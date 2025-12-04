Перекладіть відео з
англійської українською
Ви можете перетворити будь-яке англомовне відео на природну українську всього за кілька хвилин. HeyGen допомагає Вам створювати субтитри, робити український озвучення або повністю локалізувати англійські відео без залучення перекладачів чи складного програмного забезпечення. Усе працює прямо у Вашому браузері, забезпечуючи простий і ефективний спосіб охопити україномовну авдиторію в Бразилії, Португалії, Сполучених Штатах та багатьох інших регіонах.
Перегляньте іншою мовою лише за кілька хвилин.
Легко переходьте з англійської на українську
HeyGen спрощує керування процесом перекладу. Ви можете створювати субтитри, транскрипти або повний український озвучення, зберігаючи повний контроль над таймінгом, тоном і вимовою. Незалежно від того, чи створюєте Ви навчальні матеріали, тренінгові відео, демонстрації продукту, контент для соцмереж або внутрішні комунікації, Ви можете локалізувати своє повідомлення, не змінюючи робочий процес виробництва. Ваш перекладений контент залишається точним, професійним і природним для україномовних глядачів.
Якщо Вам потрібна додаткова мовна підтримка, Ви також можете скористатися English to Spanish Translator, щоб розширити свою багатомовну бібліотеку контенту.
Простий спосіб перекласти англомовні відео українською
Сучасні інструменти перекладу дають змогу точно перетворювати усну англійську мову на українські субтитри або озвучення. HeyGen керує основним робочим процесом за Вас: розшифровує Ваше англомовне аудіо, перекладає його українською, створює субтитри або озвучення й синхронізує все з таймінгом Вашого відео. Завдяки цьому фінальна версія виглядає плавною та зручною для перегляду на різних платформах.
Українські голоси та субтитри
HeyGen надає Вам можливість швидко створювати субтитри або озвучку. Ви можете створювати субтитри, записати українську доріжку озвучення, обрати різні варіанти голосів і налаштувати форматування субтитрів для кращої читабельності. Глядачі зможуть легко стежити за перекладеним контентом, незалежно від того, чи віддають вони перевагу читанню субтитрів, чи прослуховуванню озвучки.
Кому підходить переклад з англійської українською
Контент-креатори можуть публікувати українські версії англомовних відео, щоб розширювати свою авдиторію на платформах на кшталт YouTube, TikTok, Instagram та інших. Викладачі й команди з e-learning можуть перекладати уроки та навчальні матеріали для україномовних студентів. Бізнеси та маркетингові команди можуть локалізувати контент для онбордингу, навчальні матеріали, продуктові відео та проморолики. Агенції можуть масштабувати роботу з перекладу без ручного редагування, а тренери чи коучі — ефективно адаптовувати свої сесії для україномовних команд.
Завантажте Ваше відео
Завантажте своє відео англійською або імпортуйте його з YouTube, Google Drive чи Dropbox. Чистий звук забезпечує точніший переклад українською.
Завантажте Ваше вихідне відео
Почніть із завантаження чіткого, якісного відео Вашою оригінальною мовою, яке слугуватиме основою для перекладу та дубляжу. Це критично важливо, щоб отримати найкращі результати перекладу за допомогою ШІ.
Виберіть українську
Оберіть англійську як мову оригіналу, а українську — як мову перекладу. Вирішіть, чи потрібні Вам субтитри, транскрипт або повний дубляж.
Створіть переклад
HeyGen транскрибує Ваше англомовне аудіо, перекладає сценарій і створює субтитри або українську звукову доріжку. Ви можете переглянути й відредагувати все перед фіналізацією.
Редагуйте та експортуйте
Налаштуйте таймінг, відкоригуйте субтитри, змініть українські голоси або оновіть свій сценарій. Експортуйте своє українське відео, файли субтитрів або транскрипт.
Чим HeyGen кращий?
Результат очевидний. Бізнеси досягають реальних результатів із відеоперекладачем HeyGen. Миттєво перекладаючи відео, Ви заощаджуєте і гроші, і час, водночас без зайвих зусиль розширюючи свою глобальну присутність.
Поширені запитання про перетворення англомовного відео на українське
Як перекласти англомовне відео українською онлайн?
Ви просто завантажуєте своє англомовне відео, обираєте українську як цільову мову, і HeyGen автоматично створює субтитри або звукову доріжку з озвученням. Система виконує транскрипцію, переклад, синхронізацію за часом і попередній перегляд, щоб Ви могли швидко фіналізувати точну версію, готову до публікації.
Чи можу я додати українські субтитри безпосередньо до свого англомовного відео?
Так. Ви можете створювати українські субтитри, переглядати їх, коригувати розбиття на рядки та темп, а також експортувати у форматах SRT або VTT. Такий робочий процес зберігає синхронізацію таймінгу й допомагає підтримувати чіткість для глядачів, які віддають перевагу текстовому перекладу, а не озвученню.
Наскільки точним є переклад з англійської українською в HeyGen?
Точність висока, коли оригінальне аудіо чисте й має природний темп. Моделі ШІ HeyGen зосереджуються на тоні, змісті та структурі речень, завдяки чому українські субтитри або озвучка звучать природно й послідовно. Ви можете відредагувати все перед експортом фінальної версії.
Чи можу я перекласти відео з YouTube українською мовою?
Так. Вставте посилання на YouTube, і ШІ розшифрує, перекладе та створить субтитри або український озвучення. Таймінг автоматично залишиться синхронізованим, тож Ви отримаєте відшліфовану версію без потреби в завантаженнях, плагінах чи додаткових кроках редагування.
Чи можу я переглянути перекладену українську версію перед експортом?
Так, звісно. Перед експортом Ви можете переглянути субтитри, відкоригувати формулювання, змінити таймінг або обрати інші українські голоси. Це гарантує, що фінальна версія збігатиметься з Вашим початковим тоном і забезпечить природний досвід перегляду для україномовної авдиторії.
Чи потрібне мені програмне забезпечення, щоб перекласти англомовні відео українською?
Жодне програмне забезпечення не потрібне. Усе працює у Вашому браузері, тож Ви можете завантажувати відео, створювати субтитри або озвучку, редагувати таймінг і експортувати відшліфований український контент без встановлення програм. Це робить робочий процес легким і зручним у використанні.
Як мені почати перекладати англомовні відео, якщо я вперше користуюся HeyGen?
Ви можете почати просто зараз: створіть безкоштовний акаунт, завантажте своє відео англійською та оберіть українську як цільову мову. Оптимізований робочий процес проведе Вас через переклад, перевірку та експорт. Почніть свій акаунт тут.
Чи є креативні інструменти, які я можу використовувати разом із українським перекладом?
Так. Ви можете доповнювати локалізовані відео сезонними або тематичними візуальними елементами, щоб перекладений контент сприймався більш захопливим.
