ریڈ ہافمین طویل عرصے سے جدت اور ٹیکنالوجی کے صفِ اوّل میں رہے ہیں۔ LinkedIn کے شریک بانی اور بانی CEO، Greylock کے پارٹنر، اور AI اور اخلاقیات پر متعدد پوڈکاسٹس کے میزبان کے طور پر، ریڈ نے کئی سال اس بات کی کھوج میں گزارے ہیں کہ مصنوعی ذہانت انسان کی صلاحیتوں کو بدلنے کے بجائے انہیں کیسے بڑھا سکتی ہے۔ 2024 میں، انہوں نے ایک جرات مندانہ سوال اٹھایا: کیا میں اپنی ایک ڈیجیٹل جڑواں شکل بنا سکتا ہوں جو رابطے، تخلیقی صلاحیت اور موجودگی کو بڑھانے کے لیے ایک ٹول کے طور پر کام کرے؟
اس سوال نے Reid AI کی تخلیق کو جنم دیا، جو ان کا AI سے چلنے والا ڈیجیٹل جڑواں ہے، جسے ریڈ کی دو دہائیوں سے زائد کی عوامی سوچ — کتابوں، پوڈکاسٹس، انٹرویوز، تقاریر اور مضامین — پر تربیت دی گئی ہے۔ اس تجربے کی قیادت طویل عرصے سے ساتھ کام کرنے والی پروڈیوسر مارگریٹ برِس، AI اسپیشلسٹ پرتھ پٹیل، تخلیقی اسٹریٹیجسٹ بین ریلس اور خود ریڈ نے کی، اور انہیں صرف ایک وائس ماڈل سے بڑھ کر کسی چیز کی ضرورت تھی۔ انہیں ایک ایسا طریقہ چاہیے تھا جس سے ریڈ کے ڈیجیٹل جڑواں کو بصری طور پر، متحرک انداز میں، اور بڑے پیمانے پر زندگی دی جا سکے۔ تب ہی انہوں نے HeyGen کی مضبوط انٹرایکٹو اواتار فیچر کی طرف رجوع کیا۔
ذمہ دار مصنوعی میڈیا کے ذریعے رسائی میں توسیع
ٹیم کے مقاصد دو تھے: پہلا یہ جانچنا کہ ایک قابلِ اعتماد عوامی شخصیت کس طرح شفاف اور اخلاقی انداز میں AI استعمال کر سکتی ہے؛ اور دوسرا، ریڈ کی یہ صلاحیت بڑھانا کہ وہ مختلف پلیٹ فارمز، زبانوں اور ناظرین تک بغیر اپنی مستقل موجودگی کے مؤثر طور پر بات چیت کر سکے۔
اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، Reid AI مختلف اہم طریقوں سے HeyGen استعمال کرتا ہے۔ Reid کا اواتار اس کے سوشل چینلز پر باقاعدگی سے نظر آتا ہے، جہاں وہ اپنی ہی آواز اور انداز میں بروقت بصیرتیں اور تبصرے شیئر کرتا ہے۔ جب Reid کانفرنسوں یا تقریری پروگراموں میں شرکت کے لیے دستیاب نہیں ہوتا، تو اس کا ڈیجیٹل جڑواں HeyGen کی انٹرایکٹو صلاحیتوں کے ذریعے کلیدی تقاریر پیش کرنے اور سامعین کے سوالات کے جواب دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔
Reid AI کو صرف کارآمد ہی نہیں بلکہ اظہاریت سے بھرپور اور بآسانی وسعت پذیر بنانے میں HeyGen مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ صرف چند منٹ کی ٹریننگ فوٹیج سے ٹیم نے ایک ایسا حقیقی اواتار تیار کیا جو متحرک تاثرات، قدرتی آواز میں گفتگو اور 9 زبانوں میں درست لب کی ہم آہنگی (lip-sync) کی صلاحیت رکھتا ہے۔ “HeyGen کی مدد سے اب Reid 9 مختلف زبانوں میں ظاہر ہو سکتا ہے، وہ بھی بالکل درست lip-sync اور لہجے کے ساتھ،” مارگریٹ کہتی ہیں۔ “اور سب ٹائٹلنگ ٹولز کے ساتھ ہم اسی مواد کو مختلف فارمیٹس اور ناظرین کے لیے بآسانی ڈھال سکتے ہیں۔”
بات صرف اس چیز کی نہیں جو وہ فراہم کرتے ہیں، بلکہ اس طریقے کی بھی ہے جس سے وہ کرتے ہیں۔ “ہم پہلے الگ الگ خانوں میں بٹے ہوئے تھے — development، scripting، filming، editing،” مارگریٹ بتاتی ہیں۔ “اب میں Reid AI کے GPT کا استعمال کرتے ہوئے کوئی چیز draft کر سکتی ہوں، اسے HeyGen میں ڈالتی ہوں، اور ایک گھنٹے سے بھی کم وقت میں review شدہ، شائع کے لیے تیار ویڈیو حاصل کر لیتی ہوں۔” یہی پھرتی انہیں اس قابل بناتی ہے کہ وہ press، events، اور social moments پر بہت تیزی سے ردِعمل دے سکیں، وہ بھی کسی studio یا crew کی ضرورت کے بغیر۔
ڈیجیٹل شناخت کے لیے ذمہ دار اور قابل توسیع ماڈل
کی نوٹ اسٹیجوں سے لے کر اندرونی میٹنگز تک، Reid AI اس تصور کو بدل رہی ہے کہ واقعی "موجود ہونا" کیا ہوتا ہے۔ ٹیم پہلے ہی 20 سے زائد لائیو ایونٹس میں اواتار کو تعینات کر چکی ہے، جہاں Reid AI براہِ راست سامعین کے سوالات لیتی ہے اور اپنی غیر معمولی قدرتی ردِعمل کی وجہ سے اپنے خالقوں کو بھی حیران کر دیتی ہے۔
پھر بھی، ٹیم ایک بات پر بالکل واضح ہے: شفافیت اہم ہے۔ Reid AI کا ہر استعمال واضح طور پر اسی طرح لیبل کیا جاتا ہے۔ “اس میں بہت زیادہ صلاحیت ہے،” بین کہتے ہیں۔ “لیکن ہمیں اس کے استعمال کے بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ مقصد کسی کو دھوکا دینا نہیں، بلکہ آواز اور فکری قیادت کو بامعنی انداز میں آگے بڑھانا ہے۔”
Reid Hoffman کے لیے یہ پروجیکٹ ہمیشہ اس بات کی جستجو کے بارے میں رہا ہے کہ مصنوعی ذہانت / AI کس طرح سوچ سمجھ کر اور مفید انداز میں ان کی موجودگی کو بڑھا سکتی ہے۔ HeyGen کے ساتھ یہ خیال اب تصور سے عمل درآمد تک پہنچ چکا ہے، جس نے ایک ڈیجیٹل جڑواں کو ممکن بنایا ہے جو پہلے ہی ریئل ٹائم کمیونی کیشن، تخلیقی اظہار، اور ان کی سوچ تک وسیع تر رسائی کو سپورٹ کر رہا ہے۔
بین کہتے ہیں، "مجھے اب بھی حیرت ہوتی ہے کہ ہم چند منٹ کی فوٹیج سے ایک ڈیجیٹل ٹوئن تک کتنی تیزی سے پہنچ گئے جو بول سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے، اور ریڈ کی موجودگی کو پوری دنیا میں پھیلا سکتا ہے۔ یہ ابھی بہت ابتدائی مرحلہ ہے اور اس میں بے پناہ امکانات ہیں۔ میں پرجوش ہوں یہ جاننے کے لیے کہ جیسے جیسے ہم تجربات جاری رکھیں گے، انٹرایکٹو اواتارز کیا کچھ کر سکتے ہیں۔"