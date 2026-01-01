Plainly + HeyGen
Plainly — це платформа автоматизації відео, яка дає змогу користувачам створювати персоналізовані, орієнтовані на дані відео у великому масштабі, використовуючи настроювані шаблони та динамічний контент.
Сфери застосування
Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, використовують Plainly разом із HeyGen, щоб масштабувати створення відео та прискорювати зростання.
Масово персоналізовані маркетингові відео
Поєднайте AI-аватари HeyGen з динамічними шаблонами Plainly, щоб створювати сотні або тисячі персоналізованих відеореклам чи email-кампаній, адаптованих до імені, місцезнаходження або вподобань кожного глядача.
Автоматизована комунікація з клієнтами
Використовуйте дані клієнтів, щоб створювати автоматизовані вітальні повідомлення, нагадування про поновлення чи оновлення продукту з реалістичними аватарами HeyGen і кастомізованими відеоформатами Plainly.
Масштабована робота з продажами
Забезпечте команди продажів інструментами для масової розсилки гіперперсоналізованих відео-презентацій і фолоу-апів, використовуючи HeyGen для природної, «людської» подачі та Plainly для безшовної персоналізації на основі даних.
Почніть створювати відео зі ШІ
Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та забезпечують зростання завдяки найінноваційнішому відео зі ШІ.