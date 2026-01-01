Чекліст налаштування для звичайного користувача
Розгляньмо, як запросити колег до Вашого робочого простору, щоб Ви могли співпрацювати й одразу почати створювати контент.

Запросіть учасників до свого робочого простору
На панелі керування натисніть на свій акаунт і перейдіть до керування робочими просторами. У вікні керування робочим простором Ви побачите:

  • Список користувачів, яких Ви вже запросили
  • Їхні призначені ролі
  • Їхній поточний статус запрошення

У цій області також можуть відображатися колеги, які зареєструвалися в HeyGen, використовуючи домен корпоративної електронної пошти Вашої компанії.

Ви можете запросити нових учасників за допомогою:

  • Введення їхньої електронної адреси або
  • Скопіювати та поділитися посиланням-запрошенням

Після надсилання запрошення електронна адреса користувача з’явиться у списку зі статусом Invite Sent.

Якщо Ваш робочий простір налаштовано так, що для приєднання потрібне схвалення, у цьому поданні Ви також побачите запити на приєднання.

Відстежуйте статус запрошень і запитів
Щойно користувач входить у HeyGen, приймає запрошення та приєднується до робочого простору, його статус змінюється на Active.

Якщо Ви схвалюєте запит на приєднання, користувач одразу стає активним учасником робочого простору. Його ім’я з’являється в списку активних учасників, і використовується одне місце.

Зрозумійте ролі в робочому просторі
Робочі простори HeyGen підтримують кілька ролей, кожна з яких має різні дозволи.

  • Суперадміністратор
    Суперадміністратори зазвичай керують планом HeyGen і робочими просторами. Вони мають повний доступ, зокрема можуть керувати користувачами та дозволами, здійснювати покупки або оновлення, а також створювати, редагувати й переглядати контент.
  • Розробник
    Розробники можуть створювати контент і отримувати доступ до HeyGen API. Призначайте цю роль членам команди, яким потрібні розширені інтеграції, наприклад підключення CRM чи системи електронної пошти.
  • Creator
    Креатори — це користувачі, які регулярно створюють контент. Вони можуть створювати аватари, відео та голоси, але не можуть керувати дозволами, покупками чи доступом до API.
  • Viewer
    Переглядачі зазвичай виступають рецензентами або погоджувачами. Вони можуть переглядати контент, але не можуть вносити зміни.

Схвалюйте або відхиляйте запити на приєднання
Якщо у Вашому робочому просторі потрібно надсилати запити на доступ, Ви можете переглядати їх у двох місцях:

  • Панель сповіщень
  • Вкладка «Учасники та робочі простори»

З будь-якого з цих місць Ви можете приймати або відхиляти запити, що очікують на розгляд. Після схвалення користувач стає активним учасником і займає одне місце.

Діліться контентом у робочому просторі
Окрім ролей, Ви можете керувати доступом до окремих проєктів, відео або папок.

Щоб поділитися вмістом:

  • Виберіть меню з трьома крапками в чернетці, відео або папці
  • Виберіть «Поділитися»

Звідти Ви можете:

  • Поділіться з окремими користувачами
  • Надавайте права лише для перегляду або редагування
  • Налаштуйте загальний доступ лише для себе, лише для вибраних користувачів або для всіх, хто має доступ до робочого простору

Користувачі з роллю Viewer завжди матимуть лише права перегляду.

Поширюйте та публікуйте відео
Після створення відео воно відкривається на сторінці поширення, де Ви можете:

  • Захистити відео паролем
  • Налаштуйте загальні дозволи на доступ
  • Додайте або відредагуйте субтитри

Ви також можете скористатися вкладкою Share, щоб опублікувати відео в інтернеті, дозволивши будь-кому переглядати версію лише для перегляду без входу в акаунт.

Після виконання цих кроків Ви готові співпрацювати зі своєю командою в HeyGen: запрошуйте учасників, призначайте ролі та безпечно діліться контентом.