جمپ کٹس نہیں۔ ہر جگہ ایک ہی مائیک۔ آپ واقعی AI کو سکھا رہے ہیں کہ آپ کون ہیں۔”
اپنی ہی اعلیٰ معیار کی ویڈیوز اور اسٹوڈیو فوٹیج استعمال کرتے ہوئے، جولیا نے ایک اواتار تیار کیا جو مکمل لمبائی کا YouTube مواد پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ HeyGen نے چہرے کے تاثرات، حرکات اور لب کی حرکت کو سنبھالا جبکہ Eleven Labs نے بے جوڑ، جذبات کے عین مطابق آواز فراہم کی۔
جب اس نے اپنی پہلی کلون کی ہوئی ویڈیو ٹیسٹ کی تو نتائج نے اسے حیران کر دیا۔ جولیا نے کہا، “میں نے ایک ویڈیو شائع کی جس میں میرا ہی کلون تھا اور اس ویڈیو پر مجھے اب تک کی اپنی کسی بھی ویڈیو کے مقابلے میں سب سے زیادہ انگیجمنٹ ملی۔” اس ویڈیو کا عنوان “03 Just Broke the AI Ceiling” تھا، جس نے 3.8x زیادہ ویوز، 7.8% کلک تھرو ریٹ، اور اوسطاً آٹھ منٹ کا ویو دورانیہ حاصل کیا، جو اس کی پچھلی کارکردگی کے معیار سے کہیں زیادہ تھا۔
اس کامیابی نے اسے مزید آگے بڑھنے کا اعتماد دیا۔ صرف تین دن کے ایک تیز رفتار اسپرنٹ میں، جولیا نے چھ ویڈیوز بنائیں۔ اس سے پہلے، اتنی تعداد تیار کرنے میں ہفتوں لگ جاتے۔ جولیا نے کہا، “12 سال کی مارکیٹنگ میں پہلی بار یہ سب قابلِ انتظام ہو گیا۔ میں لکھ سکتی تھی، ڈائریکٹ کر سکتی تھی اور شائع بھی کر سکتی تھی، وہ بھی بغیر تھکے۔”
پردے کے پیچھے، جولیا اب بھی ایڈیٹنگ اور تخلیقی نکھار کے لیے اپنی انسانی ٹیم پر انحصار کرتی تھیں۔ جولیا نے کہا، “میری پروڈیوسر فلپائن میں ہوتی ہے۔ وہ ہر چیز ہاتھ سے ایڈٹ کرتی ہے۔ وہ انسانی لمس اضافی محنت کا کام کر دیتا ہے۔” لیکن HeyGen نے سارا بھاری کام سنبھال لیا، جس سے وہ تحقیق، تحریر اور حکمتِ عملی پر توجہ دینے کے لیے آزاد ہو گئیں۔
“اپنی کاپی بنانا کام سے آزادی ہے،” جولیا نے کہا۔ “یہ روزمرہ کی مشقت سے آزادی ہے۔ اب میں آرام کر سکتی ہوں، خود کو تازہ کر سکتی ہوں، اور پھر بھی تخلیق کر سکتی ہوں۔”
HeyGen کے ذریعے اپنے وقت، صحت اور اثر و رسوخ کو دوبارہ حاصل کرنا
HeyGen اپنانے کے بعد سے، جولیا نے نہ صرف اپنے ورک فلو کو بدل دیا ہے بلکہ کام کے ساتھ اپنے پورے تعلق کو بھی تبدیل کر دیا ہے۔
نتائج
- 3.8 گنا زیادہ ویڈیو انگیجمنٹ: Julia کی کلون سے بنی ویڈیو نے پچھلی تمام اپ لوڈز کو پیچھے چھوڑ دیا، 7.8% CTR اور اوسطاً 8 منٹ واچ ٹائم کے ساتھ۔
- 3 دن میں 6 ویڈیوز۔ آؤٹ پٹ کا نیا ریکارڈ، جو کلوننگ کے ذریعے ممکن ہوا
- بیماری کے دوران کاروبار کا مسلسل تسلسل بیماری: HeyGen نے Julia کو یہ سہولت دی کہ وہ دن میں صرف 30 منٹ کام کر کے بھی اپنے ناظرین سے رابطہ اور آمدنی برقرار رکھ سکے۔
اعداد و شمار سے ہٹ کر، جذباتی اثر بہت گہرا تھا۔ جولیا نے کہا، “اس کلون نے میرا کاروبار بچایا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر، اس نے مجھے بچایا۔ میں آرام کر سکتی تھی، صحت یاب ہو سکتی تھی، اور پھر بھی اپنی آڈینس کے سامنے موجود رہ سکتی تھی۔”
اب وہ First Movers Labs کے اندر یہ طریقے سکھاتی ہیں، اور انٹرپرینیورز کو اپنے AI سے چلنے والے ورک فلو خود بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ جولیا نے کہا، “میں چاہتی ہوں کہ زیادہ لوگ جانیں کہ یہ سب کیسے کرنا ہے۔ آپ ایک ایسی کلون سیٹ کر سکتے ہیں جو اتنی بہترین ہو کہ کسی کو فرق محسوس نہ ہو، لیکن اس میں پھر بھی انسانی لمس موجود رہے۔ یہی اصل بات ہے۔”
آج، جولیا HeyGen کو اپنے کیریئر کا فیصلہ کن ٹول کہتی ہے۔ جولیا نے کہا، “HeyGen سے پہلے کا ایک دور ہے اور HeyGen کے بعد کا ایک دور ہے۔ یہ سب سے بڑا گیم چینجر ہے جو میں نے کبھی دیکھا ہے۔”
جولیا کی کلون کو ایکشن میں دیکھیں:@JuliaEMcCoy