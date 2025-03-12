Mag-record lang ng 15 segundo ng sarili mo at makakakuha ka na ng custom na avatar na kamukha mo, gumagalaw, at nagsasalita tulad mo. I-type ang script mo, gumawa ng pulidong video, at hindi mo na kailangang dumaan sa isa pang filming session.
Mga Tampok ng HeyGen Custom Avatars
One 15-Second Video, One Digital Twin
Mag-upload ng isang 15-segundong clip at Avatar V ang bubuo ng isang matatag na personal na avatar na kumukuha ng iyong mukha, boses, at maliliit na ekspresyon sa malalayo, katamtaman, at malalapit na kuha. Mananatiling pare-pareho ang identidad sa loob ng 30-minutong mga video, kaya bawat custom avatar na video ay talagang parang ikaw.
Custom na Itsura ng Avatar Nang Hindi na Kailangang Mag-re-Film
Pinaghihiwalay ng Avatar V kung sino ka at kung ano ang suot mo. Maaari kang magpalit ng mga damit, setting, at anggulo ng camera sa editor nang hindi nagre-record muli. Isang recording session lang ang kailangan para sa iyong product launch, quarterly business update, at social clips, bawat isa ay nakaangkop ang istilo para sa kani-kanilang channel at audience.
Your Cloned Voice in 175+ Languages
Ipares ang iyong twin sa AI Voice Cloning para ang pag-deliver ay tunog ikaw mismo, hindi parang generic na tagasalaysay. Ang phoneme-level na lip-sync ay tinitiyak ang eksaktong galaw ng bibig sa mahigit 175 na wika at diyalekto, kaya isang script lang ang kailangan para maabot lahat ng merkadong pinagbibilhan mo—walang kailangang i-re-record na linya.
Direktang Kilos sa Simpleng Ingles
Sa Custom Motion, puwede kang mag-type ng direksyon na parang ibinibigay ng isang producer: tumingin sa camera, yumuko nang kaunti, panatilihing kalmado ang energy. Ang parehong custom avatar ang puwedeng maghatid ng mahinahong executive update o isang high-energy na social cut mula sa iisang script, kaya tugma ang delivery sa personalidad mo nang hindi na kailangang mag-reshoot.
Sinematik na Mga Eksena Kasama ang Iyong Kambal
Ilagay ang iyong avatar sa loob ng cinematic na footage gamit ang Seedance 2.0, ang nag-iisang integration na nagpapatakbo ng modelo sa totoong, beripikadong mga mukha ng tao. Ang physics-accurate na galaw at director-level na kontrol sa camera ay nagbabago ng isang simpleng webcam recording tungo sa mga brand film, ad, at B-roll na handang ilathala.
Ang pagkuha ng video ng mga trainer para sa bawat module ay nagpapabagal sa L&D calendar. Sa halip, gawin ang bawat training video gamit ang custom avatar ng iyong eksperto: i-update lang ang script, i-regenerate ang lesson, at panatilihing napapanahon ang mga course nang hindi nagbo-book ng kahit isang reshoot.
Ang creator-style na mga ad ay nangangailangan ng palaging sari-saring mukha at bagong mga anggulo. Gumawa ng mga handa-nang-i-scroll na clip gamit ang iyong avatar sa iba’t ibang kasuotan at mga setting araw‑araw, mabilis na mag-test ng mga hook, at panatilihing aktibo ang mga feed habang ang mga kakompetensya ay naghihintay pa sa mga shoot.
Hindi pinapansin ang generic na text outreach. Magpadala sa bawat prospect ng video kung saan binabati sila ng iyong avatar sa kanilang pangalan, na hindi mo kailangang i-record kahit isang beses, para ma-scale ang personal na approach nang lampas sa kaya ng kahit anong schedule.
Ang mga dubbing agency ay umaabot ng ilang buwan at nawawala pa ang tunay mong boses. I-run lang ang mga tapos na video sa AI video translator at ang custom avatar mo na ang magpe-present sa mahigit 175 na wika, may eksaktong lip-sync at nananatili ang naka-clone mong tono.
Naglalaan ang mga lider ng oras para sa bawat mensahe ng negosyo. Sa tulong ng isang digital twin, naipapadala ang mga lingguhang update, all-hands recap, at investor notes sa loob lamang ng ilang minuto, kaya nananatiling madalas ang komunikasyon habang maluwag ang kalendaryo para sa paggawa ng mahahalagang desisyon.
Ginugugol ng mga course creator ang kanilang mga weekend sa pagfi-film ng mga leksyon. I-type lang ang mga module sa AI video generator at ang iyong avatar na ang magtuturo ng bawat isa, para makapaglabas ang isang solong educator ng kumpletong kurikulum nang hindi na muling hahawak ng kamera.
Paano gumagana ang custom avatar maker
Mula sa simpleng phone recording hanggang sa tapos na, custom na avatar video sa apat na madaling hakbang—kadalasan ilang minuto lang ang bawat isa.
I-video ang sarili gamit ang iyong phone o webcam sa isang maliwanag na lugar. Magsalita nang natural; matututuhan ang mga galaw mula sa clip na ito.
Basahin ang isang natatanging on-camera consent code. Tinitiyak nito ang pagkakakilanlan at hinaharang ang hindi awtorisadong paglikha ng avatar.
Pumili ng mga damit, background, at anggulo ng camera. Idagdag ang na-clone mong boses o pumili mula sa mahigit 300 na opsyon.
I-paste ang script, i-edit ang pacing, at i-render. I-download ang tapos na video sa HD o 4K at i-publish ito kahit saan.
Ang custom na AI avatar ay isang digital na representasyon ng isang totoong tao, na minsan tinatawag na personal avatar o digital twin. Natututuhan ng model ang iyong mukha, boses, at mga kilos mula sa isang maikling video clip, tapos kaya na nitong gumanap ng anumang script na ipapadaan mo satext to videona workflow, para makagawa ng isang talking avatar video nang hindi na kailangang mag-shoot muli.
Natuto si Avatar V ng galaw mula sa iyong reference clip sa halip na manghula lang mula sa isang larawan, kaya nawawala ang paninigas na makikita sa mas lumang mga modelo. #1 ito sa G2 para sa pinaka‑realistic na AI avatars, at ang isang expressive na 15-segundong recording ay nakagagawa ng isang kaparehong kasing‑expressive.
Isang 15-segundong clip lang ang kailangan. Mag-record gamit ang phone o webcam sa maayos at pantay na ilaw, magsalita nang natural at may enerhiya, at gumamit ng mga galaw na gusto mong gawin ng iyong personal na avatar, dahil eksaktong ginagaya ng modelo ang nakikita nito sa recording na iyon.
Karamihan sa ibang AI video platforms ay kailangan pa ng studio shoot o ilang araw ng pagproseso para makagawa ng custom avatar. Si HeyGen, 15 segundo lang ng video at ilang minuto ng pagproseso ang kailangan, sumusuporta sa 175+ na wika kumpara sa karaniwang 100 hanggang 160, at puwede ka pang magpalit ng outfit nang hindi na kailangang mag-re-record.
Oo, at tiyak ang mga bilang. Nakakatipid ang edukador na si Anton Voroniuk ng 15.5 oras bawat linggo at nakaabot sa mahigit 1M na mga estudyante gamit ang kanyang avatar sa produksyon na 40x na mas mura kaysa sa tradisyunal na pagfi-film. Basahin ang kumpletong detalye sa kanyangkuwento ng customer.
Maaari kang magsimula nang libre at subukan ang platform bago magbayad. Nagsisimula ang mga paid plan sa $24 bawat buwan para sa mga creator, at ang mga business team naman ay nagdaragdag ng video avatar slots bilang add-ons, kaya umaayon ang presyo depende sa kung ilang tao ang gagawin mong avatars.
Oo, pero kailangan ang malinaw na pahintulot nila sa harap ng camera. Ang taong nasa video mismo ang dapat mag-record ng sariling pahayag ng pahintulot, na siya namang ginagamit ng verification para ihambing sa training clip. Mananatiling pribado sa iyong account ang natapos na avatar at hindi ito kailanman idaragdag sa anumang pampublikong library.
Oo. Ang na-clone mong boses ay gumagana sa mahigit 175 na wika at diyalekto, na may phoneme-level na lip-sync, kaya tugma ang galaw ng bibig sa bawat wika at hindi mukhang dubbed. Madalas makapag-localize ang mga team ng isang tapos na video sa dose-dosenang merkado sa loob lang ng isang hapon.
Hindi. Pwede ang camera ng phone o webcam, at madalas mas maganda pa ang camera ng phone kaysa sa webcam ng laptop. Madali lang mag-record: humanap ng tahimik na lugar na may pantay na ilaw sa mukha mo, panatilihing simple at hindi gumagalaw ang background, at gumamit lang ng maliliit at natural na galaw. Hindi mo kailangan ng green screen o production crew.
Mga minuto, hindi araw. Karaniwan, natatapos ang pagproseso sa loob ng humigit-kumulang 10 hanggang 15 minuto matapos mong i-upload ang iyong clip at consent code. Ang mga platform na umaasa sa studio pipelines ay nagku-quote ng 5 hanggang 15 working days para sa parehong deliverable.
Mag-explore pa ng AI-powered na mga tool
Bigyang-buhay ang anumang larawan gamit ang sobrang realistiko na boses at galaw sa pamamagitan ng Avatar IV.
Gawing propesyonal na mga video ang iyong mga ideya gamit ang AI.