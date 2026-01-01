Станьте впізнаваним обличчям свого ринку — без жодної камери
Нерухомість тримається на довірі, а довіра виникає, коли Ви постійно на зв’язку. Перетворіть своє обличчя, голос і локальну експертизу на відео, яке Ваша авдиторія бачить щотижня. І все це — без камери, знімальної команди чи навичок монтажу.
Агенти
Створені відео
Мови та діалекти
Усі формати відео, які потрібні Вашому ринку, з Вашою участю
Огляди об’єктів нерухомості, ринкові оновлення, гіди по районах і представлення агентів — усе вже вбудовано й готове до використання. Оберіть формат, який Вам підходить, і HeyGen перетворить його на готове відео з Вашим голосом, яке можна одразу публікувати.
Зміцнюйте свій авторитет на ринку завдяки регулярним відеооновленням, які формують Ваш імідж надійного місцевого експерта.Створіть власне відео
Підкресліть преміальність об’єктів нерухомості кінематографічною, високоякісною візуалізацією, що викликає емоції та обґрунтовує вищу ціну.Створіть власне відео
Миттєво викликайте довіру в покупців, додаючи Ваше обличчя та голос до кожного оголошення.Створіть власне відео
"Фізично сидіти перед камерою не приносить мені ані цента. Гроші з’являються тоді, коли я пишу сценарії, презентую їх і випускаю у світ."
Scott Henninger
Афілійований брокер
Три кроки до
відео, яке є Вами
Крок 1 – Запишіть себе
Проведіть 15 секунд перед камерою. HeyGen зафіксує Ваше обличчя, голос і манеру подачі. Підійде будь-який телефон і будь-який фон.
Крок 2 – Оберіть формат
Оберіть потрібний Вам формат відео: огляд ринку, віртуальний тур будинком або акцент на конкретному об’єкті. Ми напишемо сценарій за Вас — або вставте свій власний.
Крок 3 – Опублікуйте його
Перегляньте готове відео, внесіть потрібні правки та поділіться ним із Вашою авдиторією. Формати для Instagram, Facebook або YouTube.
Послідовні відео без витрат на продакшн
У світі, де відео виходить на перший план, 75% власників житла віддають перевагу агентам, які використовують відео. Але проблема не в тому, що відео технічно складне. Справжня складність у тому, що регулярна присутність у відео щотижня забирає у Вас час, бюджет, енергію та комфорт перед камерою.
Бар’єр виробництва
Немає часу, команди, обладнання й навичок монтажу. Одне відео для оголошення може забрати у Вас пів дня.
Бар’єр упевненості
Ви не хочете щодня бути в кадрі й вигорати від цього. Ви агент, а не актор.
Бар’єр розповсюдження
Кожній платформі потрібна своя версія: Instagram, YouTube, TikTok і email. Одного відео недостатньо.
Бар’єр довіри
AI-контент низької якості підриває Вашу репутацію. Коли потрібно вибудувати довіру, штучне, «фейкове» відео гірше, ніж повна його відсутність.
Показуйте себе як місцевого експерта, яким Ви є
Розвивайте свій бізнес, з’являючись перед клієнтами як Ви самі. HeyGen для нерухомості створено під реальну роботу агентів, тож Ваша присутність більше не конкурує з виконанням щоденних завдань.
З'являйтеся послідовно
Нерухомість — це про стосунки. Найкращі агенти перемагають, бо люди вже знають їх ще до того, як потребують їхніх послуг. Перетворіть Ваше обличчя, голос і локальну експертизу на стабільний відеоконтент, щоб «бути на виду» більше не конкурувало з виконанням Вашої роботи.
Створено для нерухомості
Почніть з відео, які агенти вже створюють: огляди об’єктів, ринкові оновлення, гіди районами та представлення агентів. Жодних порожніх екранів, жодних загальних шаблонів, які доводиться підлаштовувати під Вашу роботу — лише формати, на яких уже тримається нерухомість.
HeyGen White Glove
З HeyGen White Glove відео створюють за Вас від початку до кінця. Просто напишіть нам, і ми разом з Вами сплануємо, відшліфуємо та створимо Ваші відео. Публікуйте щотижня й станьте обличчям, яке покупці на Вашому ринку впізнають і якому довіряють. Доступно лише для користувачів у США.
Це Ви, а не бездушний ШІ-контент
Ваше відео має виглядати й звучати саме як Ви, адже на кону Ваша репутація. Ваше обличчя — це Ваш бренд, а реалістичність робить цей бренд безпечним для масштабування. Визнано №1 за найреалістичніші аватари за версією G2, тож агент, якого бачить Ваша авдиторія, — це Ви.
Ваша присутність у масштабі
Ваша репутація на кону в кожній публікації. Шаблонний контент зі ШІ, який не виглядає й не звучить як Ви, гірший, ніж повна відсутність контенту. HeyGen для нерухомості створено з однією вимогою: чи відчувається це як Ви?
Відео, на які чекає Ваш ринок
Почніть з форматів, які агенти вже створюють. Без чистого аркуша й без здогадок, що саме публікувати.
Залишайтеся в центрі уваги без зайвих зусиль
Підтримуйте поінформованість своєї авдиторії та залишайтеся в неї на слуху завдяки регулярним відео з аватаром, який перетворює локальну ринкову статистику на контент, що Ви можете надсилати щотижня або щомісяця, не сидячи перед камерою.
Будьте агентом, якого пам'ятає Ваш ринок
З'являйтеся як місцевий експерт, яким Ви вже є, без камери, знімальної команди та щотижневої виснажливої рутини.