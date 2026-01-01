Araç, ses kaydınız boyunca uzun duraklamaları, nefes aralarını ve boşlukları sıkılaştırır; bunu yaparken sesinizin aceleci ya da yapay zekâ tarafından üretilmiş gibi robotik çıkmasını engeller. Ayrıca, kullanılan kliplerde konuşma iyileştirmesini de uygular; böylece ortaya çıkan podcast veya video, makine tarafından kurgulanmış değil, insan dokunuşuyla parlatılmış gibi hissedilir.