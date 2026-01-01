Ідеально підходить для:

Агенти, які виставляють на продаж преміальну чи елітну нерухомість, брокерські компанії, що формують потужний впізнаваний бренд, та будь-які агенти, які хочуть, щоб їхній контент візуально вирізнявся в переповненій стрічці соцмереж.

Можливості

Більшість відео для оголошень знімають на телефон або віддають на аутсорс відеографу за сотні доларів за один ролик. Кінематографічний тур будинком з HeyGen забезпечує якість, як у фільмі, за частку вартості й часу, використовуючи Avatar Shots на базі Seedance 2, щоб розмістити Ваш аватар у візуально вражаючих сценах, які відповідають характеру нерухомості.

Результат виглядає як повноцінний продакшн. Увесь процес займає лічені хвилини.

Найкращі практики:

Підберіть сцену під об’єкт нерухомості. Використовуйте Generating Looks, щоб задати Avatar Shots стиль об’єкта: сучасний і мінімалістичний, теплий і традиційний, прибережний, урбаністичний. Тло має передавати атмосферу дому.

Використовуйте Generating Looks, щоб задати Avatar Shots стиль об’єкта: сучасний і мінімалістичний, теплий і традиційний, прибережний, урбаністичний. Тло має передавати атмосферу дому. Поєднайте озвучення аватаром із відео нерухомості. Розмістіть Ваш Avatar Shot поверх реальних фото оголошення або AI-створеного зовнішнього b-roll, щоб занурити покупців у справжній об’єкт, перш ніж у гру вступлять кінематографічні елементи.

Розмістіть Ваш Avatar Shot поверх реальних фото оголошення або AI-створеного зовнішнього b-roll, щоб занурити покупців у справжній об’єкт, перш ніж у гру вступлять кінематографічні елементи. Використовуйте режим «картинка в картинці» для озвучування. Тримайте свій аватар видимим як оповідача в режимі «картинка в картинці», поки візуальні матеріали нерухомості відтворюються на задньому плані. Це зберігає Вашу особисту присутність, не домінуючи в кадрі.

Тримайте свій аватар видимим як оповідача в режимі «картинка в картинці», поки візуальні матеріали нерухомості відтворюються на задньому плані. Це зберігає Вашу особисту присутність, не домінуючи в кадрі. Зберігайте преміальну якість. Кінематографічні тури будинком — не місце для перевантажених текстом плашок чи надто швидкого монтажу. Дайте візуалу «подихати». Використовуйте повільні переходи та лаконічні, охайні субтитри.

Кінематографічні тури будинком — не місце для перевантажених текстом плашок чи надто швидкого монтажу. Дайте візуалу «подихати». Використовуйте повільні переходи та лаконічні, охайні субтитри. Почніть зі способу життя. Відкрийте відео з відчуття нерухомості ще до характеристик: світло, простір, атмосфера району. Покупці спершу ухвалюють рішення емоційно.

Основні можливості:

Avatar Shots (Seedance 2): високоякісні, як у кіно, сцени з аватаром, створені на основі текстового промпту — основний інструмент для продакшену кінематографічних турів домівкою

Створення образів: узгодьте фон і оточення Вашого аватара з характером нерухомості за допомогою текстового промпту

Генеративний B-roll: створюйте кінематографічні візуальні матеріали, пов’язані з об’єктом нерухомості, за текстовим промптом (Sora 2 / Veo 3.1) безпосередньо в AI Studio

Digital Twin / Avatar V: Ваш цифровий двійник як ведучий у кадрі

Композиція «картинка в картинці»: залишайте свій аватар у кадрі як оповідача, поки візуальні матеріали нерухомості заповнюють екран

Auto Edit: очистіть будь-які записані матеріали з оглядом приміщення, перш ніж поєднати їх з озвученням аватара

Переклад відео: створюйте кінематографічний тур кількома мовами для міжнародних або багатомовних авдиторій покупців

Порада від експертів

Для елітної нерухомості створіть 3–4 різні кадри з аватаром, які відповідають естетиці будинку (затишний інтерʼєр, екстерʼєр будівлі, стиль життя в районі), і використовуйте їх як переходи між озвученими ключовими моментами. Це надає відео відчуття повноцінного продакшену без знімальної команди.

Історія клієнта

Крейґ Вероні — рієлтор у Ванкувері, Британська Колумбія, який працює в Північному Ванкувері, Західному Ванкувері та самому місті. До нерухомості він понад десять років був професійним актором кіно й телебачення, і відео завжди було в центрі його бізнесу.

Після того, як пожежа та повінь змусили його родину майже на рік залишити свій дім, його відеовиробництво повністю зупинилося.

"Ми були змушені жити не вдома приблизно дев’ять місяців. Я не міг створювати жодного контенту. У мене не було обладнання."Крейґ Вероні

Коли він побачив, що інші агенти використовують HeyGen, щоб розвивати нові канали в соцмережах за допомогою аватарів зі ШІ, він поставився до цього скептично. За три дні в невеликій навчальній групі він створив свого цифрового двійника, удосконалив робочий процес і опублікував свій перший Instagram Reel.

"Я був наляканий, бо мене знають завдяки моєму відео. Я думав, що людям це страшенно не сподобається." Крейґ Вероні

Цей двійник працював настільки добре, бо був створений на основі його власних якісних відеозаписів, натренований на бібліотеці роликів, які він уже зняв, точно передаючи його зовнішність і манеру поведінки. Він поєднав його з професійно записаними голосовими моделями й оновлює щоразу, коли виходить краща модель аватара.

Він перейшов від одного відео на тиждень до двох Reels на день. Уже впродовж першого тижня кожна публікація показувала кращі результати, ніж усе, що він робив особисто. Тричі до нього підходили незнайомці на вулиці й казали, що вони його підписники.

"Зв'язок працював." Крейґ Вероні

Прочитайте повну історію: Як Craig Veroni масштабував свій маркетинг нерухомості за допомогою HeyGen

У 4 рази більше підписників в Instagram за 10 місяців | 2 Reels на день з HeyGen | понад 770 000 акаунтів охоплюється щомісяця