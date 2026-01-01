Запросіть учасників до свого робочого простору (для користувачів Teams/Pro)

Розгляньмо, як запросити колег до Вашого робочого простору, щоб Ви могли співпрацювати й одразу почати створювати контент.

На панелі керування натисніть на свій акаунт і перейдіть до керування робочими просторами. У вікні керування робочим простором Ви побачите:

Список користувачів, яких Ви вже запросили

Їхні призначені ролі

Їхній поточний статус запрошення

У цій області також можуть відображатися колеги, які зареєструвалися в HeyGen, використовуючи домен корпоративної електронної пошти Вашої компанії.

Ви можете запросити нових учасників за допомогою:

Введення їхньої електронної адреси або

Скопіювати та поділитися посиланням-запрошенням

Після надсилання запрошення електронна адреса користувача з’явиться у списку зі статусом Invite Sent.

Якщо Ваш робочий простір налаштовано так, що для приєднання потрібне схвалення, у цьому поданні Ви також побачите запити на приєднання.

Відстежуйте статус запрошень і запитів

Щойно користувач входить у HeyGen, приймає запрошення та приєднується до робочого простору, його статус змінюється на Active.

Якщо Ви схвалюєте запит на приєднання, користувач одразу стає активним учасником робочого простору. Його ім’я з’являється в списку активних учасників, і використовується одне місце.

Зрозумійте ролі в робочому просторі

Робочі простори HeyGen підтримують кілька ролей, кожна з яких має різні дозволи.

Суперадміністратор

Суперадміністратори зазвичай керують планом HeyGen і робочими просторами. Вони мають повний доступ, зокрема можуть керувати користувачами та дозволами, здійснювати покупки або оновлення, а також створювати, редагувати й переглядати контент.

Розробники можуть створювати контент і отримувати доступ до HeyGen API. Призначайте цю роль членам команди, яким потрібні розширені інтеграції, наприклад підключення CRM чи системи електронної пошти.

Креатори — це користувачі, які регулярно створюють контент. Вони можуть створювати аватари, відео та голоси, але не можуть керувати дозволами, покупками чи доступом до API.

Переглядачі зазвичай виступають рецензентами або погоджувачами. Вони можуть переглядати контент, але не можуть вносити зміни.

Схвалюйте або відхиляйте запити на приєднання

Якщо у Вашому робочому просторі потрібно надсилати запити на доступ, Ви можете переглядати їх у двох місцях:

Панель сповіщень

Вкладка «Учасники та робочі простори»

З будь-якого з цих місць Ви можете приймати або відхиляти запити, що очікують на розгляд. Після схвалення користувач стає активним учасником і займає одне місце.

Діліться контентом у робочому просторі

Окрім ролей, Ви можете керувати доступом до окремих проєктів, відео або папок.

Щоб поділитися вмістом:

Виберіть меню з трьома крапками в чернетці, відео або папці

Виберіть «Поділитися»

Звідти Ви можете:

Поділіться з окремими користувачами

Надавайте права лише для перегляду або редагування

Налаштуйте загальний доступ лише для себе, лише для вибраних користувачів або для всіх, хто має доступ до робочого простору

Користувачі з роллю Viewer завжди матимуть лише права перегляду.

Поширюйте та публікуйте відео

Після створення відео воно відкривається на сторінці поширення, де Ви можете:

Захистити відео паролем

Налаштуйте загальні дозволи на доступ

Додайте або відредагуйте субтитри

Ви також можете скористатися вкладкою Share, щоб опублікувати відео в інтернеті, дозволивши будь-кому переглядати версію лише для перегляду без входу в акаунт.

Після виконання цих кроків Ви готові співпрацювати зі своєю командою в HeyGen: запрошуйте учасників, призначайте ролі та безпечно діліться контентом.