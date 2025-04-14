Gawing isang taos-pusong memorial video ang iyong mga paboritong larawan sa loob lamang ng ilang minuto. Hindi mo kailangan ng video editing skills o kahit na kamera. Dahan-dahang buhayin ang isang portrait, magdagdag ng narasyon at music track, at lumikha ng isang memorial na maaalala at pahahalagahan ng buong pamilya mo.
Mga Tampok ng Memorial Video Maker
Banayad na Galaw para sa Pinakaiingatang Larawan
Upload a single portrait and the image to video tool adds a soft smile or a slight head turn, so a still photograph looks like a living moment. It is a gentle way to bring their story to life without the result ever feeling uncanny.
Combine Photos and Video Clips
Drag and drop the pictures and footage you have gathered, and HeyGen will combine photos and video clips into a flowing slideshow video with transitions and timing handled for you. Reorder scenes or swap an image from a simple text-based editor.
Isinalaysay na Pagpupugay Mula sa Iyong mga Salita
Sumulat ng ilang pangungusap tungkol sa buhay ng iyong mahal sa buhay at ang text to video na engine ang magbabago nito bilang sinasalitang salaysay sa isang natural na boses. Ang isang eulogy o tula ay nagiging mainit na voiceover, isang simpleng paraan para parangalan ang iyong mahal sa buhay at gumawa ng video na karapat-dapat sa araw na iyon.
Mga Caption, Pangalan, at Petsa sa Screen
I-customize ang bawat slide gamit ang mga pangalan, petsa ng kapanganakan at kamatayan, mga quote, o paboritong kasabihan bilang malinis na text sa screen na madaling mabasa ng lahat. I-type lang ang mga salita isang beses at ilagay ang mga ito sa kahit anong slide. Gawing personal ang iyong tribute gamit ang mga salitang may pinakamalaking kahulugan.
A Memorial Video in 175+ Languages
Bihira nang magkakasama sa iisang lugar ang buong pamilya ngayon. Gumawa ng tapos na video sa mahigit 175 na wika na may lip-synced na pagsasalaysay, para marinig din ng mga kamag-anak sa ibang bansa ang parehong mapagmahal na mga salita sa wikang kinalakihan nila.
Napakahirap gumawa nang mano-mano ng funeral slideshow sa linggo mismo ng burol o serbisyong libing. Gamit ang aming slideshow maker, awtomatikong maisasaayos ang iyong mga larawan sa isang maayos na memorial slideshow na nagkukuwento ng buhay nila—isang nakakaantig na tribute na handang i-export bilang MP4 at ibigay sa funeral home.
A somber montage does not fit everyone. Set warm photos to an upbeat song their friends will recognize, mix in short clips of laughter, and create an emotional tribute that sends the room out smiling instead of only grieving.
When no one can face reading the eulogy aloud, the AI voice generator narrates your written words in a calm voice, so you can pay tribute to them without anyone breaking down.
Losing a pet deserves the same care. Add photos from puppy days to the last quiet afternoons, set them to a gentle track, and commemorate a friend who was family.
Relatives who could not travel still deserve to take part. The AI video translator rebuilds the whole video tribute in their language with matched lip movement, so distance never keeps anyone from saying goodbye.
Sa bawat anibersaryo, buksan muli ang proyekto at madali kang makakadagdag ng mga larawang ipinadala ng kamag‑anak, tapos i-regenerate ito sa loob lang ng ilang minuto. Nagiging isang legacy video ito na patuloy na nagpapaalala sa kanila sa pamamagitan ng isang memorial slideshow na maingatan ng pamilya magpakailanman, sa halip na manatiling isang file lang na nakatengga sa lumang flash drive.
Paano gumagana ang memorial video maker
Tutulungan ka ng aming memorial slideshow maker na gumawa ng memorial video sa loob lamang ng 3 hanggang 4 na maiikling hakbang—mula sa isang folder ng mga larawan hanggang sa isang tribute na handa nang i-share. Sa tribute video maker, makakagawa ka ng memorial slideshow at maibabahagi mo ang iyong video sa loob ng ilang minuto, nang hindi na kailangang makipagbuno sa kumplikadong timeline.
Mag-upload ng mga larawan, portrait, at maiikling clip. Halos anumang format ay gumagana, at maaari ka pang magdagdag ng iba pa mamaya.
Pumili mula sa iba’t ibang template at mag-explore pa ng iba’t ibang video style, pagkatapos ay i-customize ang background at font. Editable ang bawat video template, kaya makakapili ka ng magandang memorial slideshow template para sa parehong memorial at funeral services.
Pumili o mag-upload ng kanta para gumawa ng video na may musika, pagkatapos ay magdagdag ng mga pangalan, petsa, caption, at opsyonal na narasyon gamit ang natural na boses.
I-render sa HD o 4K, pagkatapos i-download ang iyong tribute video bilang MP4 at ibigay ang isang kopya sa funeral home o magpadala ng pribadong link.
A memorial video maker is a tool that helps you create a memorial slideshow from photos, video clips, music, and text. You upload your images, choose a template, and it builds a memorial tribute in minutes. Many families use it to create a tribute video for a service or a lasting keepsake.
Karamihan sa mga pamilya ay gumagamit ng 60 hanggang 100 na litrato sa isang memorial photo slideshow, na ipinapakita nang tatlo hanggang limang segundo bawat isa, na bumubuo ng limang hanggang sampung minutong video. Para sa paulit-ulit na tumatakbong video sa reception, puwede na ang sampu hanggang labinlimang minuto. Iayon ang haba ng video sa mga kanta para sabay matapos ang musika at mga litrato.
Oo, basta banayad lang ang galaw. Ang Avatar IV na modelo ng HeyGen ay nagdaragdag lang ng bahagyang ngiti o marahang pag-ikot ng ulo, hindi sobra-sobrang kilos, kaya ang isang still na larawan ay nagmumukhang isang nakaaantig na alaala at hindi nakakatakot o kakaiba. Ikaw ang may kontrol kung gaano kalaki ang magiging galaw nito.
I-scan ang bawat litrato sa 300 DPI o kuhanan ito nang patag sa maayos na ilaw, tapos i-upload ang mga file. Tumatanggap ang HeyGen ng JPG, PNG, at HEIC, pinapalinaw ang bawat imahe, at inilalagay ito sa iyong funeral slideshow. Ito ay isang simpleng paraan para gumawa ng memorial video mula sa isang kahong puno ng mga lumang litrato.
For a private service you can use almost any meaningful song. For anything posted publicly online, choose royalty-free or licensed tracks so it is not muted or removed. One or two songs suits most funeral slideshows.
Karamihan sa mga tribute video maker ay hanggang photo slideshow lang. Ang HeyGen ay kaya ring mag-animate ng portrait, magbasa nang malakas ng isinulat mong mensahe, at muling buuin ang buong video sa mahigit 175 na wika. Sa kombinasyong ito, makakagawa ka ng isang maganda at makahulugang tribute video sa loob lamang ng ilang minuto—para sa seremonya at para rin sa mga kapamilyang malayo.
Yes. HeyGen doubles as an online video editor. Open the project in the AI video editor to swap a photo, fix a caption, or change the song, then regenerate in minutes. There is no separate editing software to learn and nothing to rebuild from scratch.
I-export ito bilang MP4 sa HD o 4K, ang format na mas gusto ng karamihan sa mga chapel, at ipadala ang funeral video sa iyong direktor nang hindi bababa sa 48 oras bago ang seremonya para masubukan nila ito. Sa pamamagitan din ng isang pribadong link, maaabot ng funeral memorial video ang sinumang hindi nakadalo.
Oo, ang proseso ay ginawa para sa mga baguhan, hindi mo kailangang may karanasan sa pag-e-edit. Kahit ang mga creator na hindi pa nakapagtrabaho sa studio ay nakakaranas ng parehong kadalian: ang edukador na siAnton Voroniukay nag-ulat na nakakatipid siya ng 15.5 oras bawat linggo at hanggang 40x na mas mura ang produksyon. Kung kaya nilang gumawa ng video nang mabilis, kaya rin ito ng isang pamilyang nagluluksa.
Oo. Sa libreng memorial video maker na ito, maaari kang magsimula at bumuo ng isang kumpletong tribute nang hindi nagbabayad kaagad. Nagsisimula ang mga paid plan sa $24 bawat buwan at nagbibigay ng mas mahahabang video, HD at 4K export, at mas maraming wika. Bilang isang libreng tribute video maker, kadalasang sapat na ang starter plan para sa isang video para sa seremonya.
Mag-explore pa ng AI-powered na mga tool
Bigyang-buhay ang anumang larawan gamit ang sobrang realistiko na boses at galaw sa pamamagitan ng Avatar IV.
Gawing propesyonal na video ang iyong mga ideya gamit ang AI.