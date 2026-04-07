Sa wakas, isang AI avatar na hindi mo na mapag-iiba sa totoong ikaw
Ang pagkakapare-pareho ng karakter ang naghihiwalay sa isang kapaki-pakinabang na avatar mula sa isang simpleng gimmick. Ibinibigay ito ng Avatar V sa bawat anggulo, bawat ekspresyon, at bawat video na iyong ginagawa.
- Itinuring na #1 na pinaka-makatotohanang avatars sa G2
- Napatunayan ang pagkakapare-pareho ng karakter sa lahat ng eksena
- Isang recording, walang katapusang mga itsura
Ang susunod na henerasyon ng iyong digital na sarili
Ang Avatar V ang pinaka-advanced na AI avatar model ng HeyGen. Ang mga naunang avatar ay nagsisimula sa isang litrato at ginagawang animated ang mukha. Pagkatapos ay dumating ang video-based na training, na mas mahusay na nakakahuli kung paano ka kumilos at magsalita. Dinadala ito ng Avatar V sa mas mataas na antas: hinihiwalay nito ang iyong pagkakakilanlan mula sa iyong itsura, pinag-aaralan nang eksakto kung paano ka gumalaw, mag-gesture, at magpahayag ng sarili para maipataw ang galaw na iyon sa anumang bersyon mo.
Ibig sabihin, magre-record ka lang nang isang beses, kahit ano pa ang suot mo at nasaan ka man. Pagkatapos, maaari mong likhain ang sarili mo sa kahit anong setting, kahit anong damit, kahit anong itsura na maiisip mo. Ang avatar na gumaganap sa video mo ay hindi lang basta kamukha mo. Gumagalaw ito tulad mo, tunog ikaw, at pinananatili nang eksakto ang pagkakakilanlan na iyon sa bawat video na ginagawa mo.
Hindi mo na kailangan ng propesyonal na studio, camera crew, o oras-oras na pagre-record. Isang 15-segundong recording gamit ang webcam lang ang kailangan para makagawa ng propesyonal na kalidad na video sa anumang dami.
Ang nag-iisang bagay na nagbabago sa lahat
Ang pagkakapare-pareho ng karakter ang pangunahing kakayahan ng Avatar V. Ibig sabihin nito, ang iyong digital twin ay mukhang ikaw, tunog ikaw, at kumikilos na parang ikaw—hindi lang sa isang clip, kundi sa bawat eksena, bawat background, at bawat video na gagawin mo kailanman.
Pagiging pare-pareho ng karakter
Pinananatili ni Avatar V ang isang pare-pareho at magkakaugnay na identidad sa bawat video na gagawin mo. Parehong mukha, parehong maliliit na ekspresyon, parehong presensya—mapa-30 segundo na clip o 10 minutong course module. Walang paglihis. Walang mga artifact. Walang nakakailang o nakakatakot na dating.
Maraming anggulo
Malalawak na kuha, medium na frame, at close-up—lahat pare-pareho, lahat mula sa iisang recording. Mga anggulong nagbibigay-daan para magamit ang isang avatar sa kahit anong format.
Dynamic na mga eksena
Makinis na galaw ng itaas na bahagi ng katawan, natural na mga kilos, at tuloy-tuloy na paggalaw kahit nagbabago ang mga eksena. Ito ang kaibahan ng avatar na basta lang nagpe-present kumpara sa avatar na tunay na umaarte.
Mas tumpak na paggalaw ng labi
Katumpakan sa antas ng ponema sa bawat suportadong wika. Ang naririnig mo at ang nakikita mo ay ganap na magkatugma sa anumang bilis, sa mahigit 175 na wika at diyalekto.
Katumpakan ng ekspresyon ng mukha
Natural na galaw ng kilay, totoong eye contact, at maliliit na ekspresyon sa mukha na nakikita bilang totoo. Sinanay sa mahigit 10M na data points, ang mga detalyeng ito ang naghihiwalay sa kapani-paniwala mula sa nakaka-asiwang hindi natural.
Tungkol sa modelo ng avatar
Ang Avatar V ay nagdadala ng isang pangunahing pagbabago sa paraan ng paghawak ng mga modelo ng avatar generation sa identidad. Kung dati ay umaasa lang ang mga sistema sa isang solong reference frame, ang Avatar V ay gumagana gamit ang buong video context window, na nagbibigay-daan sa modelo na pumili at magtuon sa pinakamahahalagang sandali sa iyong recording.
Ang selective attention mechanism ay kumukuha ng mahahalagang identity signal sa iba’t ibang frame, kabilang ang hugis ng labi, estruktura ng silweta ng mukha, at mga pattern ng pagbabago ng ekspresyon, habang natural na pinapahina ang mga frame kung saan ang posisyon, ilaw, o pagkakatakip ay nagpapababa ng kalidad ng signal. Ang resulta ay isang mas mayamang identity embedding na nakaugat sa takbo ng oras at nananatili sa buong generation context.
Ang pinuntiryang cross-frame aggregation na ito ang lumulutas sa identity drift—ang unti-unting paglayo ng ginagayang pagkakakilanlan mula sa orihinal na reference na humahadlang sa pagiging konsistent ng karakter sa mga sistemang umaasa lang sa iisang frame. Pinananatili ng Avatar V ang matatag na representasyon ng pagkakakilanlan sa iba’t ibang eksena, anggulo ng kamera, at mahahabang video nang hindi nangangailangan ng karagdagang fine-tuning o panibagong reference input.
Tatlong yugto ng pagsasanay
Unaunang natututo ang modelo na tumpak na kopyahin ang hitsura ng mukha sa loob ng iisang eksena, para makapagtatag ng matibay na pundasyon sa pagpapanatili ng identidad bago ipakilala ang anumang mas kumplikadong pagbabago sa pagitan ng iba’t ibang eksena.
Pagkatapos ay sinasanay ang modelo upang punan ang agwat sa pagitan ng reference na video at target na eksena na may ibang background, ilaw, at mga posisyon, para maging matatag ang pag-aangkop nito sa iba’t ibang eksena.
Sa huling yugto, gumagamit kami ng task-specific reinforcement learning na may mga gantimpalang nakabatay sa tao upang mapahusay ang pagkakahawig ng pagkakakilanlan, at matiyak na ang nabubuong avatar ay pinakamalapit hangga’t maaari sa totoong tao.
Isang makabuluhang hakbang pasulong
Ang Avatar IV ay nakapag-produce ng output na madaling makilala. Ang Avatar V naman ay gumagawa ng output na hindi na maipagkaiba sa totoong tao. Ang kaibahan ay isang bagong reference architecture na kumokondisyon sa buong video mo, hindi lang sa isang frame, para makakuha ng mas mayamang identity data at tuluyang maiwasan ang pag-drift ng itsura sa iba’t ibang eksena.
Mula sa webcam hanggang digital twin sa apat na hakbang
Walang studio. Walang camera crew. Walang komplikadong setup. Ikaw lang at isang webcam.
Mag-record ng 15 segundo ng sarili mo
Buksan ang webcam ng laptop mo at mag-record ng maikling video kung saan nagsasalita ka nang natural. Hindi mo kailangan ng espesyal na ilaw o anumang karagdagang kagamitan.
Tinuturuan ka ng Avatar V na maging kakambal mo
Pinoproseso ng modelo ang iyong video bilang isang buong context window, at natututo ito ng iyong hitsura, mga ekspresyon, kilos, at mga pattern ng paggalaw.
Pumili ng eksena
Pumili ng anumang background: isang propesyonal na studio, isang opisina na may iyong brand, isang outdoor na lokasyon, o isang custom na setting. Sumasama sa iyo ang iyong pagkakakilanlan saan ka man magpunta.
Gumawa at ibahagi
Ilagay ang iyong script at gumawa ng video na kasinghaba ng kailangan mo. Hindi bumababa ang kalidad, at nananatiling pare-pareho ang iyong karakter sa buong video.
Bawat paggamit na kailangan ka, sa malakihang antas
Mula sa isang onboarding video hanggang sa isang buong library ng na-localize na content, kayang-kaya ng Avatar V ang dami ng kailangan mo.
Pagsasanay at onboarding
Bumuo ng kumpletong training library nang isang beses lang. I-update ang bawat module nang hiwalay nang hindi muling nagre-record. Makakakuha ang iyong team ng pare-pareho at akmang gabay sa brand sa bawat pagkakataon.
Pagpapahusay sa pagbebenta
Mag-record ng isang prospecting video nang isang beses at i-personalize ito sa malakihang paraan. Tinitiyak ni Avatar V ang iyong presensya at kredibilidad sa bawat outreach.
Lokalizasyon
Gumawa ng video sa English. Ihahatid ito ni Avatar V sa mahigit 175 na wika na may eksaktong lip sync, para pareho ang dating ng mensahe mo saan ka man panoorin.
Pamumunong may pananaw
Mag-publish nang tuloy-tuloy nang walang abala ng paulit-ulit na pagre-record. Iyong mga ideya, iyong mukha, iyong kredibilidad. Naipapadala sa bilis na inaasahan ng iyong audience.
Komunikasyon ng tagapagtatag at mga executive
Manatiling present sa iyong organisasyon nang hindi kailangang tumira sa recording booth. Ipadala ang mga internal update, anunsyo ng produkto, at mensahe para sa mga investor ayon sa sarili mong iskedyul.
Pagmemerkado ng produkto
Gawing mga video‑first na mensahe ang iyong nakasulat na content—para sa demo walkthroughs, feature announcements, at customer education—lahat gamit ang sarili mong mukha sa video.