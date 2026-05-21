Seedance 2.0 AI Video Generator ng ByteDance
Ang pinaka-advanced na video model ng ByteDance, ngayon nasa HeyGen. Gawing makinis, multi-shot na mga clip ang text at mga larawan na may makatotohanang galaw. Magsimulang mag-generate sa loob ng ilang segundo, libre.
- Mataas na kalidad na galaw
- Tuloy-tuloy na multi-shot
- Mga pasadyang prompt
Ano ang maaari mong buuin gamit ang Seedance 2.0
Ang Seedance 2.0 ay isang AI video model na ginawa para sa mga creator at mga team. Gawing cinematic na mga clip ang text at mga larawan, i-direk ang bawat shot, at maglabas ng production-ready na video nang hindi umaalis sa HeyGen.
Sinematik na Mga Eksena ng Avatar
Gamitin ang iyong AI digital twin sa mga eksenang fully directed na may custom na lokasyon, kasuotan, ilaw, galaw ng katawan, at galaw ng kamera. Tinitiyak ng Seedance 2.0 na pare-pareho ang hitsura mo sa bawat cut, kaya bawat AI avatar na video ay parang iisang tao lang sa iisang araw ng shoot.
AI-generated na B-roll
Gumawa ng cinematic na cutaways, product visuals, social clips, transitions, at mga eksenang may galaw mula lang sa isang simpleng written prompt. Gumagana ang Seedance 2.0 bilang isang AI b-roll generator na ginagawang handa-nang-i-edit na footage ang text, nang hindi na kailangan ng stock library.
I-stack ang mga shot sa magkakasunod na mga eksena at pinananatiling pare-pareho ang karakter, kasuotan, at kapaligiran sa bawat cut.
Walang Katapusang Malikhaing Estilo
Mula sa text hanggang sa video, kaya mong gumawa ng kahit anong itsura na kaya mong ilarawan. Gumawa ng product demos, founder videos, surreal visuals, lifestyle shots, educational explainers, at cinematic ads gamit ang iisang model—lahat sa HeyGen.
Sumasabay ang mga style lock sa karakter—parehong ilaw, parehong damit, parehong vibe—kahit magbago pa ang camera at ang paligid.
Pagbuo ng mga Prompt sa Antas-Direktor
Kontrolin ang subject, eksena, camera, ilaw, galaw, mood, at pacing sa iisang prompt. Naiintindihan ng Seedance 2.0 ang wika ng camera, kaya ang isang slow dolly, Dutch angle, o macro pull-back ay lalabas nang eksaktong tulad ng pagkakalarawan mo.
Awtomatikong idinadagdag ang mga caption at tama ang pag-resize para sa vertical, square, at horizontal na mga cut.
Kung paano ginagamit ng mga creator at brand ang Seedance 2.0
Mula sa mensahe ng founder at pag-launch ng produkto hanggang sa explainer videos at maiikling social content, ang Seedance 2.0 ay akma sa paraan ng paggawa ng video ng mga modernong team. Gumawa ng cinematic na AI video para sa anumang channel, format, o audience, lahat sa iisang workflow sa loob ng HeyGen.
Mga Social-first na Malikhaing Clip
Gumawa ng maiikling video na akma para sa TikTok, Instagram, YouTube Shorts, at LinkedIn. Lumikha ng mga hook, transition, visual metaphor, eksena gamit ang avatar, at mga branded na social media video nang hindi na kailangan ng buong video editing team.
Mga Video ng Founder at Brand
Gawing parang pelikula ang iyong mga anunsyo, product updates, thought leadership, at founder messages gamit ang iyong AI digital twin na founder video. Magdagdag ng motion, mga environment, at B-roll para maging premium ang bawat mensahe.
Mga Pang-edukasyon at Paliwanag na Video
Gawing mas madaling maintindihan ang mga komplikadong ideya gamit ang visual na halimbawa, mga animated na konsepto, lifestyle na mga eksena, at sumusuportang B-roll. Mainam para sa mga kurso, AI explainer videos, onboarding, training, at iba pang educational na video content.
Nilalaman para sa Paglulunsad ng Produkto
Gumawa ng mga product launch video na talagang mapapahinto ang pag-scroll gamit ang cinematic na product shots, feature demos, abstract visuals, at makinis na transitions. Perpekto para sa social posts, landing pages, ads, at mga campaign ng product demo videos.
Mas mabilis nakakapaglabas ng produkto ang mga team gamit ang Seedance 2.0
Pakinggan ang mga creator at brand na gumagamit ng Seedance 2.0 para palawakin ang kanilang storytelling at maglunsad ng mga kampanya sa loob lamang ng ilang oras.
Mga madalas itanong
Ano ang Seedance 2.0?
Ang Seedance 2.0 ay isang cinematic na AI video model mula sa ByteDance na nagko-convert ng text at mga larawan tungo sa makatotohanan at punô ng galaw na mga video clip. Kaya nitong pamahalaan ang camera direction, pagkakapare-pareho ng mga karakter, at kumplikadong mga eksena sa iisang generation. Sa HeyGen, magagamit mo ang Seedance 2.0 kasama ng iyong AI digital twin at iba pang mga modelo sa iisang workflow.
Ano ang maaari kong gawin gamit ang Seedance 2?
Ang Seedance 2 ay lumilikha ng cinematic, on-brand na video mula sa text prompts, reference imagery, at mga storyboard. Gamitin ito para sa mga ad, trailer, explainer, social cuts, at mga full-length na eksena na may magkakaparehong mga karakter at direksyon ng kamera.
Libre bang subukan ang Seedance 2.0?
Oo. Maaari mong subukan ang Seedance 2.0 nang libre sa HeyGen gamit ang credits na kasama sa bawat account, at hindi kailangan ng credit card para makapagsimula. Kapag nasubukan mo na ito, maa-unlock ng mga paid plan ang mas mataas na resolution, mas mahahabang clip, at mas maraming generations bawat buwan.
Paano ko gagamitin ang Seedance 2.0 sa HeyGen?
Mag-sign in sa HeyGen, buksan ang video editor, at piliin ang Seedance 2.0 mula sa model picker. Mag-type ng prompt o mag-drop ng reference image, itakda ang shot direction mo, at mag-generate. Maaari mong pagdugtung-dugtungin ang mga Seedance 2.0 clip kasama ang iyong AI avatar, B-roll, boses, at musika sa iisang proyekto.
Sinusuportahan ba ng Seedance 2 ang iba’t ibang aspect ratio?
Gumawa ng 16:9, 9:16, 1:1 at 4:5 mula sa iisang prompt. Babalik ang mga cut na handa na para sa YouTube, TikTok, Reels, Shorts at paid social — walang kailangang recropping.
Ligtas ba ang output para sa komersyal na paggamit?
Ang mga video na ginawa gamit ang Seedance 2.0 sa HeyGen ay maaaring gamitin para sa komersyal na trabaho, kabilang ang mga ad, social media posts, paglulunsad ng produkto, at mga deliverable para sa kliyente, ayon sa commercial license ng iyong HeyGen plan. Ang output sa libreng plan ay may mga watermark. Tinatanggal ito ng mga bayad na plan at nagbibigay ng buong komersyal na karapatan.
Makakagawa ba ang Seedance 2.0 ng lip sync, boses, at musika?
Oo. Sinusuportahan ng Seedance 2.0 ang sabay-sabay na paggalaw ng labi, ambient sound, at on-brand na musika sa iisang generation, kaya hindi mo na kailangan ng hiwalay na voiceover o audio pass. Sa HeyGen, maaari kang magpalit gamit ang sarili mong AI voice clone o mag-upload ng custom na audio kung gusto mong ikaw ang may buong kontrol.
Paano inihahambing ang Seedance 2.0 sa Sora, Veo, at Kling?
Kayang makipagsabayan ng Seedance 2.0 sa Sora ng OpenAI, Google Veo, at Kling pagdating sa visual quality at motion realism, at nangunguna ito sa consistency ng mga karakter sa bawat cut at sa native audio sa iisang render. Pero ang mas malaking bentahe sa HeyGen ay ang workflow: makukuha mo ang Seedance 2.0 kasama ang avatars, boses, captions, at editing sa iisang platform, sa halip na pagdugtung-dugtungin pa ang mga output mula sa iba’t ibang tools.
Anuman ang gusto mong gawin, magagawa mo na ngayon
Magsimulang lumikha gamit ang Seedance 2 at ang iba pang bahagi ng AI studio ng HeyGen. Walang setup, walang shooting — buksan mo lang ang isang tab at simulan na.