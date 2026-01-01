Kusursuz video çekimleri için YZ konuşma temizleme
Dağınık ses kayıtlarını, atlama kesmeleri olmadan pürüzsüz videolara dönüştürün. Speech Cleanup, ses ve video dosyalarından dolgu kelimeleri, duraklamaları, tekrar çekimleri ve arka plan gürültüsünü kaldırır, ardından her kesmenin görünmez olduğu akıcı bir video için görüntüleri birleştirir.
YZ konuşma temizleme özellikleri
Yükleme sırasında dolgu kelimeleri ve "ıı" gibi terimlerin kaldırılması
Araç, yüklemeden hemen sonra “şey”, “ıı”, “biliyorsunuz” gibi doldurucu ifadeleri tespit edip kaldırır. Uzun format podcast’lerden kısa sosyal medya gönderilerine ve yaygın tüm formatlardaki konuşmacı videolarına kadar her yerde çalışır; böylece tek bir satırı yeniden kaydetmenize gerek kalmadan anlatım kendinden emin ve derli toplu duyulur.
Kesintiler arasında görünmez görsel birleştirme
Sesi keser ve her düzenleme etrafındaki kareleri yeniden oluşturur. Yalnızca ses odaklı araçlar videonuzda rahatsız edici ani kesmeler bırakırken, Speech Cleanup kesimler arasındaki mikro hareketleri harmanlayarak sonucun birleştirilmiş bir mp4 değil, tek bir temiz ve kesintisiz çekim gibi görünmesini sağlar.
Yerleşik arka plan gürültü giderici
Yerleşik arka plan gürültü giderici, oda uğultusunu, mikrofon parazitini ve ortam gürültüsünü doldurucu kelime temizliğiyle aynı anda ortadan kaldırır. Tek yükleme, tek dışa aktarma; stüdyo kalitesinde ses için ayrı bir ses iyileştirici, altyazı oluşturucu ve video düzenleyiciyi art arda kullanmanıza gerek yok.
Yanlış Başlangıç ve Tekrar Çekim Kurtarma
Zaman çizelgenizdeki her klipte tekrar bakışları, yeniden başlanan cümleleri ve "bir daha deneyeyim" anlarını düzeltir. Beğendiğiniz kısmı işaretleyin; araç bu bölümü kurguya sorunsuzca ekler, gereksiz versiyonu çıkarırken tüm video boyunca doğal ritmi korur.
Uzun sessizlik ve boşluk kırpma
Araç, ses kaydınız boyunca uzun duraklamaları, nefes aralarını ve boşlukları sıkılaştırır; bunu yaparken sesinizin aceleci ya da yapay zekâ tarafından üretilmiş gibi robotik çıkmasını engeller. Ayrıca, kullanılan kliplerde konuşma iyileştirmesini de uygular; böylece ortaya çıkan podcast veya video, makine tarafından kurgulanmış değil, insan dokunuşuyla parlatılmış gibi hissedilir.
Konuşma temizleme kullanım alanları
YouTube için podcast video bölümleri
Record raw and ship clean. The tool turns a 90-minute video podcast recording into a publish-ready episode, removing fillers and dead air so the final cut feels tight on YouTube and Spotify without any manual editing work on the video.
YouTube içerik üreticileri için konuşan kafa videoları
Skip the re-shoots. Read your script naturally, let the tool remove every "um" and false start across the upload, and export a confident on-camera take you can pair with text to video for fully scripted segments.
Çevrimiçi kurslar ve eğitim videoları
Course recordings are full of self-corrections and retakes. Clean them up in a single pass so your educational video flows lesson-to-lesson without learners spotting the edits, the cuts, or the production gaps between each take.
Satış ve ürün demo kayıtları
Demo recordings rarely land on the first try, even with a script. The tool removes the hesitations and "let me show you that again" moments across the whole video, leaving a polished walkthrough you can drop into emails and decks.
Sosyal medya kısa videoları, Reels ve TikTok içerikleri
Cut faster, post faster. A ten-minute raw recording becomes a sub-sixty-second short with the rambling removed and the visuals locked in sync, ready for YouTube Shorts, TikTok, and Instagram Reels without manual trimming on the timeline.
Röportaj ve webinar video kayıtları
Multi-speaker interviews are filler-word minefields with cross-talk and overlapping audio between speakers. The tool handles each speaker independently, removes stutters and dead air across both tracks, and keeps the conversation moving without choppy jump cuts.
YZ konuşma temizleme nasıl çalışır
Konuşma kayıtlarınızı ham ses veya video yüklemesinden inceleme aşamasına kadar dört adımda temizleyin ve yayına hazır, temizlenmiş dosyaya dönüştürün.
Ses veya video yükleyin
Bir ses veya video dosyası yükleyin. mp4, mov, mp3 ve wav formatlarında, uzun metrajlı içeriklere kadar dosyaları destekler.
Temizlik seçeneklerini seçin
İşleme başlamadan önce dolgu kelimeleri, uzun sessizlikleri, arka plan gürültüsünü ve tekrar çekimleri açıp kapatın.
Her düzenlemeyi gözden geçirin
Temizlenmiş kesimi önizleyin. İstediğiniz düzenlemeyi atlayın veya geri alın. Yapay zeka, onaylamadan önce her değişikliği gösterir.
Temiz dosyayı dışa aktarın
Düzenlenmiş mp4 veya ses dosyasını dışa aktarın. İndirin, paylaşın ya da çeviri veya çözünürlük artırma için iş akışınıza aktarın.
Sıkça sorulan sorular (SSS)
YZ konuşma temizleme tam olarak nedir ve videoda nasıl çalışır?
YZ konuşma temizleme, bir ses kaydından dolgu kelimeleri, duraklamaları, yanlış başlangıçları ve arka plan gürültüsünü kaldıran otomatik ses temizleme işlemidir. HeyGen ses veya videonuzu analiz eder, her hedef öğeyi tespit eder, kaldırır ve kesintinin kesintisiz görünmesi için görsel geçişleri yeniden oluşturur.
Videomdan dolgu kelimeleri çıkarılırsa gözle görülür atlamalar olur mu?
Hayır. Bu, Speech Cleanup ile yalnızca sesi temizleyen araçlar arasındaki temel farktır. Rakipler bir videodan dolgu kelimeyi çıkardığında görüntüde sıçrama olur. HeyGen, kesimler arasındaki kareleri yeniden oluşturarak, konuşan kişinin yüzünün onlarca düzenlemeden sonra bile kesintisiz görünmesini sağlar.
HeyGen Speech Cleanup, Adobe Enhance Speech veya Cleanvoice AI'dan nasıl farklıdır?
Adobe Enhance Speech, konuşma iyileştirme ve ses kalitesine odaklanır. Cleanvoice AI, podcast’lerden dolgu kelimeleri kaldıran ücretsiz bir YZ ses temizleyicisidir. HeyGen Speech Cleanup ise her ikisini birden yapar, ardından videoyu da işler; böylece konuşmacı kesitleri ekranda görünmez şekilde kalır.
Videonun dışa aktarılmasından önce her düzenlemeyi gözden geçirip onaylayabilir miyim?
Evet. Konuşma Temizleme, tespit edilen her dolgu kelimeyi, duraklamayı ve gürültü bölümünü bir önizleme panelinde gösterir. Her birini atlayın, geri alın veya onaylayın. Sizin onayınız olmadan hiçbir şey kaldırılmaz; bu da diğer temizleme araçlarında sık görülen, aşırı agresif otomatik kırpmaları önler.
Araç, uzun formatlı podcast ve webinar kayıtlarında da çalışıyor mu?
Evet. Araç, tek bir yüklemede tam podcast bölümleri, web seminerleri ve röportaj videoları dahil olmak üzere uzun kayıtları sorunsuzca işler. Dosyanın tamamını parçalara ayırmadan işler, böylece düzenlemeniz baştan dışa aktarmaya kadar tek bir yerde kalır.
Arka plan gürültüsünü, dolgu kelimeleri ve duraklamaları da kaldırabilir mi?
Evet, aynı işlem sırasında. Araç, dolgu kelimeleri kaldırma, uzun sessizlikleri kırpma ve yeniden çekimleri kurtarmaya ek olarak yerleşik bir gürültü giderici kullanır; bu nedenle ücretsiz ses kaydınızı önce ayrı bir ses iyileştiriciye yüklemenize gerek yoktur.
Sesim temizlikten sonra hâlâ doğal ve insan sesi gibi mi duyulacak?
Evet. Araç, konuşmanızı sıkıştırmadan duraksamaları ve dolgu kelimeleri kırpar ve ses netliğini artırmak için hafif bir konuşma iyileştirme uygular. Eğer bir kayıt kurtarılamayacak durumdaysa, kendi ses klonunuzu kullanarak satırı yeniden oluşturmak için YZ ses klonlama özelliğinden yararlanabilirsiniz.
Yükleme ve dışa aktarma için hangi ses ve video dosya formatları destekleniyor?
mp3, wav veya mov formatında ses dosyaları ve en yaygın formatlardaki videoları yükleyin. Temizlenmiş videoyu sesi içine gömülü şekilde dışa aktarın veya yalnızca bir podcast ya da seslendirme teslimi için temizlenmiş ses parçasına ihtiyacınız varsa bunu bağımsız bir ses dosyası olarak dışa aktarın.
Aracı İngilizce olmayan bir dildeki bir video üzerinde çalıştırabilir miyim?
Evet. Birden fazla dildeki dolgu kelimeleri ve duraklamaları tespit eder. İşleme tamamlandıktan sonra dosyayı YZ video çevirmeni ile 175’ten fazla dile dublaj ve dudak senkronizasyonu ile aktarın; böylece tek bir temizlenmiş kayıt çok dilli bir varlığa dönüşür.
Bu, diğer YZ video düzenleme araçlarıyla nasıl karşılaştırılır?
Diğer YZ video araçları ya yalnızca sesi temizler (ve jump cut’leri bırakır) ya da tüm sahneyi metinden yeniden oluşturur. Bu iş akışı, yeniden çekim yapmaya veya sentetik bir sahneyle değiştirmeye zorlamadan, gerçek kamera karşısındaki çekiminizi koruyan ve onu insan bir kurgucunun yapacağı gibi temizleyen tek çözümdür.
Önce ücretsiz olarak sesi temizleyebileceğim bir ücretsiz deneme veya yöntem var mı?
Evet. HeyGen, önce gerçek bir dosya üzerinde hiçbir kart bilgisi girmeden bir kaydı temizleyebilmeniz için ücretsiz bir plan sunar. Ücretli planlar daha uzun yüklemelerin kilidini açar, daha yüksek kaliteli dışa aktarma ve tam YZ video oluşturucu iş akışına erişim sağlar.
YZ konuşma temizleme, pratikte video içerik üreticilerinin gerçekten zaman kazanmasını sağlıyor mu?
Evet. Anton Voroniuk gibi içerik üreticileri, YZ video editörünü otomatik temizleme ile birlikte kullanarak haftada 15,5 saat tasarruf ediyor ve prodüksiyon maliyetlerini 40 kat azaltıyor; bunu her çekimi tek tek elle kırparak değil.
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