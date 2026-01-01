Як користуватися Faceswap

Крок 1: Відкрийте Face Swap

Відкрийте Apps, прокрутіть униз до All Apps і виберіть Face Swap.

Крок 2: Виберіть вихідне зображення

Виберіть вихідне зображення, яке Ви хочете змінити.

Крок 3: Завантажте цільове обличчя

Завантажте чітке фото обличчя анфас, яке Ви хочете застосувати. Переконайтеся, що фото:

добре освітлене

без перешкод

Крок 4: Обробіть заміну

Натисніть «Process». Ви побачите попередній перегляд трансформації.

Крок 5: Перегляньте результат

Якщо Ви задоволені результатом, збережіть його до свого аватара. Якщо ні — поверніться назад і змініть одне з зображень перед повторною обробкою.

Крок 6: Дайте ім'я та збережіть свій аватар

Дайте своєму аватару ім’я, а потім натисніть «Save Avatar», щоб завершити налаштування аватара.

Крок 7: Використовуйте свій аватар

Тепер Ви можете використовувати цього аватара у своїх проєктах AI Studio або в інших застосунках HeyGen.