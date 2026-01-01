Налаштуйте свій робочий простір (для користувачів Teams/Pro)

Ласкаво просимо до HeyGen Academy.

Перший крок, щоб почати, — це налаштувати Ваш робочий простір. Цей процес дає змогу створити й персоналізувати робочий простір так, щоб він був готовий для ефективної співпраці Вашої команди.

Перейдіть до налаштувань робочого простору

На головній сторінці HeyGen натисніть стрілку поруч із Вашим ім’ям у нижньому лівому куті.

У розділі Personal Ви побачите свій особистий акаунт.

У розділі Workspace Ви побачите всі робочі простори HeyGen, до яких Ви приєдналися або були запрошені.

Коли Ви вперше створюєте свій персональний акаунт, зазвичай Ви користуєтеся безкоштовним планом. Після того як Ви приєднаєтеся до свого корпоративного робочого простору, Ви отримаєте доступ до всіх корпоративних функцій і налаштувань безпеки.

Ви зрозумієте, що переглядаєте корпоративний робочий простір, коли побачите «Enterprise» у нижньому лівому куті.

Створіть і налаштуйте новий робочий простір

Щоб створити новий робочий простір, відкрийте меню внизу ліворуч і перейдіть до розділу Settings.

У налаштуваннях Вашого робочого простору Ви можете:

Введіть назву свого робочого простору

Завантажте логотип

Додайте короткий опис

Налаштуйте, хто може приєднатися до робочого простору

Керуйте тим, хто може запрошувати нових учасників

Ви також можете ввімкнути водяні знаки з підтримкою ШІ, щоб застосовувати водяний знак до всіх відео, створених у робочому просторі.

Виберіть, хто може приєднатися до Вашого робочого простору

У Вас є три варіанти керування доступом до Вашого робочого простору:

Будь-хто з корпоративною адресою електронної пошти Вашої компанії може приєднатися автоматично

Цей варіант ідеально підходить для великих команд або тарифних планів з необмеженою кількістю місць. Кожен, хто використовує корпоративну адресу електронної пошти Вашої компанії, може зареєструватися, обійти платний доступ, пройти онбординг і автоматично приєднатися до робочого простору без затвердження.

Кожен, хто використовує корпоративний домен Вашої електронної пошти, має надіслати запит на приєднання Цей варіант рекомендований, якщо у Вас обмежена кількість місць або Ви хочете більше контролювати, хто приєднується. Користувачі з Вашим доменом можуть надіслати запит на доступ, який Ви можете схвалити або відхилити.

Цей варіант рекомендований, якщо у Вас обмежена кількість місць або Ви хочете більше контролювати, хто приєднується. Користувачі з Вашим доменом можуть надіслати запит на доступ, який Ви можете схвалити або відхилити. Лише учасники, запрошені вручну, можуть приєднатися

Цей варіант забезпечує найвищий рівень контролю та конфіденційності. Робочий простір буде видимий лише для користувачів, яких Ви запросите безпосередньо.

Щойно Ви виконаєте ці кроки, Ваш робочий простір буде повністю налаштований.

Ви назвали свій робочий простір, додали логотип і налаштували параметри так, щоб вони відображали Ваш бренд.

Ваш робочий простір готовий, і Ви можете почати запрошувати учасників команди, щойно будете готові до спільної роботи.