Gawing isang makinis at propesyonal na listing video ang property description sa loob lang ng ilang minuto. Si HeyGen na ang bahala sa script, voiceover, at visuals para makapag-market ka ng mga bahay, magbahagi ng market updates, at mag-build ng brand mo nang hindi na kailangang mag-shoot ng video.
Mga tampok na nagpapadali sa real estate marketing
Gawing video ang mga detalye ng ari-arian
I-paste ang property description, mahahalagang katangian, at presyo. Ang AI-powered na text-to-video na workflow na ito ang bahala sa buong proseso ng paggawa ng video, mula sa pagsulat ng pacing hanggang sa pagdaragdag ng mga visual, para makagawa ka ng property videos at ma-publish ang mga bagong listing sa parehong araw.
Bigyang-buhay ang mga larawan ng listing gamit ang animation
I-upload ang mga larawan ng iyong listing at gawing gumagalaw na video tour na may cinematic na pans, zooms, at animation. Awtomatikong nagdadagdag ang image-to-video engine ng galaw, transitions, at narration, kaya ang isang mabilis na set ng mga larawan ay nagiging pulidong walkthrough na ipinapakita ang pinakamagagandang anggulo ng property sa mga potensyal na buyer.
Malinis na pag-edit ng video gamit ang Speech Cleanup
I-record mo lang ang take mo nang isang beses at hayaan ang Speech Cleanup na gumawa ng video editing para sa’yo. Gumagamit ito ng AI features tulad ng automatic trimming para alisin ang mga filler words, mahahabang patlang, at mga retake. Sa halip na nakakailang na jump cuts, tinatahi ng built-in na AI video editor ang pinakamagagandang clip mo gamit ang halos di-halatang transitions, para hindi mo na kailangang mag-re-record.
Natural na voiceover sa mahigit 175 na wika
Magdagdag ng natural na tunog na voiceover sa anumang property video nang hindi kumukuha ng talent o nagre-record ng audio. Binabasa ng AI voice generator ang iyong script sa mahigit 175 na wika at diyalekto, para ma-personalize mo ang mga listing para sa lokal at internasyonal na mga buyer sa wikang ginagamit nila sa kanilang tahanan.
Handa nang mga template ng video para sa real estate
Magsimula sa malawak na hanay ng mga propesyonal na dinisenyong template para gumawa ng makinis at kahanga-hangang mga video, kabilang ang Just Listed, Open House, at mga layout ng agent intro na partikular na ginawa para sa real estate. Pumili ng style, ilagay ang iyong mga detalye, at ang AI video generator na ang bahalang bumuo ng istruktura, para bawat listing ay mukhang pare-pareho at akma sa iyong brand.
Mga ideya at gamit ng video para sa real estate
Filming and editing a listing tour takes a videographer, a shoot day, and money. Write the property highlights, highlight key features, and produce polished marketing videos that captivate potential buyers and attract offers the moment a home hits the market.
Sellers choose real estate agents they trust, but recording a polished intro is awkward and slow. Turn a short bio into a confident introduction with an AI spokesperson to elevate your personal brand, and personalize it anytime your market area changes.
Saying the same market update on camera every week burns time you do not have. Type your latest stats and let the video script generator shape them into weekly video content, keeping your real estate video marketing consistent without extra effort.
Posting daily on Instagram and TikTok is hard to keep up with. Turn one listing into vertical clips and short video ads with the reel generator, then schedule a steady stream of social ads that powers your video marketing.
International buyers often skip listings they cannot follow. Record a buyer guide once, then use the AI video translator to deliver videos online in 175+ languages with matching lip sync, attracting a wider pool of buyers.
Capturing client testimonials usually means scheduling shoots and chasing busy people. Turn a written success story or sold stats into a polished promo video and social proof ad that helps you win listings and grow your brand.
Paano gumagana ang real estate video maker
Gumawa ng real estate video sa apat na hakbang—mula sa simpleng property description hanggang sa makinis at handang‑i-share na listing video.
Pumili ng real estate layout, itakda ang aspect ratio, at pumili ng istilong babagay sa iyong listing.
I-paste ang mga detalye ng iyong property o mga talking points, tapos ay ayusin ang tono at pacing para mas malinaw.
Magdagdag ng voiceover, mga larawan, captions, musika, at branding, tapos ay ayusin ang mga eksena hanggang sa maging maayos ang itsura.
Nagre-render ang HeyGen ng malinis at de-kalidad na video na handang i-post sa iyong listing at iba pang social channels.
Ang real estate video maker ay isang AI-powered na platform na ginagawang propesyonal na real estate videos ang mga detalye ng isang property. Ilagay lang ang impormasyon ng iyong listing o isang maikling prompt, at ang script-to-video na tool na ang bahala sa paggawa ng video—mula sa mga eksena, voiceover, hanggang sa visuals—at handa na ang iyong video sa loob ng ilang minuto, kaya makakagawa ka ng propesyonal na real estate videos nang hindi na kailangang mag-shoot.
Oo. Maaari kang gumawa ng mga talking head na video kung saan may tagapagsalita na nagbabasa ng iyong script, o gumawa ng faceless na video gamit ang mga larawan at voiceover. Maaari kang lumikha ng mga video tour, virtual walkthrough, at online na video para sa iyong mga MLS listing, para makapag-publish ang mga real estate agent nang hindi na kailangang mag-setup ng camera.
I-upload ang iyong mga larawan, pumili ng layout, at aayusin ng slideshow maker ang mga ito sa isang gumagalaw na virtual tour na may animation at mga transition. I-drag ang mga shot para ayusin ang pagkakasunod-sunod, buksan ang built-in na media library para magdagdag ng musika at stock media, tapos i-export ang tapos na walkthrough.
Oo. Maaari kang gumawa ng mga de-kalidad na video na naka-render sa HD o 4K na may cinematic na pacing at studio-grade na narasyon. Maaari mong gamitin ang sarili mong boses gamit ang AI voice cloning, i-personalize ang mga detalye para sa bawat bahay, at gumawa ng mga video nang maramihan para maiangat ang kalidad ng bawat listing sa iyong portfolio.
Pareho silang may madaling gamitin na drag-and-drop na video editor, pero ang real estate video maker na ito ay talagang ginawa para sa real estate marketing. Sa halip na pangkalahatang editor lang, makakakuha ka ng mga template para sa listings, awtomatikong voiceover, at translation, para mas kaunti ang oras sa pag-e-edit at mas marami ang oras sa pagbebenta ng mga bahay.
Pinapayagan ka ng HeyGen na gumawa ng mga video online nang libre kahit walang credit card, pero may maliit na watermark ang mga libreng export. Tinatanggal ng bayad na subscription ang watermark at ina-unlock ang kumpletong set ng AI tools, na may mga planong nagsisimula sa $24 bawat buwan para sa mas mahahabang video at voice cloning.
Mag-explore pa ng AI-powered na mga tool
Bigyang-buhay ang anumang larawan gamit ang sobrang realistiko na boses at galaw sa pamamagitan ng Avatar IV.
Gawing mga propesyonal na video ang iyong real estate listings gamit ang AI.