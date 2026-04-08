Seedance 2.0: Sinematik hareketlerle dijital ikiziniz
Seedance 2.0 artık HeyGen genelinde entegre. Doğrulanmış avatarınızın sinematik görüntüler içinde hareket ettiği eksiksiz yapay zeka dijital ikiz videoları oluşturun, tek bir prompt ile dikkat çeken b-roll videoları oluşturun ve herhangi bir sahneyi ilk ve son kareyi hassas şekilde kontrol ederek uzatın. Profesyonel sinematik YZ video kalitesi, ekip gerekmez.
Üç araç, tek platform. Nasıl oluşturacağınıza siz karar verin
Seedance 2.0, HeyGen içinde üç farklı araçta entegre olarak sunulur. Her biri farklı bir yaratıcı iş akışı için tasarlanmıştır. İsterseniz tek tek kullanın, isterseniz üçünü birden bir araya getirin.
Dijital İkizinizi sinematik Seedance görüntülerine yerleştirin
Avatar Shots, doğrulanmış Dijital İkizinizin Seedance tarafından oluşturulan görüntüler içinde hareket ettiği, jestler yaptığı ve performans sergilediği sinematik sahneler oluşturmanızı sağlar. Her karede gerçekçi hareketler ve kilitli karakter tutarlılığıyla, dilediğiniz ortamı, kamera açısını veya hareket türünü seçin.
Gerçeğe yakın karakter hareketleri
Her karede gerçek fiziksel ağırlık ve inandırıcılıkla yürüyen, jest yapan ve performans sergileyen avatarlar.
Çekimler arasında tutarlı görünüm
Yüz, kıyafet ve görsel kimlik ilk kareden son kareye kadar kilitli kalır; hiçbir biçim bozulması veya detay kayması olmaz.
Tek sahnede birden fazla avatar
Bir karedeki tüm karakterlerde senkronize hareketle, birden fazla doğrulanmış Dijital İkizi tek bir sinematik sahneye yerleştirin.
Her arka plan, her çekim türü
Dolly hareketleri, crane çekimleri, FPV, geniş açılı açılış planları ve prompt'unuza yanıt veren sinematik kamera diliyle yakın planlar.
Kimliğiniz, tamamen koruma altında. Seedance, herkese açık API’sinde insan yüzlerine izin vermez. HeyGen'in birinci taraf rıza ve kimlik doğrulama altyapısı sayesinde, doğrulanmış Dijital İkiziniz başka hiçbir platformun sunamadığı şekilde Seedance görüntülerinde yer alabilir.
Tek bir prompt ile eksiksiz, kullanıma hazır bir videoya geçin
Video Agent, prompt'unuzu alır ve bunun etrafında eksiksiz bir video oluşturur: senaryo, yapı, kurgu, seslendirme. Sinematik Seedance görüntülerindeki Dijital İkiz'iniz otomatik olarak harmanlanır ve yayına hazır, tamamlanmış bir video ortaya çıkar.
Metinden hazır videoya
Promptunuzu yazın veya metninizi yapıştırın; Video Agent yapıyı oluşturur, çekimleri seçer ve size kurgusu tamamlanmış bir video teslim eder.
Video başına üç dakikaya kadar
Gerçek bir mesaj iletecek kadar uzun, dikkati canlı tutacak kadar kısa ve sinematik Seedance çekimleriyle otomatik olarak birleştirilmiş.
Tek sahnede birden fazla avatar
Yapı, tempo ve kurgu sizin için hazırlandığından, ek prodüksiyon çalışmasına gerek kalmadan doğrudan istediğiniz kanala yayınlayabilirsiniz.
Yerleşik kimlik doğrulama
Her video, doğrulanmış Dijital İkizinizi kullanır ve HeyGen’in birinci taraf onay altyapısı ile korunur.
Kaliteden ödün vermeden yüksek hacim için tasarlandı. Video Agent, kampanyalar, eğitimler ve kanallar genelinde tutarlı şekilde içerik üretmesi gereken ekipler ve içerik üreticileri için geliştirilmiştir.
Bir prompt veya referans görselden sinematik b-roll oluşturun
YZ Video Oluşturucu, metinden videoya ve görselden videoya oluşturma için Seedance 2.0’a doğrudan erişim sağlar. Bir sahneyi tarif edin, bir referans görsel yükleyin ve ilk ve son kareyi hassas biçimde kontrol ederek birinci sınıf sinematik görüntüler elde edin.
Metinden sinematik b-roll videoya
Herhangi bir sahneyi tarif edin; Seedance, yönetmen seviyesinde kamera kontrolü ve fiziksel olarak doğru hareketlerle sinematik görüntüler oluştursun.
Görüntüden videoya referans
Bir ürün fotoğrafı, konum görseli veya herhangi bir görsel referans yükleyin ve görünümü, hissi ve konuyu her karede tutarlı şekilde koruyun.
İlk ve son kare kontrolü
Bir sahnenin tam olarak nerede başlayıp nerede biteceğini belirleyin, gerisini Seedance’in kusursuz görsel süreklilikle aradaki her şeyi oluşturmasına bırakın.
Stüdyo kalitesinde görüntü, tek bir promptla
Dinamik ışıklandırma, gerçekçi fizik ve sinematik kamera hareketleriyle, sanki tam ekip sahada çekim yapmış gibi hissettiren b-roll videoları oluşturun.
Sinematik b-roll artık bütçe meselesi değil. Sadece bir prompt. Seviye yükseldiğinde, yaratıcılığınızı yeniden kurgulayın. Seedance 2.0 ile imkânsızı her kareye işleyin.
Her kullanım senaryosu için sinematik video
Markalı videolardan dikkat çeken sosyal medya içeriklerine kadar, HeyGen içindeki Seedance 2.0 her format ve hedef kitle için size profesyonel kalitede görüntüler sunar.
Marka ve ürün videoları
Dijital İkizinizin sinematik ortamlarda sunum yaptığı, tamamen markanıza uygun videolar oluşturun. Sunum dosyalarınız, ürün lansmanlarınız ve şirket duyurularınız için markanızın kalitesine yakışan prodüksiyon seviyesinde videolar hazırlayın.
Sosyal medya ve reklam içeriği
Dikkat çeken sinematik b-roll ve avatar çekimleri oluşturun. Ürün referansları, konum referansları veya stil referansları ekleyin; Seedance, yaratıcılık brifinize tam olarak uyan görüntüleri sizin için oluşturur.
Eğitim ve öğretim
Dijital İkizinizle eksiksiz eğitim modülleri ve öğretici içerikler oluşturun. Tek bir prompt, her türlü LMS veya öğrenme platformuna yerleştirmeye hazır, üç dakikaya kadar uzunlukta, yapılandırılmış ve tamamen kurgulanmış bir video oluşturur.
Düşünce liderliği ve marka
Her seferinde kamera karşısına geçmeden tutarlı şekilde içerik yayınlayın. Doğrulanmış Dijital İkiziniz, kişisel markanızdan kitlenizin beklediği gerçekçilik ve etkiyle, sinematik ortamlarda mesajınızı iletir.
Ürün demoları ve vitrinler
Bir ürün fotoğrafı yükleyin ve onun etrafında kurgulanmış sinematik görüntüler oluşturun. Dinamik ışıklandırma, gerçekçi hareket, çoklu açılar. Stüdyo, fotoğrafçı veya prodüksiyon bütçesi olmadan dikkat çeken ürün içerikleri hazırlayın.
Çok kişili ve panel içerikleri
Birden fazla doğrulanmış avatarı tek bir sinematik sahnede konumlandırın. Kadrajdaki her karakterde tutarlı yüz benzerliği ve senkronize hareketle, diyaloglar, röportajlar ve panel tarzı içerikler oluşturun.
Sorularınız mı var? Cevaplarımız hazır
HeyGen'de Seedance 2.0 nedir?
Seedance 2.0, HeyGen genelinde entegre edilmiş bir YZ video oluşturma modelidir; doğrulanmış Dijital İkizinizin profesyonel kamera hareketleri ve gerçekçi hareketlerle dinamik görüntüler içinde hareket ettiği sinematik videolar oluşturmanızı sağlar.
HeyGen'de Seedance 2.0 kullanan üç araç nedir?
Avatar Shots, Dijital İkizinizi sinematik sahnelere yerleştirir, Video Agent tek bir prompt ile eksiksiz videolar oluşturur ve YZ Video Oluşturucu metin veya görsel promptlardan sinematik b-roll videoları üretir.
Seedance 2.0 ile tek bir sahnede birden fazla avatar kullanabilir miyim?
Evet, hem Avatar Shots hem de Video Agent, tek bir sinematik sahnede birden fazla doğrulanmış Dijital İkiz’i, senkronize hareket ve tüm karakterler arasında tutarlı benzerlikle destekler.
Avatar Shots, YZ Video Oluşturucu'dan nasıl farklıdır?
Avatar Shots, doğrulanmış Dijital İkizinizi karakter hareketleri ve jestlerle birlikte sinematik Seedance görüntülerine yerleştirmeye odaklanırken, YZ Video Oluşturucu ise bir avatara ihtiyaç duymadan prompt’lardan veya referans görsellerden sinematik b-roll videoları oluşturur.
HeyGen'i Seedance'te doğrulanmış insan yüzlerine sahip tek platform yapan nedir?
HeyGen, birinci taraf rıza ve kimlik doğrulama altyapısını yerleşik olarak sunar; bu sayede doğrulanmış Dijital İkizler, başka hiçbir platformun sağlayamadığı bu yetenekten yararlanarak Seedance görüntülerinde yer alabilir.
Video Agent ile videolar ne kadar uzun olabilir?
Video Agent, otomatik senaryo yapısı, kurgu ve seslendirme ile üç dakikaya kadar eksiksiz, bitmiş videolar oluşturur.
YZ Video Oluşturucu'da ilk ve son kare kontrolü nedir?
İlk ve son kare kontrolü, bir sahnenin tam olarak nerede başlayıp nerede biteceğini belirlemenizi sağlar ve Seedance aradaki her şeyi kusursuz görsel süreklilikle oluşturur.
Seedance 2.0 ile referans görseller kullanabilir miyim?
Evet, YZ Video Oluşturucu, oluşturulan görüntülerin her karesinde görünümü, hissi ve konuyu tutarlı tutmak için ürün fotoğrafları, mekan görselleri veya herhangi bir görsel referans yüklemenize olanak tanır.
Ne yapmak istiyorsanız, artık yapabilirsiniz
Seedance 2.0, Avatar Shots, Video Agent ve AI Video Generator üzerinden çalışır. Dünyanın en sinematik YZ video modeli artık oluşturduğunuz her aracın içinde. G2’de gerçekçilik açısından 1 numara olarak değerlendirildi. Dijital İkiziniz, doğrulanmış kimliğiniz, hikâyeniz.