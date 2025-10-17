Vimeo + HeyGen
Інтеграція HeyGen і Vimeo дає змогу користувачам безперешкодно синхронізувати нові відео з визначених папок HeyGen безпосередньо з відповідними папками Vimeo, з додатковою опцією автоcинхронізації для максимально простого керування контентом.
Сфери використання
Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, використовують Vimeo разом із HeyGen, щоб масштабувати створення відео та прискорювати зростання.
Бібліотеки для адаптації та навчання співробітників
Створюйте захопливі відео для онбордингу та навчання в HeyGen, адаптовані під кожну роль або відділ. Миттєво синхронізуйте їх із захищеними папками Vimeo, де команди можуть у єдиному місці отримувати доступ до відео, керувати ними та відстежувати залученість.
Примітки до релізів продукту та оновлення функцій
Використовуйте HeyGen, щоб створювати чіткі брендовані відео-оновлення для кожного запуску нового продукту чи функції. Миттєво діліться ними через вбудовані Vimeo та відстежуйте показники переглядів, щоб розуміти охоплення й утримання авдиторії.
Персоналізовані продажні відео в масштабі
Автоматизуйте персоналізовані звернення за допомогою інструментів створення відео зі ШІ від HeyGen, щоб надавати індивідуальні демонстрації продукту для кожного ліда. Розміщуйте відео на Vimeo, щоб скористатися його поглибленою аналітикою й побачити, які потенційні клієнти залучені найбільше.
Навчання клієнтів і багатомовні інструкції
Створюйте багатомовні навчальні матеріали та посібники з продукту в HeyGen, щоб підтримувати глобальні авдиторії. Розміщуйте їх безпечно на Vimeo, щоб контролювати доступ, захищати бренд-активи та впорядковувати навчальний контент.
Перегляд і затвердження агентством та клієнтом
Створюйте креативні концепції та explainer-відео в HeyGen, а потім завантажуйте їх у Vimeo для зручного збору відгуків. Використовуйте командні папки та розмежування доступу за ролями, щоб прозоро керувати циклами перегляду й затвердження.
