YZ düzenleme stüdyosu

İş e-posta adresinizle ilk kez HeyGen’e kayıt olduğunuzda, çalışma alanınızın Yöneticisi (Admin) olursunuz. Yönetici rolü size faturalama, güvenlik ve izinler dahil olmak üzere tam erişim sağlar; böylece en baştan doğru temeli oluşturabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra, genellikle şirketinizin veya ekibinizin adını vererek ve kolayca tanınması için bir profil görseli ya da logo yükleyerek çalışma alanınızı oluşturursunuz.

Buradan sonra çalışma alanı ayarlarına geçersiniz. Burada çalışma alanı adını güncelleyebilir, gerekirse görseli değiştirebilir ve ortamı markanıza uyacak şekilde kişiselleştirmeye başlayabilirsiniz. Bunlar tamamlandığında, artık ekip arkadaşlarınızı davet etme zamanı gelir. Üyeler sekmesinde, kişileri e-posta ile davet edebilir ve onlara roller atayabilirsiniz: Yöneticiler (Admin) faturalama ve güvenliği yönetir, Editörler içerik oluşturur ve düzenler, Görüntüleyiciler ise değişiklik yapmadan videolara erişebilir. Her davet, ekibinize doğru erişim seviyesini verir ve verimli şekilde iş birliği yapmanıza yardımcı olur.

Yönetici olarak güvenlikten de siz sorumlusunuz. Güvenlik ayarlarında, Okta veya Microsoft Entra ID gibi sağlayıcılarla tek oturum açmayı (SSO) etkinleştirebilir, iki faktörlü kimlik doğrulamayı kurabilir ve role dayalı izinleri zorunlu kılabilirsiniz. Bu kontroller, çalışma alanınızın güvenli kalmasını ve içeriklerinizin korunmasını sağlar.

Bu adımları tamamladığınızda, iş birliği ve video oluşturma için hazır, tam yapılandırılmış bir HeyGen çalışma alanına sahip olursunuz. Bu temel, düzenli kalmanızı, markanızı korumanızı ve ekibiniz genelinde üretimi ölçeklendirmenizi kolaylaştırır.

HeyGen’e giriş niteliğindeki bölümünüz burada sona eriyor. Sonraki modüllerde marka setinizi nasıl özelleştireceğinizi, AI Studio’yu derinlemesine incelemeyi ve avatarlar, sesler ve şablonlarla ilk videolarınızı oluşturmayı keşfedeceğiz.