Втілюйте своє бачення у відео з захопливими, професійними корпоративними кейнотами. З HeyGen Ви можете створювати кейноти студійної якості за участю Вашої команди керівників, навіть не стаючи перед камерою. Жодних проблем із розкладом. Жодних затримок у продакшні. Жодних пересйомок. Ви можете вносити правки навіть у останню секунду.
Whether it's your CEO, CMO, or a guest, HeyGen's photorealistic AI avatars let you feature your speakers without the need for travel, studio time, or memorizing scripts. Create custom avatars of your executives to deliver keynotes that feel personal, polished, and on-brand. With consistent delivery and zero production overhead, you can scale brand storytelling like never before.
Forget reshoots and production delays. HeyGen makes it easy to control every word of your keynote with intuitive script-based editing. Adjust your messaging on the fly, personalize intros for different audiences, and maintain brand tone across every video. You’re in complete command. Revise a line, and your presenter updates in seconds. It’s video production, simplified for marketing agility.
Reach global audiences with AI-powered localization in over 170 languages and dialects. HeyGen supports multilingual voiceovers, subtitle generation, and regional avatar delivery—all with a few clicks. Whether you're targeting enterprise customers or partners, your keynote feels native, authentic, and inclusive. Additionally, built-in accessibility features, such as captions and diverse voice options, ensure your message resonates across every screen.
Так. HeyGen дає змогу створювати кастомні аватари Вашої команди, зокрема керівників. Лише на основі короткого відео та зразка голосу ми можемо створити реалістичних цифрових ведучих, які доноситимуть контент голосом і з авторитетом Вашого бренду.
AI Studio, редактор HeyGen на основі сценарію, дає Вам змогу в будь-який момент оновити відео. Просто відредагуйте сценарій, і відео буде заново створене з урахуванням змін — без потреби у повторних зйомках чи монтажі.
HeyGen підтримує понад 170 мов і діалектів із природним озвученням та автоматичними субтитрами. Ви можете створювати локалізовані версії своєї ключової доповіді для кожного ринку без повторного запису.
Ключові доповіді у форматі відео, створені в HeyGen, чудово підходять для дистрибуції на вимогу (email, соцмережі, лендинги), а також як попередньо записані сесії для прямих ефірів або внутрішніх зустрічей формату town hall.
За допомогою Brand Kit Ви можете налаштувати все — від одягу аватарів і фонів до шрифтів і кольорів. Завантажуйте власні візуали або використовуйте брендовані шаблони, щоб зберігати послідовність у всіх командах і кампаніях.
Авжеж. HeyGen підтримує командне редагування та робочі процеси рецензування, тож маркетологи, керівники та дизайнери можуть співпрацювати в одному місці без зайвих листувань і погоджень.
Так. Ви можете завантажувати слайди, відео, діаграми та інші медіафайли безпосередньо у своє відео. HeyGen дає змогу синхронізувати візуальні матеріали з Вашим сценарієм для професійного, презентаційного формату.
AI-відео з ключовими доповідями можна вбудовувати на лендинги, ділитися ними в email-кампаніях, публікувати в соціальних мережах або використовувати у вебінарах. Багато маркетингових команд також повторно використовують їх для навчання партнерів або внутрішніх брифінгів.
Почати дуже просто. Ви можете зареєструватися на безкоштовний пробний період, щоб побачити, як це працює. Далі Ви зможете обрати аватар, завантажити свій сценарій і створити відео за лічені хвилини. Наша команда з онбордингу допоможе Вам з найкращими практиками для відео для керівників, локалізації та брендингу.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.