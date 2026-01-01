Marka sisteminizi nasıl oluşturursunuz

Tutarlılık, tanınabilir bir marka oluşturmanın en önemli unsurlarından biridir. HeyGen içindeki Brand Kit, tüm görsel varlıklarınızı, logolarınızı, yazı tiplerinizi, renklerinizi ve medyalarınızı tek bir yerde tutarak bunu kolaylaştırır. Her proje başlattığınızda markanızı baştan oluşturmak yerine, siz ve ekibiniz doğrudan bu kitten yararlanabilir, böylece her videonun görünümü ve hissi marka kimliğinizle uyumlu olur.

Bir marka sistemi oluşturun

HeyGen ana sayfanızdan sol paneldeki Brand System sekmesine gidin ve New Brand System’e tıklayın.

Web sitenizin URL’sini yükleyebilirsiniz; HeyGen sitenize göre otomatik olarak bir marka sistemi oluşturur. Daha fazla kontrol tercih ediyorsanız, logoları, renkleri, görselleri, yazı tiplerini ve videoları tek tek yükleyip yapılandırarak marka sisteminizi manuel olarak oluşturabilirsiniz.

Marka varlıklarını ekleyin ve yönetin

Varlık eklemek çok kolaydır. Dosyaları doğrudan marka sistemine sürükleyip bırakabilir veya cihazınızdan yükleyebilirsiniz. Logolar, görseller, videolar ve yazı tipleri tek bir yerde saklanır ve kullanıma hazırdır.

Marka renklerini eklemek için Colors bölümündeki artı simgesine tıklayın. Renk seçiciyi kullanarak bir renk seçebilir veya markanızla tam olarak eşleşmesi için kesin bir hex kodu girebilirsiniz.

Marka sisteminizi AI Studio'da kullanın

Marka sisteminiz oluşturulduğunda, doğrudan AI Studio içinde kullanılabilir hale gelir. Bir video üzerinde çalışırken marka sisteminize her zaman erişebilirsiniz; böylece logoları, renkleri, yazı tiplerini ve medyayı tüm sahnelerde tutarlı bir şekilde uygulamak kolaylaşır.

Marka sistemleri, marka oluşturmayı tekrarlayan bir iş olmaktan çıkarıp otomatik bir sürece dönüştürür ve böylece içeriğinize daha fazla odaklanmanızı sağlar.

Videolarınıza marka kimliğinizi uygulayın

AI Studio'da bir proje açtığınızda, marka sisteminiz otomatik olarak kullanıma hazır olur. Arka planlara ve metinlere marka renklerinizi uygulayabilir, logolar ekleyebilir, markalı görseller kullanabilir ve videonuz boyunca tipografinin tutarlı kalmasını sağlayabilirsiniz.

Marka sisteminizde yaptığınız tüm güncellemeler gelecekteki projelere uygulanır ve markanız geliştikçe marka kimliğinizin tutarlı kalmasını sağlar.