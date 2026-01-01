MindStamp + HeyGen
Mindstamp — це платформа інтерактивного відео, яка перетворює традиційні відео на захопливі, клікабельні історії з питаннями, кнопками та персоналізованим контентом.
Сфери використання
Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, використовують MindStamp разом із HeyGen, щоб масштабувати створення відео та прискорювати зростання.
Інтерактивні навчальні та онбординг-відео
Поєднуйте AI-аватари HeyGen з інтерактивними можливостями Mindstamp — вікторинами, промптами та розгалуженою логікою — щоб створювати захопливий, відстежуваний навчальний контент, який підвищує рівень засвоєння матеріалу слухачами.
Кваліфікація лідів і персоналізовані відео для продажів
Використовуйте HeyGen, щоб створювати персоналізовані відео-пропозиції, а потім вбудовуйте клікабельні CTA, контактні форми або запитання в Mindstamp, щоб кваліфікувати ліди та в режимі реального часу спрямовувати їх далі воронкою продажів.
Навчання клієнтів і демонстрації продукту
Перетворюйте стандартні огляди продукту на інтерактивні відеодосвіди, поєднуючи людську, природну озвучку HeyGen з інтерактивними елементами Mindstamp — гарячими точками, підказками та точками вибору, щоб допомогти користувачам досліджувати функції у власному темпі.
