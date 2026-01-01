Marka sözlüğünüzü nasıl oluşturursunuz

Marka tutarlılığı yalnızca içeriğinizin nasıl göründüğüyle ilgili değildir, aynı zamanda nasıl ses çıkardığıyla da ilgilidir. Brand Glossary, isimlerin, ifadelerin ve teknik terimlerin her seferinde tam da istediğiniz şekilde telaffuz edilmesini ve çevrilmesini sağlar. Telaffuz ve çeviri için kurallar tanımlayarak videolarınızın tüm içerik üreticileri, diller ve hedef kitleler arasında doğru, tutarlı ve markanıza uygun kalmasını sağlar.

Brand Glossary ne yapar

Brand Glossary, telaffuz ve çeviri kurallarını kontrol etmenizi sağlayarak önemli terimlerin her seferinde doğru şekilde kullanılmasını sağlar. Bu kurallar, video çevirisi ve anlatımı sırasında otomatik olarak uygulanır ve tutarsızlıkları ya da yanlış telaffuzları önlemeye yardımcı olur.

Sözlük kurallarını manuel olarak oluşturabilir veya bir CSV dosyası kullanarak toplu şekilde yükleyebilirsiniz.

Terim sözlüğü kurallarını manuel olarak oluşturun

Sol taraftaki menüden Marka’ya tıklayarak Marka Merkezi’ni açın, ardından Marka Sözlüğü sekmesini seçin. Yeni Marka Sözlüğü Ekle’ye tıklayın.

İki seçenek göreceksiniz: bir CSV dosyası yüklemek veya terimleri manuel olarak eklemek. Terimleri manuel eklemek için Yeni Ekle’ye tıklayın. Orijinal kelimeyi veya ifadeyi girin, ardından nasıl telaffuz edilmesi veya çevrilmesi gerektiğini belirtin. Gerekirse fonetik yazımı da ekleyebilirsiniz.

Kaydettikten sonra, bu kurallar videonuz ilgili dile her çevrildiğinde otomatik olarak uygulanır. İletişim diliniz geliştikçe terimleri dilediğiniz zaman düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

CSV ile sözlük kurallarını yükleyin

Aynı anda birden fazla terim eklemek istiyorsanız, anahtar kelimelerinizi ve bunların telaffuz veya çeviri kurallarını içeren bir CSV dosyası hazırlayın. Upload CSV’ye tıklayın ve sütunlarınızı eşlemek için ekrandaki yönlendirmeleri izleyin; hangi sütunda orijinal terimlerin, hangisinde ise telaffuz veya çeviri bilgilerinin yer aldığını onaylayın.

Ekibiniz zaten terimleri elektronik tablolar veya harici sistemlerde yönetiyorsa bu yöntem idealdir.

AI Studio'da marka sözlüğünü uygulayın

Marka Sözlüğünüzü oluşturduktan sonra, bunu bir videoya uygulamak çok kolaydır. AI Studio'da sol üst köşedeki Marka düğmesine tıklayarak hem Marka Setinize hem de Marka Sözlüğünüze erişebilirsiniz.

Buradan, sözlükler arasında geçiş yapabilir ve betiğinize telaffuz ve çeviri kurallarını uygulamayı ya da kaldırmayı seçebilirsiniz. Telaffuz kuralları etkinleştirildiğinde, etkilenen kelimeler mor renkle vurgulanır; böylece hangi öğelerin kontrol edildiğini kolayca görebilirsiniz.

Ayrıca, metninizi düzenlerken doğrudan yeni telaffuz kuralları da ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz tüm yeni kayıtlar, etkin Marka Sözlüğü’ne otomatik olarak kaydedilir.

Çeviriler için Marka Sözlüğü'nü kullanın

Brand Glossary, videoları çevirirken özellikle güçlü hale gelir. En iyi sonuçlar için, çeviri kuralları dilden dile sıklıkla değiştiğinden, her hedef dil için ayrı bir sözlük oluşturmanız önerilir.

İki ana çeviri kuralı türü vardır. Zorunlu Çeviri, bir terimin tam olarak nasıl çevrileceğini tanımlamanızı sağlar; örneğin “yapay zeka” ifadesini her zaman “YZ”ye dönüştürmek gibi. Çevirmeyin kuralı ise kelimeleri kilitleyerek asla değişmemelerini sağlar; bu da marka adları, ürün adları veya ticari markalar için idealdir.