Welcome to your AI video jumpstart guide for real estate
Do you have listings to sell, a market to lead, and a personal brand to build? With HeyGen, you can instantly turn your face, voice, and local expertise into scalable, studio-quality video content in minutes, not weeks.
This guide will help you move from idea to published video, boosting your presence, speed, and credibility in your market. You'll learn how to build your first video, discover key best practices, and explore strategies to scale your impact across every listing, every channel, and every buyer community you serve.
Top use cases: how real estate professionals are using HeyGen
HeyGen is more than a video tool. It's a presence engine for agents, brokers, and property managers who win business through trust and visibility.
Market updates
- Jim McDonner: Went from 1 to 2 videos a week to 5 videos a week by building an AI-powered content system, now closing deals from relocation buyers in Memphis and California who found him through educational YouTube videos.
Cinematic home tour
- Craig Veroni: Grew his Instagram following 4x in 10 months, now reaches 770,000+ accounts monthly publishing 2 HeyGen Reels per day, built around cinematic avatar content.
Listing spotlight
- Scott Henninger: Built his entire real estate business around a YouTube channel powered by HeyGen avatars, closing 25 to 30 transactions a year from video-generated leads.
The state of real estate marketing
That gap is the opportunity. (NAR 2025 Technology Survey)
Video is no longer optional. It's the foundation of how buyers research, choose, and trust the agent they call first.
The challenge
- Traditional video production costs $500 to $2,000 or more per listing, unsustainable across multiple listings.
- Most agents cite time and cost as their top barriers to creating consistent video.
- Multilingual markets require translated content most agents can't produce affordably.
- 46% of REALTORS are already using AI-generated content. 32% have not started yet. That gap is the opportunity (NAR 2025 Technology Report).
What AI video unlocks
- Speed. Scott Henninger went from a multi-camera living room setup to a finished video in under two hours.
- Cost savings. Replace a $2,000 videographer workflow with a HeyGen subscription for under $50 a month.
- Scale. Batch-produce content across multiple listings, markets, or languages simultaneously.
- Consistency. Maintain a regular video presence on every channel without burnout.
- Localization. Serve Spanish, Mandarin, Vietnamese, and other buyer communities in their native language with one click.
Making your first AI video
Introduction
New to video or trying out HeyGen for the first time? This section will walk you through each step to help you make high-quality videos quickly.
Before you hit "Create," clarify your goal. Ask yourself:
- Goal: What do you want this video to achieve? Examples: generate buyer inquiries, build sphere awareness, nurture past clients, win a listing presentation.
- Audience: Who are you speaking to? Examples: first-time buyers, move-up sellers, investor clients, a multilingual community.
- Distribution: Where will this video live? Examples: Instagram Reels, your listing page, email newsletter, YouTube.
- Hook: What will grab attention in the first few seconds?
Pro tip
Need a second opinion? Ask ChatGPT or Claude:
"I'm creating a real estate video for [property type/market]. My goal is [goal]. My audience is [audience]. My hook is [hook]. Can you suggest ways to make it more compelling?"
Step 1: Set up your HeyGen workspace for scale
For solo real estate agents, your brand is your face. Buyers and sellers choose agents they trust, and your AI avatar is how you show up consistently in every video without filming every time.
Before you create your first video, set up two things:
- Your digital twin. This is your most important asset in HeyGen. A 15-second recording is all it takes to create an avatar that looks and sounds exactly like you. Skip ahead to Step 2 to do this first if you'd like.
- Your Brand Kit. Add your brokerage colors, logo, and fonts so every video is automatically on-brand. Paste your brokerage website URL to auto-import your brand style, or upload assets manually.
Pro tip
Your digital twin is your brand. The more natural and expressive your recording, the more your avatar will reflect your real personality on screen.
Step 2: Choose the right AI avatar
Your avatar is your on-screen presence. Create a custom avatar that fits your brand, or, for the ultimate personal touch, create your digital twin in minutes with HeyGen’s lifelike avatar feature!
In real estate, trust is the currency that wins listings. Avatar V, trained on a 15-second video of you, delivers the most realistic, full-body digital twin and is the best choice for agents building a personal brand. Avatar IV works great for photo-based looks or non-human characters and is the default engine.
Note: HeyGen also offers ready-made public avatars, if you want to get started before your digital twin is ready.
Avatar Type
You'll Need
You'll Get
Best For
15-second video recording
A lifelike avatar that captures your specific motion, gestures, and expressions. Powered by Avatar V for full upper-body, cinematic-quality performance.
Agents who want their real face and presence in every video. The most authentic option for personal branding.
1 photo
A realistic avatar built from a still image, with AI-generated movement and lip sync. Powered by Avatar IV.
Agents who don't have video footage available or want a quick starting point.
Stock avatar
No recording needed
A ready-made avatar from HeyGen's library, available in a wide range of styles and languages.
Agents who want to get started immediately without creating a custom avatar.
Створений аватар
Text prompt
A fully AI-generated avatar with custom appearance, movement, voice and lip sync.
Branded mascots, fictional personas, or non-human characters.
Pro tip
Use HeyGen’s generating looks feature to switch your avatar's pose, surroundings, or attire with nothing but a text prompt. Place yourself at a luxury property, a neighborhood landmark, or your brokerage office without leaving your desk.
Найкращі практики: створіть ідеального цифрового двійника
Quality in equals quality out. The better your photos, videos, and prompts, the more realistic and polished your avatar will be. Whatever's in your training video, from gestures to facial expressions or vocal inflection, will be reflected in the final result.
Avatar Type
Що Вам знадобиться
Best Practices
15-second video
Record on a smartphone in cinematic mode or 4K. Use a simple background with natural light. Be expressive: the energy you put in is the energy you get out. Avoid covering your face or wearing large accessories.
1 фото
Professional headshot or portrait of only you, well-lit and high resolution. Avoid sunglasses, hats, filters, or other people in frame.
Порада спеціально для нерухомості
Record your training video in the attire you want to be associated with your brand, whether that's business professional or business casual. Your avatar will mirror that look in every video you generate.
Найкращі практики: створення високоякісних індивідуальних голосів зі ШІ
HeyGen has a massive library of stock AI-generated voices in over 175 languages, dialects, and emotional tones, but sometimes a custom voice clone that sounds exactly like you is the more powerful option for building trust with real estate clients.
Користувацький тип голосу
Спосіб створення
Best for
Автоматично під час створення гіперреалістичного аватараабо
Realistic voice clone based on your real voice and intonations. Supports multiple emotions.
A voice clone that sounds just like you
Text prompt specifying attributes (age, accent, gender, tone, pitch, emotion)
Fully AI-generated voice based on prompt.
A consistent branded voice that isn't yours, for team or brokerage-wide content
External AI Voice service (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Реалістичний клон голосу, натренований на Вашому справжньому голосі та інтонаціях. Можливості тонкого налаштування відрізняються залежно від сервісу. Чудовий варіант для цифрового двійника, але зазвичай потребує додаткової оплати.
Higher fine-tune control
Щоб отримати найкращу якість голосу, почніть із якісного вихідного аудіо. Ось як зробити чудовий запис:
• Use a high-quality mic or smartphone, held 6–8" from your mouth
• Record in a quiet, noise-free space
• Говоріть чітко, з природними паузами та легкою емоційною виразністю
• Upload multiple samples with different emotional tones for more versatility (for HeyGen Custom Voice Clones only)
Хочете зануритися глибше?
→ Ultimate guide to hyper-realistic Custom Voice Cloning
Найкращі практики: створюйте промпти як професіонал
Промптинг — це практика ретельного створення й багаторазового вдосконалення текстових інструкцій (промптів), які використовують для спрямування інструментів ШІ на створення контенту з нуля, зокрема зображень, анімації чи аудіо.
Промптинг — це потужна навичка для будь-якого творця, який працює зі ШІ. У поєднанні з HeyGen промптинг відкриває безліч способів створювати високоефективні відео, де єдиним обмеженням є Ваша уява! Приготуйтеся експериментувати й удосконалювати свої промпти.
Функція
Function
Use it For
Change a Custom Avatar’s pose, surroundings or outfit
Bring Photo Avatars
Створення кастомних аватарів (реалістичних або анімованих)
Creating Custom Voices
Prompting best practices
Будьте конкретними
The more clearly you describe what you want (tone, look, gesture, emotion) the better the AI can match your vision.
Start with structure
Використовуйте послідовну структуру: що, хто, де, як. Це стосується візуалів, тону голосу та напрямку руху.
Додавайте контекст і намір
Поясніть ШІ мету: це демонстрація продукту, рекламне оголошення в соцмережах чи навчальний матеріал? Контекст допомагає краще налаштувати результат.
Use descriptive language
Використовуйте прикметники, які передають емоцію, стиль або чіткість (наприклад, «впевнений», «мінімалістичний», «енергійний», «спокійний темп»).
Ітеруйте й удосконалюйте
Don’t settle for your first try. Small prompt tweaks can lead to dramatically better results in all media types!
Prompting best practices can vary slightly depending on what you’re creating
Ознайомтеся з наведеними нижче матеріалами, щоб глибше зануритися в кожен тип і отримати максимум від своїх промптів!
Крок 3: Оберіть, з чого почати
Коли Ви відкриваєте HeyGen як агент з нерухомості, на головній сторінці відображаються чотири формати відео, створені спеціально для Вашої роботи. Кожен із них — це швидкий шлях до готового, придатного до публікації відео.
Format
Що він створює
When to use it
Market Update
A professional avatar-led video delivering local market stats and insights to your sphere
Weekly or monthly market update for email, Instagram, or YouTube
Cinematic Home Tour
Преміальна презентація нерухомості з якістю кіно за допомогою Avatar Shots і Seedance 2 для створення кінематографічних сцен рівня професійного продакшену
Елітна нерухомість або будь-який об’єкт, де візуальна якість є головною перевагою продажу
Віртуальний тур домом
A walkthrough-style video with your avatar as the on-screen host, narrating the property features
Стандартні відео для оголошень, у яких Ви хочете, щоб Ваша особиста присутність була в центрі уваги
Рекомендований лістинг
A concise, avatar-narrated listing overview with property photos and b-roll, ideal for social and MLS pages
Швидкий опис оголошення, готовий ще до першого показу
Використання Video Agent
Не підходить жоден із чотирьох форматів вище? Ви також можете скористатися Video Agent, щоб простими словами описати, що саме Вам потрібно. Введіть деталі оголошення, цільову авдиторію або тему відео — і HeyGen автоматично створить повний чернетковий варіант (скрипт, аватар, візуальні елементи та озвучення).
Оскільки відео про нерухомість вимагають максимальної точності (правильна ціна, адреса, деталі району та CTA), завжди переносіть чернетку до AI Studio перед публікацією. В AI Studio Ви можете переглянути й відредагувати сценарій пострічково, замінити b-roll, відкоригувати субтитри та точно налаштувати будь-яку деталь перед експортом.
For prompting tips and creative workflow ideas, check out the Video Agent prompting guide.
Хочете зануритися глибше? Дізнайтеся, як користуватися Video Agent у HeyGen Academy.
Why it’s perfect for you
Task
Scriptwriting
Візуальні матеріали
Озвучення
Редагування
Subtitles
Video Agent handles it for you
Converts your topic or prompt into a clear, compelling story
Auto-selects stock footage or images to match your tone and theme
Додає природне, емоційно чутливе озвучення голосом більш ніж 175 мовами
Handles pacing, transitions, and timing automatically
Створює точні субтитри для кращої зрозумілості та доступності
Pro tip: Treat prompts like your creative brief. The clearer your idea, the smarter the Agent becomes. Use specific prompts like:
- «Створіть 90-секундне пояснювальне відео про побудову особистого бренду з використанням цифрових аватарів»
- «Стисло перекажіть мій останній дайджест у форматі сценарію для TikTok тривалістю 1 хвилина»
- «Створіть відео запуску продукту з динамічним темпом і енергійним тоном»
Сприймайте промпти як розмову з Вашим редактором: що більше деталей Ви надаєте, то кращими будуть результати.
Професійні поради для кінематографічних результатів
- Сформулюйте чітке технічне завдання. Подумайте про свій промпт як про креативний бриф із зазначенням тону, формату та мети. «Створіть 90-секундне пояснювальне відео про те, як будувати особистий бренд за допомогою цифрових аватарів».
- Use strong visuals. Upload your own product clips or B-roll for a personalized touch.
- Швидко вдосконалюйте.Переглядайте попередній результат, коригуйте й створюйте заново — Agent навчається на Вашому зворотному зв'язку.
- Виходьте на глобальний ринок. Миттєво локалізуйте контент завдяки підтримці багатомовного озвучення.
- Add your avatar. Combine Video Agent with your HeyGen avatar for a cohesive brand.
Швидкий спосіб: скористайтеся Video Agent для першого чорновика, а потім доопрацюйте або налаштуйте його в AI Studio (крок 5). Це найшвидший спосіб перетворити сирі знання на відшліфоване відео, готове до публікації.
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→ Далі радимо переглянути:
Найкращі практики: тонке налаштування Вашого відео в AI Studio
Want more control over what Video Agent generated? Take it into AI Studio. This is where you can review and edit every detail before your video goes live.
У AI Studio Ви можете:
- Редагуйте сценарій рядок за рядком. Переконайтеся, що адреса об’єкта, ціна, назва району та всі ключові деталі вказані правильно.
- Swap or generate b-roll. Replace any scene with a property photo, stock footage, or AI-generated b-roll from a text prompt.
- Налаштуйте субтитри та текстові накладання. Переконайтеся, що текст на екрані відповідає стилю Вашого бренду й легко читається.
- Fine-tune your avatar's delivery. Use Voice Director to adjust tone and pacing, or Pauses and Pronunciation to fix any names or addresses that sound off.
Ви також можете написати або відредагувати сценарій з нуля за допомогою вбудованого в HeyGen AI Script Writer (наберіть "/" у панелі сценарію, щоб відкрити Quick Commands і вибрати Script Writer) або підготуйте чернетку поза HeyGen у ChatGPT, Claude чи Gemini й вставте її сюди.
Якщо Ви пишете або вдосконалюєте сценарій за допомогою ШІ, ці кроки допоможуть Вам швидко отримати якісний результат:
- Крок 1: Почніть із чіткого промпту. Скажіть ШІ, яке саме відео Ви створюєте (відео з оголошенням нерухомості, огляд ринку, гайд для покупця), для кого воно, яка його мета та тон.
- Крок 2: Додайте ключові деталі. Вкажіть адресу об’єкта, основні характеристики, ціну, район, кількість днів на ринку або будь-які інші важливі дані.
- Крок 3: Попросіть про правильну структуру. Переконайтеся, що сценарій звучить як усне мовлення, його легко читати, і він має розмовний стиль, а не написаний як опис оголошення про нерухомість.
- Крок 4: Перегляньте та вдоскональте.Перегляньте відео, потім відредагуйте сценарій безпосередньо на таймлайні. Удоскональте його, спираючись на те, що Ви бачите й чуєте.
Приклади промптів для редагування:
- "Зробіть, будь ласка, щоб це звучало впевненіше й цікавіше."
- "Зробіть початок ще більш чіпким і переконливим."
- "Simplify the ending and make the CTA more actionable."
- "Зробіть для мене 30-секундну версію, зосереджену на 3 головних функціях."
Порада від експертів:
Використовуйте ШІ як співавтора, а не заміну. Найкращі сценарії поєднують Вашу локальну експертизу зі швидкістю ШІ. Ви приносите розуміння, а ШІ додає фінальний блиск.
Крок 4: Створіть і відшліфуйте свої сцени в AI Studio
Тепер настав час оживити Ваше відео в AI Studio від HeyGen. Створюйте відео, дбаючи про чіткість і логічний перебіг.
- Design your scenes in minutes using the Brand Kit or templates you set up in Step 1.
- Підсилюйте своє повідомлення текстом на екрані — наприклад, ціною, адресою або закликом до дії — і налаштуйте їхню появу з анімацією.
- Browse HeyGen's stock media library for high-quality b-roll, or generate cinematic b-roll from a text prompt using AI video models built directly into AI Studio.
- Use Avatar Shots to place your avatar in cinematic, film-quality scenes, ideal for premium listing videos or luxury brand content.
- Використовуйте преміальні переходи між сценами, щоб надати Вашому відео плавний, професійний вигляд.
- Додавайте й налаштовуйте субтитри, щоб зробити Ваші відео цікавішими та доступнішими.
- Використовуйте Auto Edit, щоб автоматично видаляти слова-паразити, паузи або невдалі дублі з будь-якого відзнятого матеріалу, який Ви додаєте.
Порада від профі
Для відео з оголошеннями спробуйте накласти вступ із Вашим аватаром на фото нерухомості або AI-створений зовнішній b-roll як фонову сцену. Це дає покупцям миттєву візуальну опору ще до того, як вони побачать фото в MLS. Для багатомовного контенту використовуйте багатомовний плеєр, щоб об’єднати всі перекладені версії в одне посилання для поширення з випливним списком вибору мови.
Want to dive deeper? HeyGen Academy: AI Studio, an in-depth video course covering all editing features
Найкращі практики: налаштуйте вимову, емоції та інтонації
Потрібно, щоб Ваш аватар звучав саме так, як слід? Скрипти для нерухомості містять назви вулиць, районів і місцевих пам’яток, які ШІ може вимовляти неправильно. HeyGen надає Вам потужні інструменти для тонкого налаштування озвучування, щоб досягти природного й точного звучання.
Feature
Як це працює
Найкраще підходить для
Паузи та вимова
Додавайте паузи та коригуйте вимову безпосередньо в панелі сценарію
Правильне написання назв вулиць, районів і житлових комплексів
Віддзеркалення голосу
Upload or record audio with your preferred tone and pacing; any avatar delivers it in their own voice
Відтворює саме ту енергію, яку Ви використовуєте на презентації об’єкта чи консультації з покупцем
Режисер озвучення
Shape emotion and tone with the click of a button
Додайте більше тепла й захоплення до нової пропозиції або спокійного запевнення до гайда для покупців
Емоції клонованого голосу на замовлення
Завантажте додаткові записи з різними емоційними відтінками для свого клону
Розширення діапазону Вашого персонального клонованого голосу
Хочете побачити, як це працює на практиці?
Стратегії масштабування впливу Вашої комунікації
Незалежно від того, чи розширюєте Ви своє коло впливу, тестуєте, що краще конвертує, або виходите на нові спільноти покупців, ці передові інструменти допомагають фахівцям з нерухомості масштабуватися з максимальною точністю.
Оптимізуйте та вдосконалюйте, як професіонал
Створіть кілька варіантів свого хука оголошення, CTA або вступу й порівняйте результати.
- Duplicate scenes to test different property highlights or angles.
- Замініть аватари або голоси, щоб побачити, на який тон покупці реагують найкраще.
- Вимірюйте час перегляду, кліки та кількість запитів, щоб зберегти те, що працює.
Виходьте на глобальний ринок завдяки перекладу
Learn how to translate and localize your videos into 175+ languages and dialects, no dubbing or voice actors required.
Use HeyGen’s Brand Voice feature to maintain consistency in translated videos by customizing how certain words are handled, like brokerage name pronunciation or neighborhood names.
Enterprise and Team plan users can also make edits directly to translated scripts by using our Proofread feature.
Публікуйте за допомогою багатомовного плеєра. Він надає одне посилання для спільного доступу з випадаючим списком мов для кожного створеного перекладу в цій теці.
Порада від експертів
Створіть відео вашого оголошення один раз англійською, а потім за кілька хвилин створіть іспанську, мандаринську та вʼєтнамську версії. Опублікуйте всі три з одним підписом: «Цікавить? Дивіться нижче своєю мовою».
Персоналізуйте у масштабі
Додайте особистий підхід до подальшої роботи з покупцями, звернень продавців або кампаній у Вашому колі контактів за допомогою персоналізованих відео. Використовуючи динамічні елементи, як-от ім’я отримувача, район чи ціновий діапазон, Ви створюєте унікальний, більш залучальний досвід для кожного контакту.
Pair it with your CRM integrations on HubSpot, Zapier, Make, and Clay for a fully automated video outreach workflow, and use Batch Mode to produce hundreds of personalized videos at once from a spreadsheet.
Візуалізуйте складні ідеї
Перетворюйте абстрактні ідеї на чіткі, незабутні візуальні образи.
- Motion designer створює анімовані титри, діаграми та привабливі елементи для соцмереж на основі промптів. Ідеально підходить для процесів, фреймворків і визначень (використовує кредити на створення контенту).
- Стокові медіа + екрани: Посилюйте навчання за допомогою прикладів, B‑roll або накладених слайдів.
Перетворіть одне відео на вісім одиниць контенту
Більшості креаторів у сфері нерухомості потрібні не просто нові ідеї. Їм потрібні кращі системи. Адже щойно Ви вибудуєте правильну систему, дотримуватися стабільності стане набагато простіше.
Найпотужніший робочий процес у створенні контенту для нерухомості зараз — це не знімати більше відео. Це отримувати більше цінності з кожного відео, яке Ви вже створили. Ось як перетворити один відеоогляд об’єкта на вісім одиниць контенту в HeyGen, без додаткового запису.
Крок 1: Витягніть шорти за допомогою AI Clipping
Завантажте своє вихідне відео в AI Clipping. Сервіс автоматично аналізує матеріал і знаходить найсильніші окремі моменти — без ручного перегортання таймлайна. Оберіть тривалість кліпу (до 30 секунд, від 30 до 60 секунд або довше), формат вихідного відео (вертикальний, горизонтальний або квадратний) і субтитри. Один відеоогляд об’єкта нерухомості може перетворитися на 3–5 коротких роликів, готових до публікації.
Крок 2: Створіть варіанти хука за допомогою Avatar V / Avatar Shots
Якщо один із Ваших шортів показує хороші результати, але Ви хочете протестувати інший початок, немає потреби перезаписувати відео. Використайте Avatar V або Avatar Shots, щоб створити нову версію хука для того самого кліпу. Voice Director дає змогу виправити окремі слова чи речення, не переробляючи все відео заново.
Крок 3: Перекладіть свій найсильніший кліп
Візьміть своє найрезультативніше коротке відео й пропустіть його через Translate Videos. Оберіть іспанську, мандаринську, вʼєтнамську або будь-яку з понад 175 доступних мов. Ваш аватар нативно подає контент цільовою мовою — без повторного запису, без дубляжу, без перекладача. Одне відео тепер охоплює цілком нову авдиторію покупців.
Крок 4: Створіть окреме AI-відео з аватаром зі стенограми
Ваш транскрипт відео вже сповнений корисного контенту. Перейдіть до розділу Projects, відкрийте своє відео й натисніть Transcript, щоб отримати повний текст. Виберіть сильну фразу або фрагмент, вставте його в Avatar Shots разом із Вашим двійником Avatar V і створіть нове окреме відео. Та сама експертиза, інший ракурс, жодної камери не потрібно.
Крок 5: Перетворіть транскрипт на дописи для соцмереж
Візьміть корисний фрагмент транскрипту, трохи його відредагуйте й опублікуйте як допис у LinkedIn, допис в X, email-розсилку або підпис із ринковим інсайтом. Ваше оригінальне відео тепер створює контент уже поза самим відеоформатом.
1 listing walkthrough becomes 1 long-form video + 3 shorts + 1 hook variation + 1 translated clip + 1 AI avatar video + 1 social post = 8 pieces of content
І це навіть не межа. Мета не в тому, щоб створювати більше контенту, працюючи інтенсивніше. Мета — побудувати систему, яка примножує цінність кожного відео, яке Ви вже створюєте.
Перегляньте повний робочий процес: Перетворіть одне оголошення про нерухомість на 8 одиниць контенту за допомогою HeyGen
Сценарій використання №1: оновлення ринку
Ідеально підходить для:
Агенти, які формують власне коло впливу, керівники команд, що залишаються в полі зору колишніх клієнтів, та брокерські компанії, які позиціонують свій бренд як місцевий ринковий авторитет.
Можливості
Агенти, які отримують рекомендації, — це ті, про кого пам’ятають між угодами. Щотижневе або щомісячне відео з оновленням ринку — найефективніший спосіб цього досягти. Більшість агентів підсумовують ринкові дані в PDF або довгому підписі. 90-секундне відео з Вашим аватаром, який доносить ті самі інсайти, створює принципово інший рівень взаємодії — і працює на кожній великій платформі.
Основні можливості:
- Цифровий двійник / Avatar V, щоб Ви могли особисто доносити оновлення
- PPT/PDF у відео, щоб автоматично перетворювати Ваші наявні слайди з ринковими даними
- AI Clipping для виокремлення найцікавіших моментів для кліпів у соцмережах
- Відеоподкаст для створення багатоаватарної ринкової дискусії на основі Вашого аналітичного звіту
- Перекладайте відео, щоб публікувати їх кількома мовами для багатомовних фермерських регіонів
- Пакетний режим для створення варіантів одного й того самого шаблону оновлення, адаптованих під конкретні райони, з різними змінними
Історія клієнта
Після виходу у відставку з Військово-морських сил США Джим МакДоннер перейшов у сферу нерухомості й опинився в конкуренції з понад 4 000 ліцензованих агентів у північно-західному Арканзасі — одному з найдинамічніших ринків країни, куди щодня переїжджає приблизно 40 нових мешканців.
До HeyGen створення одного відео могло забирати майже весь день. Навіть після того, як він найняв професійного відеографа для створення серії з 12 відео, йому вдавалося публікувати лише одне-два на тиждень, а інколи він узагалі пропускав тижні.
«Це було зовсім непослідовно. Не дивно, що мій канал зовсім не набирав обертів». Джим МакДоннер
Після проходження курсу сертифікації зі ШІ Джим створив робочий процес, який тепер майже повністю автоматизований. Він використовує Manus для дослідження ринкових трендів, ChatGPT для написання чернеток сценаріїв, Gamma для створення гайдів для покупців і релокації, а Video Agent від HeyGen — для створення відшліфованих відео з використанням активів його бренду.
"Я можу витратити максимум три-чотири години вранці в понеділок і створити відео на цілий тиждень наперед та запланувати їх публікацію." Джим МакДоннер
Його освітній підхід поступово змістив авдиторію в бік покупців віком від 25 до 45 років. Одна освітня кампанія з розміщення оголошення допомогла продати нерухомість вартістю $650,000 лише за сім днів. Інше відео привернуло покупців, які переїжджають з Мемфіса, а кампанія, націлена на Каліфорнію, згенерувала запити від покупців, які планують переїхати на північний захід Арканзасу.
«Я б ніколи не зміг охопити й близько таку авдиторію, яку охопив зараз». Джим МакДоннер
Прочитайте повну історію: Як Джим МакДоннер використовує HeyGen, щоб вирізнятися на стрімко зростаючому ринку нерухомості
5 відео на тиждень, замість 1–2 | 3–4 години, щоб створити контент на цілий тиждень | понад 1 000 підписників на YouTube
Сценарій використання №2: кінематографічний тур домом
Ідеально підходить для:
Агенти, які виставляють на продаж преміальну чи елітну нерухомість, брокерські компанії, що формують потужний впізнаваний бренд, та будь-які агенти, які хочуть, щоб їхній контент візуально вирізнявся в переповненій стрічці соцмереж.
Можливості
Більшість відео для оголошень знімають на телефон або віддають на аутсорс відеографу за сотні доларів за один ролик. Кінематографічний тур будинком з HeyGen забезпечує якість, як у фільмі, за частку вартості й часу, використовуючи Avatar Shots на базі Seedance 2, щоб розмістити Ваш аватар у візуально вражаючих сценах, які відповідають характеру нерухомості.
Результат виглядає як повноцінний продакшн. Увесь процес займає лічені хвилини.
Найкращі практики:
- Підберіть сцену під об’єкт нерухомості. Використовуйте Generating Looks, щоб задати Avatar Shots стиль об’єкта: сучасний і мінімалістичний, теплий і традиційний, прибережний, урбаністичний. Тло має передавати атмосферу дому.
- Поєднайте озвучення аватаром із відео нерухомості. Розмістіть Ваш Avatar Shot поверх реальних фото оголошення або AI-створеного зовнішнього b-roll, щоб занурити покупців у справжній об’єкт, перш ніж у гру вступлять кінематографічні елементи.
- Використовуйте режим «картинка в картинці» для озвучування. Тримайте свій аватар видимим як оповідача в режимі «картинка в картинці», поки візуальні матеріали нерухомості відтворюються на задньому плані. Це зберігає Вашу особисту присутність, не домінуючи в кадрі.
- Зберігайте преміальну якість.Кінематографічні тури будинком — не місце для перевантажених текстом плашок чи надто швидкого монтажу. Дайте візуалу «подихати». Використовуйте повільні переходи та лаконічні, охайні субтитри.
- Почніть зі способу життя. Відкрийте відео з відчуття нерухомості ще до характеристик: світло, простір, атмосфера району. Покупці спершу ухвалюють рішення емоційно.
Основні можливості:
- Avatar Shots (Seedance 2): високоякісні, як у кіно, сцени з аватаром, створені на основі текстового промпту — основний інструмент для продакшену кінематографічних турів домівкою
- Створення образів: узгодьте фон і оточення Вашого аватара з характером нерухомості за допомогою текстового промпту
- Генеративний B-roll: створюйте кінематографічні візуальні матеріали, пов’язані з об’єктом нерухомості, за текстовим промптом (Sora 2 / Veo 3.1) безпосередньо в AI Studio
- Digital Twin / Avatar V: Ваш цифровий двійник як ведучий у кадрі
- Композиція «картинка в картинці»: залишайте свій аватар у кадрі як оповідача, поки візуальні матеріали нерухомості заповнюють екран
- Auto Edit: очистіть будь-які записані матеріали з оглядом приміщення, перш ніж поєднати їх з озвученням аватара
- Переклад відео: створюйте кінематографічний тур кількома мовами для міжнародних або багатомовних авдиторій покупців
Порада від експертів
Для елітної нерухомості створіть 3–4 різні кадри з аватаром, які відповідають естетиці будинку (затишний інтерʼєр, екстерʼєр будівлі, стиль життя в районі), і використовуйте їх як переходи між озвученими ключовими моментами. Це надає відео відчуття повноцінного продакшену без знімальної команди.
Історія клієнта
Крейґ Вероні — рієлтор у Ванкувері, Британська Колумбія, який працює в Північному Ванкувері, Західному Ванкувері та самому місті. До нерухомості він понад десять років був професійним актором кіно й телебачення, і відео завжди було в центрі його бізнесу.
Після того, як пожежа та повінь змусили його родину майже на рік залишити свій дім, його відеовиробництво повністю зупинилося.
"Ми були змушені жити не вдома приблизно дев’ять місяців. Я не міг створювати жодного контенту. У мене не було обладнання."Крейґ Вероні
Коли він побачив, що інші агенти використовують HeyGen, щоб розвивати нові канали в соцмережах за допомогою аватарів зі ШІ, він поставився до цього скептично. За три дні в невеликій навчальній групі він створив свого цифрового двійника, удосконалив робочий процес і опублікував свій перший Instagram Reel.
"Я був наляканий, бо мене знають завдяки моєму відео. Я думав, що людям це страшенно не сподобається." Крейґ Вероні
Цей двійник працював настільки добре, бо був створений на основі його власних якісних відеозаписів, натренований на бібліотеці роликів, які він уже зняв, точно передаючи його зовнішність і манеру поведінки. Він поєднав його з професійно записаними голосовими моделями й оновлює щоразу, коли виходить краща модель аватара.
Він перейшов від одного відео на тиждень до двох Reels на день. Уже впродовж першого тижня кожна публікація показувала кращі результати, ніж усе, що він робив особисто. Тричі до нього підходили незнайомці на вулиці й казали, що вони його підписники.
"Зв'язок працював." Крейґ Вероні
Прочитайте повну історію: Як Craig Veroni масштабував свій маркетинг нерухомості за допомогою HeyGen
У 4 рази більше підписників в Instagram за 10 місяців | 2 Reels на день з HeyGen | понад 770 000 акаунтів охоплюється щомісяця
Випадок використання №3: акцент на оголошенні
Ідеально підходить для:
Окремі агенти, керівники команд, координатори оголошень і маркетингові команди брокерських компаній.
Можливості
Відеооголошення отримують до 403% більше запитів, ніж оголошення лише з фото, але більшість агентів взагалі не створюють відео через вартість і час. Огляд об’єкта у форматі listing spotlight з HeyGen забезпечує професійну, озвучену аватаром презентацію менш ніж за 10 хвилин, готову ще до першого показу.
Формат: Ваш цифровий двійник озвучує лістинг у режимі «картинка в картинці» як ведучий, а за ним у кадрі демонструються фото нерухомості, текстові підказки та AI-створений b-roll. Покупці отримують особисте знайомство з Вами та візуальний орієнтир об’єкта в одному відео.
Найкращі практики:
- Створіть до першого показу. Розмістіть свій лістинг-спотлайт до публікації в MLS — покупці, які проводять попереднє дослідження, одразу його знайдуть.
- Почніть зі способу життя, а не з характеристик.Покупці й так можуть прочитати технічні дані. Розкажіть історію: ранкове світло на кухні, прогулянка до кав’ярні, атмосфера району.
- Використовуйте режим «картинка в картинці» для озвучування. Тримайте свій аватар видимим у кутку як оповідача, поки фото нерухомості та b-roll відтворюються на фоні. Це робить відео більш персоналізованим, не закриваючи основні візуальні матеріали.
- Тримайте тривалість до 90 секунд.Залиште довші формати для елітної нерухомості. 60–90 секунд — оптимальна тривалість для більшості оголошень.
- Одразу створюйте багатомовні версії.Якщо на Вашому ринку є значна кількість покупців, які розмовляють іспанською чи іншими мовами, перекладіть це ключове відео одразу після публікації англомовної версії.
Основні можливості:
- Digital Twin / Avatar V: Ваш цифровий двійник озвучує опис оголошення від Вашого імені
- Композиція «картинка в картинці»: Ваш аватар як диктор поверх фото нерухомості та b-roll
- Створення образів: розмістіть свій аватар на тлі, що відповідає стилю об’єкта нерухомості
- Генеративний B-roll: створюйте кінематографічні візуальні матеріали поруч із нерухомістю за текстовим промптом
- Переклад відео: один лістинг у центрі уваги, понад 175 мовних версій
- Субтитри: необхідні для беззвучного автозапуску в соцмережах і на платформах оголошень
Порада від профі
Структура сценарію, яка працює: хук (щось несподіване або яскраве, 10 секунд), ключові переваги об’єкта (3–4 характеристики, подані через вигоди для стилю життя, 40 секунд), район (зручність пішого доступу, школи, інфраструктура, 20 секунд), CTA (одна чітка наступна дія, 10 секунд).
Історія клієнта
Протягом майже двох десятиліть Скотт Геннінгер допомагає покупцям переїжджати до північного сходу Теннессі та південного заходу Вірджинії. Сьогодні його канал на YouTube є рушієм усього його бізнесу: 85–90 відсотків клієнтів знаходять його завдяки освітнім відео про переїзд до цього регіону.
До появи HeyGen для створення кожного відео Скотту доводилося перетворювати свою вітальню на тимчасову студію: кілька камер, DSLR із суфлером, ретельне налаштування освітлення. Оскільки все потрібно було щоразу збирати й розбирати, він інколи місяцями нічого не публікував.
«Щойно я знову починаю публікувати відео, бізнес одразу злітає вгору». Скотт Геннінґер
Після переходу на HeyGen Скотт тепер записує свій аудіо, завантажує його в HeyGen, щоб створити відео з аватаром, а потім завершує проєкт у Final Cut Pro, додаючи графіку, b-roll і титри.
«Від моменту, як я запишу один, я можу випустити його за півтори або дві години, якщо захочу». Скотт Геннінгер
Відтоді як він почав користуватися HeyGen, відео Скотта набрали приблизно 20 000 переглядів. Лише один глядач коли-небудь припустив, що ці відео могли бути створені за допомогою ШІ. Зараз він укладає від 25 до 30 угод на рік, і майже всі ці клієнти знаходять його на YouTube ще до того, як запланувати дзвінок.
«Фізично сидіти перед камерою не приносить мені ані цента. Писати сценарії, презентувати їх і випускати — ось де з’являються гроші»Скотт Геннінґер
Прочитайте повну історію: Як Scott Henninger використовує HeyGen, щоб перетворити відео на рушій зростання в нерухомості
3 години заощаджено на кожній зйомці | 2 години на створення 10–15-хвилинного відео для YouTube | понад 25 будинків продається щороку завдяки лідам із YouTube