Перетворити англомовне відео на природну корейську має бути просто. HeyGen дає змогу створювати корейські субтитри, робити корейські озвучування та повністю локалізувати Ваші англомовні відео за лічені хвилини. Ви зможете охопити корейськомовних глядачів, вийти на один із найбільших у світі ринків контенту та повторно використовувати Ваші відео без аутсорсу чи складних інструментів редагування.

131 888 944Створено відео
106 242 059Створено аватарів
18 134 338Перекладено відео
Workday
Coursera
Miro
Bosh
Intel
Komatsu
Нам довіряють понад 1 000 000 розробників і провідних компаній.
Перетворюйте англомовні відео на природну корейську без жодних зусиль

HeyGen допомагає Вам перекладати, дублювати та локалізувати Ваші відео за лічені хвилини, використовуючи природні корейські голоси та гнучкі інструменти редагування.

Спрощення перекладу відео з англійської на корейську за допомогою ШІ

ШІ робить багатомовний переклад швидшим і послідовнішим. HeyGen автоматично перетворює англійське мовлення на текст, перекладає його корейською та створює субтитри або корейський закадровий голос, синхронізований з оригінальним таймінгом. Це зберігає зміст, тон і ритм, тож Ваша корейська версія сприймається автентично для носіїв мови.

Розширені корейські озвучування та керування субтитрами

HeyGen надає Вам потужні інструменти, щоб перекладати відео з англійської на корейську з природним, професійним результатом. Ви можете обрати високоякісні корейські голоси зі ШІ, які звучать виразно й реалістично, а також створити точні корейські субтитри, які можна редагувати й оформлювати для кращої читабельності перед експортом у форматах SRT або VTT. Якщо Ви хочете, щоб корейська версія зберегла ту саму голосову ідентичність, що й оригінальний спікер, клонування голосу дає змогу відтворити його тон і манеру мовлення корейською. Ви також можете тонко налаштовувати таймінг субтитрів, вирівнювати корейську доріжку з відеосценами, коригувати темп і синхронізувати репліки для бездоганного, послідовного перегляду.

Багатофункціональний інструмент для перекладу відео з англійської корейською мовою

Усе, що Вам потрібно, зібрано в одній платформі. Ви можете створювати точні транскрипти, перекладати англійську корейською, робити субтитри, покращувати корейські озвучування, клонувати голоси, виправляти брендовані терміни, налаштовувати вимову, коригувати таймінг і створювати корейський дубляж із lip-sync. Це допомагає Вам швидко локалізувати англомовний контент і підтримувати стабільну якість у всіх Ваших відеоактивах.

Якщо Ви керуєте багатомовними проєктами, HeyGen German to Korean Translator також підтримує регіональну експансію.

Кому потрібно перекладати англомовні відео корейською

Контент-креатори, які працюють з корейськомовною авдиторією Освітяни, що перекладають уроки та навчальні матеріали Бізнеси, які локалізують матеріали для навчання та онбордингу Маркетологи, які адаптують пояснювальні відео, рекламу та продуктові ролики Агенції, що перекладають англомовний контент у великих обсягах Команди e-learning, які створюють корейські версії англомовних модулів

HeyGen допомагає Вам створювати корейськомовні версії, які відгукуються авдиторії по всій Індії та серед корейськомовних спільнот у всьому світі.

Як перекласти Ваше відео корейською мовою за 4 прості кроки

Крок 1

Завантажте відео

Завантажте своє англомовне відео або імпортуйте його з YouTube, Google Drive, Dropbox чи з Вашого пристрою. Чистий звук забезпечує кращий переклад корейською та точніший таймінг.

Крок 2

Виберіть корейську

Оберіть корейську як цільову мову та вирішіть, чи потрібні Вам субтитри, транскрипт або повний корейський дубляж.


Крок 3

Голоси зі ШІ та субтитри

Створюйте корейські субтитри або корейський дубляж на основі Вашого англійського аудіо. Переглядайте й удосконалюйте все безпосередньо в редакторі.

Крок 4

Редагуйте та експортуйте

Точно налаштуйте таймінг, стиль голосу або дизайн субтитрів і експортуйте своє корейське відео, транскрипт чи файл субтитрів.

Перекладіть англійське відео корейською за допомогою ШІ: швидко, точно, просто

Переклад за допомогою ШІ допомагає Вам завершувати проєкти швидше, зберігаючи стабільну якість. Ви отримуєте швидке виконання, точні субтитри, природне корейське аудіо, чітку вимову та кілька варіантів голосу. Незалежно від того, перекладаєте Ви одне відео чи сотні, HeyGen допомагає масштабувати Ваш робочий процес без втрати якості.


Поширені запитання про переклад відео з англійської корейською мовою

Як працює переклад відео з англійської на корейську?

Спочатку англійське аудіо транскрибується, а потім перетворюється на природну корейську мову за допомогою контекстних моделей ШІ, які зберігають інтонацію та темп мовлення. Після цього система створює субтитри або синхронізований корейський голосовий супровід, завдяки чому Ваш локалізований відеоролик залишається чітким, точним і готовим до публікації.


Як я можу перекласти відео з англійської на корейську?

Вам достатньо завантажити своє відео англійською, обрати корейську як цільову мову та вирішити, чи потрібні Вам лише субтитри, транскрипція або повний дубляж. Далі ШІ автоматично обробляє все й за лічені хвилини створює відшліфовану корейську версію відео.

Чи можу я переглянути перекладене корейське відео перед завантаженням?

Так, Ви можете переглянути субтитри, таймінг озвучення та вимову безпосередньо в редакторі перед експортом. Це гарантує, що Ваш переклад корейською звучатиме природно, відповідатиме ритму сцени та точно передаватиме зміст Вашого оригінального англомовного контенту.


Чи можу я додати корейські субтитри до англомовного відео?

Так, Ви можете створювати точні корейські субтитри й експортувати їх як файли SRT або VTT чи вбудовувати їх безпосередньо у Ваше відео. Це допомагає зберігати доступність Вашого контенту на різних платформах, де глядачі значною мірою покладаються на екранні субтитри.


Чи можу я експортувати лише корейський текст без створення повного відео?

Так, Ви можете експортувати корейські транскрипти або файли субтитрів окремо. Це зручно, якщо потрібно повторно використати текст у документації, навчальних матеріалах або на платформах, де субтитри мають завантажуватися як окремі файли, а не бути вбудованими у відео.


Чи залишаються субтитри вирівняними за початковими англійськими таймкодами?

Так, субтитри автоматично підлаштовуються під темп Вашої англомовної доріжки. Ви також можете вручну коригувати таймінг, щоб забезпечити комфортніше читання та точнішу синхронізацію, особливо для швидкої мови або відео з технічними поясненнями.


Які формати відео я можу завантажити для перекладу з англійської на корейську?

Ви можете завантажити MP4, MOV, AVI або навіть імпортувати посилання на YouTube. Ці формати дають змогу ШІ коректно обробити Ваше аудіо, ефективно виділити діалоги та створити точні корейські субтитри або озвучку без потреби в додаткових інструментах для конвертації.

Скільки зазвичай триває переклад з англійської на корейську?

Більшість перекладів завершується за лічені хвилини, оскільки ШІ автоматично виконує транскрипцію, переклад і синхронізацію. Більші або довші відео потребують трохи більше часу, але робочий процес усе одно залишається швидшим і стабільнішим, ніж традиційні ручні методи локалізації. Спробуйте розширені робочі процеси перекладу з YouTube Video Translator:


