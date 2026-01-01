Початок роботи

Завершімо налаштування Вашого акаунта за допомогою чекліста Getting Started. Getting Started — це вбудований чекліст у панелі керування HeyGen. Ви побачите його на дашборді, коли вперше увійдете у свій акаунт. Його створено, щоб провести нових адміністраторів через ключові перші кроки для активації робочого простору HeyGen і підготовки команди до спільної роботи.

Відкрийте панель «Початок роботи»

Увійдіть до свого акаунта HeyGen і відкрийте дашборд.

На панелі керування виберіть «Почати», щоб запустити свій онбординг-досвід.

Розберіться з етапами онбордингу

Чекліст «Початок роботи» містить три основні кроки:

Налаштуйте свій робочий простір

Запросіть учасників

Налаштуйте параметри безпеки

Кожен крок автоматично позначається виконаним, щойно Ви завершуєте потрібні завдання. Ви можете повернутися до цього списку будь-коли, і Вам не потрібно виконувати все за один сеанс.

Налаштуйте свій робочий простір

На цьому етапі Ви персоналізуєте своє середовище HeyGen.

Ви додасте дані свого бренду, завантажите ключові матеріали та налаштуєте параметри робочого простору так, щоб усе відповідало ідентичності Вашої команди й було готове до використання.

Запросіть учасників

Скористайтеся цим кроком, щоб запросити Ваших колег до HeyGen.

Ви можете запросити учасників до свого робочого простору та призначити відповідні ролі й дозволи, щоб усі мали потрібний доступ для ефективної співпраці.

Налаштуйте параметри безпеки

Цей крок гарантує захист Вашого робочого простору.

Ви налаштуєте функції безпеки, зокрема єдиний вхід (single sign-on) за допомогою таких провайдерів, як Okta або Azure, а також створите правила контролю доступу, щоб Ваш акаунт залишався захищеним.

Після завершення кожного кроку його буде позначено на панелі «Початок роботи». Коли всі кроки виконано, Ваш робочий простір перетворюється на повністю брендований, безпечний і зручний для спільної роботи хаб для Вашої команди.