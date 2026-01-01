Послідовні відео без витрат на продакшн

У світі, де відео виходить на перший план, 75% власників житла віддають перевагу агентам, які використовують відео. Але проблема не в тому, що відео технічно складне. Справжня складність у тому, що регулярна присутність у відео щотижня забирає у Вас час, бюджет, енергію та комфорт перед камерою.