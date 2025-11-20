Palawakin ang Produksyon ng Client Videos Nang Hindi Pinalalaki ang Iyong Team
Ad creative, localization, personalized campaigns, UGC content—maghatid ng mas maraming video sa mas maraming kliyente sa mas maraming wika nang hindi kumukuha ng dagdag na editors. Gawing profit center ang video production imbes na maging bottleneck.
Ang Suliranin sa Pagpapalago ng Ahensya
Tingnan kung paano nakakapag-scale ng content creation at nakakapagpatakbo ng paglago ang mga negosyo tulad ng sa iyo gamit ang pinaka-makabagong text-to-AI video platform.
Ang Suliranin sa Pagpapalago ng Ahensya
Walang tigil ang content calendar mo. Kailangan ng mga product launch ng mga video. Naghihintay ang mga social channel ng araw‑araw na content. Nangangailangan ang mga campaign ng localized na creative para sa bawat market. Pero sa tradisyunal na video production, kailangan pang mag-book ng studio, mag-coordinate ng talent, maghintay ng ilang linggo para sa edits—at ubusin ang budget mo sa iisang shoot. Pag handa na ang content, tapos na ang pagkakataon. Araw‑araw nang naglalabas ng video ang mga kakumpitensya mo habang ikaw, nasa pre‑production pa rin. At ang pakiusapan pa ang leadership na humarap sa camera? Good luck na lang sa scheduling na bangungot na ’yan.
Ang Solusyon ng HeyGen
Ginagawang top performer ni HeyGen ang bawat sales rep mo. Gumawa lang ng isang video template, tapos makakagawa ka na ng libo-libong personalized na bersyon—bawat isa may pangalan ng prospect, kumpanya, at mga partikular nilang problema—nang hindi nagre-record ng kahit isang karagdagang video.Personalized na sales outreach sa antas ng automation pero may engagement ng 1:1 na koneksyon. Bumuo ng mga sales enablement library na laging napapanahon habang nagbabago ang mga produkto. Sanayin ang mga bagong rep gamit ang pare-parehong mensahe. Abutin ang mga prospect sa buong mundo sa sarili nilang wika. Bigyan ang buong team mo ng mga kasangkapang makapagbenta na parang iyong pinakamahusay na rep.
Lahat ng Kailangan ng Mga Ahensya para I-scale ang Trabaho ng Kliyente
Mabilis na Paglikha ng Nilalaman
Itigil ang pag-ubos ng oras para lang sa paggawa ng videos. Gumawa ng propesyonal na content para sa mga kliyente sa loob lang ng ilang minuto—ad creatives, explainers, social content, at product videos. Ang team mo ay makakapagpokus sa strategy at relasyon sa kliyente habang si HeyGen ang bahala sa production volume.
• Gumawa ng mga video sa loob ng ilang minuto, hindi ilang araw
• Makapag-asikaso ng mas maraming kliyente bawat miyembro ng team
• Palawakin ang output nang hindi nagpaparami ng bilang ng empleyado
Multi-Client na Daloy ng Trabaho
Pamahalaan ang maraming brand mula sa iisang platform. Bawat kliyente ay may sarili nilang Brand Kit na may aprubadong mga kulay, font, logo, at pagpipilian ng avatar. Lumipat sa iba’t ibang proyekto ng kliyente nang hindi naghahalo ng assets o nanganganib na magdulot ng kalituhan sa brand.
• Hiwa-hiwalay na brand kit para sa bawat kliyente
• Organisadong pamamahala ng mga proyekto
• Malinaw na paghihiwalay ng mga asset
Malawakang Creative Testing
Gusto ng mga kliyente ang iba’t ibang bersyon. Ibigay mo sa kanila ang mga ito. Gumawa ng maraming bersyon ng ad creative para sa A/B testing—iba’t ibang hook, iba’t ibang avatar, iba’t ibang mensahe—nang hindi kailangan ng hiwalay na produksyon para sa bawat variant.
• Maramihang malikhaing bersyon kaagad
• Mas maraming pagsubok, mas mabilis ang pagkatuto
• Walang kailangang reshoot para sa mga variation
Pandaigdigang Lokalisasyon
May mga kliyenteng lumalawak sa ibang bansa? I-localize ang kanilang content sa 175+ wika gamit ang voice cloning at lip-sync. Isang source video lang ang kailangan para maging global campaign, nang hindi na gumagawa ng hiwalay na produksyon para sa bawat merkado.
• Pinapanatili ng voice cloning ang boses ng brand
• Ang lip-sync ay tumutugma sa mga galaw ng mukha
• Isang produksyon, walang limitasyong merkado
Nilalamang parang gawa ng UGC
Mukhang tunay na content nang walang abalang makipag-deal sa mga influencer. Gumawa ng UGC-style na mga video na mahusay ang performance sa social media—mga testimonial format, reaksyon sa produkto, at kaswal na talking-head na content—sa malaking volume at laging pasok sa deadline.
• Iba't ibang pagpipilian ng avatar
• Tunay at kaswal na paraan ng paghatid
• Mag-scale nang hindi kailangang makipag-coordinate sa mga creator
Mga Personalised na Kampanya
Gawing libo-libong naka-personalize na bersyon ang isang video para sa mga kampanya ng kliyente. Awtomatikong naglalagay ang mga dynamic variable ng pangalan, kumpanya, at iba pang custom na detalye. Naka-personalize na video na nagbibigay ng engagement sa antas ng scale na kailangan ng mga kliyente.
• Dynamic na pag-personalize
• Maramihang pagbuo
• Handa na para sa kampanya ang output
Mula sa Client Brief hanggang sa Naihatid na Content sa 3 Hakbang
I-set up ang Kliyente
Gumawa ng Brand Kit para sa bawat kliyente gamit ang kanilang aprubadong assets—mga kulay, font, logo, at voice guidelines. Kapag na-set up na, awtomatikong mapapanatili ng bawat video ang pagkakak一致 ng brand.
Lumikha nang Mabilis
Sumulat ng mga script o hayaang ang AI ang gumawa batay sa client briefs. Pumili ng mga avatar na akma sa brand ng kliyente. Gumawa ng mga video sa loob lamang ng ilang minuto. Kailangan ng mga variation? Gumawa ng maraming bersyon. Kailangan ng localization? Isalin sa isang click.
Maghatid at Mag-singil
Mag-export sa anumang format—16:9, 9:16, 1:1—para sa kahit anong platform. I-deliver sa mga kliyente nang mas mabilis kaysa sa inaasahan nila. Maningil batay sa halagang nalikha mo, hindi sa oras na ginugol mo.
Nilikha para sa Bawat Uri ng Ahensya
Mga Digital Marketing Agency
I-scale ang social content, ad creative, at campaign videos nang hindi pinalalaki ang iyong team. Mag-deliver ng mas marami sa bawat kliyente, kumuha ng mas maraming kliyente, at pagandahin ang iyong kita.
Gamitin sa ganitong sitwasyon: Gumawa ng mahigit 50 social videos kada buwan para sa bawat kliyente, sa halip na 5–10 lang na nagagawa mo dati.
Napatunayang resulta: Tinulungan ng Vision Creative Labs ang mga kliyente na makalipat mula sa paggawa ng 1–2 video kada taon tungo sa 50–60 kada araw gamit ang HeyGen.
Mga Creative Agency
Gumawa ng iba’t ibang bersyon ng konsepto, pitch videos, at campaign content sa bilis ng mismong pagbuo ng ideya. Subukan ang mas maraming malikhaing direksyon nang walang mga limitasyon sa produksyon na pumipigil sa pag-eeksperimento.
Gamit: Gumawa ng 20 malikhaing bersyon para sa pagsusuri ng kliyente sa oras na dati ay sapat lang para makagawa ng 2.
Mga Ahensya sa Lokalisasyon
Gawing mula gastos ang localization tungo sa pagkakakitaan. I-translate ang video content ng kliyente sa 175+ wika gamit ang voice cloning at lip-sync—mas mabilis at mas mura kaysa tradisyonal na dubbing.
Gamit: I-localize ang mga campaign ng kliyente sa 15 wika sa loob lang ng ilang oras imbes na ilang linggo.
Napatunayang resulta: Nabawasan ng Attention Grabbing Media ang produksyon mula 3 araw tungo sa ilang oras lang habang pinalalawak pa ito sa mahigit 10 bagong wika.
Mga Kumpanya sa Produksyon ng Video
Magdagdag ng AI-powered na produksyon bilang isang serbisyo. Mag-alok sa mga kliyente ng mas mabilis na turnaround, mas maraming bersyon, at pandaigdigang lokalizasyon kasabay ng tradisyunal mong production capabilities.
Use case: Mag-alok ng mga “rapid content” package para sa social at digital kasabay ng premium na tradisyunal na produksyon.
Mga Performance Marketing Agency
Ang creative testing ay nangangailangan ng maraming creative assets. Gumawa ng iba’t ibang bersyon ng ads sa malaking bilang para makapagsubok ka nang mas marami, matuto nang mas mabilis, at ma-optimize ang mga campaign ng kliyente gamit ang data mula sa aktwal na performance.
Gamit: Gumawa ng 100 ad variations para sa creative testing sa iba’t ibang platform, audience, at mensahe.
Napatunayang resulta: Nakagawa ang Videoimagem ng mahigit 50,000 personalized na video para sa AB InBev na nagdulot ng 3x na pagtaas sa engagement.
Mga Ahensya sa Personalization
Maghatid ng mga personalisadong video campaign sa malakihang antas. Dynamic na pag-personalize gamit ang mga pangalan, kumpanya, at mga custom na detalye—libo-libong natatanging video mula sa iisang mga template.
Gamit: Gumawa ng mga personalized na video campaign para sa ABM programs ng kliyente na may libu-libong target.
Ang pinakamabilis lumagong produkto sa G2 — at may mabigat na dahilan kung bakit
Mula sa global training hanggang sa video ads, binibigyan ng HeyGen ng kapangyarihan ang kahit sino (oo, ikaw) na gumawa ng de-kalidad at scalable na video content para sa anumang pangangailangan. Narito ang ilan sa mga benepisyong pinaka-gusto ng aming mga customer:
Gamit ng mahigit 100,000 na team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis
Alamin kung paano pinapalawak ng mga negosyo na katulad ng sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.
May mga tanong ka ba? Narito ang mga sagot
Paano ginagamit ng mga ahensya ang HeyGen para i-scale ang paggawa ng video?
Gamit ng mga ahensya ang HeyGen para maparami ang kanilang production capacity nang hindi kinakailangang mag-hire ng dagdag na tao. Sa halip na ipagpalit ang oras para sa bawat video, nakakagawa na ngayon ang mga team ng content sa loob lang ng ilang minuto—ad creatives, social videos, localization, at personalized campaigns. Ang Vision Creative Labs, na dati ay nakakapag-deliver lang ng 1–2 video kada kliyente bawat taon, ay ngayon nakakagawa na ng 50–60 video bawat araw. Ganito kalaki ang nagbabago sa ekonomiya ng video production para sa mga ahensya kapag ang production time ay bumaba mula sa ilang araw tungo sa ilang minuto lamang.
Maaari ba akong mag-manage ng maraming client brands sa HeyGen?
Oo.HeyGen for Business ay sumusuporta sa maraming Brand Kits, bawat isa ay may sariling aprubadong assets—mga kulay, font, logo, at mga pagpipilian ng avatar. Madali kang makakapalit-palit sa mga proyekto ng kliyente nang hindi naghahalo ng assets. Awtomatikong nasusunod ng content ng bawat kliyente ang kanilang brand standards, kaya nababawasan ang oras sa QA at naiiwasan ang panganib ng kalituhan sa brand.
Paano nakakatulong ang HeyGen sa creative testing para sa mga kliyente?
Gumawa agad ng maraming malikhaing bersyon. Iba’t ibang hook, iba’t ibang avatar, iba’t ibang mensahe, iba’t ibang format—nang hindi kailangan ng hiwalay na produksyon para sa bawat variant. Iniulat ng mga ahensya na nakakagawa sila ng 10–20x na mas maraming creative concepts kumpara sa tradisyunal na produksyon, na nagreresulta sa mas epektibong mga kampanya at mas data-driven na pag-optimize.
Maaari ko bang i-localize ang content ng kliyente sa maraming wika?
Oo—ito ay isang pangunahing gamit para sa mga ahensya. Gumawa ng content sa pangunahing wika, tapos gamitin ang HeyGen's translation feature para gumawa ng mga bersyon sa alinman sa 175+ suportadong wika. Kasama sa pagsasalin ang voice cloning at lip-sync. Naipalawak ng Attention Grabbing Media ang presensya nito sa mahigit 10 bagong merkado ng wika habang nabawasan ang oras ng produksyon mula 3 araw hanggang ilang oras.
Paano ako makakagawa ng UGC-style na content para sa mga kliyente?
Oo. Higit pa sa prospecting, pinapagana ng HeyGen ang kumpletong sales enablement libraries. Gumawa ng mga demo ng produkto, mga video para sa competitive positioning, gabay sa paghawak ng objections, at mga buod ng customer stories. Kapag nagbago ang mga produkto o mensahe, i-update lang ang script at i-regenerate—mananatiling napapanahon ang iyong library nang hindi na kailangang mag-reshoot. Iniulat ng mga team na mas mabilis nang malaki ang pag-update ng content kumpara sa tradisyunal na video production.
Maaari ba akong mag-alok ng mga personalized na video campaign sa mga kliyente?
Oo. Sinusuportahan ng HeyGen ang dynamic personalization gamit ang mga variable field para sa mga pangalan, kumpanya, at mga custom na detalye. Gumawa lang ng isang template at makakagawa ka ng libo-libong personalized na bersyon para sa ABM campaigns ng kliyente, direct mail programs, o sales outreach. Gumawa ang Videoimagem ng mahigit 50,000 personalized na video para sa AB InBev at nakamit ang 3x na pagtaas sa engagement.
Paano gumagana ang pagpepresyo at tubo para sa paggamit ng mga ahensya?
Ang credit-based model ng HeyGen ay nagbibigay-daan sa iyo na makagawa ng mas maraming content sa mas mababang gastos kumpara sa tradisyunal na production. Karamihan sa mga agency ay naniningil sa mga kliyente batay sa halagang naihahatid (mga video na nagawa, mga campaign na nailunsad, mga resultang nakamit) sa halip na oras na ginugol. Ang pagitan ng iyong gastos sa HeyGen at ng singil sa kliyente ang nagiging profit margin. Iniulat ng mga agency na malaki ang naging pagbuti ng kanilang economics kumpara sa tradisyunal na production models.
Gaano kabilis ko maihahatid ang content para sa kliyente?
Karamihan sa mga video ay nagge-generate sa loob lang ng ilang minuto. Ang Attention Grabbing Media ay nag-ulat na mula sa 3-araw na production cycle, naging ilang oras na lang ito. Ang paglipat mula sa tradisyonal na timeline (mga linggo) patungo sa same-day delivery ay lubos na binabago ang relasyon mo sa mga kliyente—nagiging ahensya kang kilala sa mabilis na pag-deliver, hindi sa palaging humihingi ng extension.
Magagamit ba ng buong team ko ang HeyGen?
Oo. Nagbibigay ang HeyGen ng view tracking at engagement analytics para malaman mo kung aling mga prospect ang nanood ng iyong mga video, gaano katagal sila nanood, at kailan. Gamitin ang intent data na ito para unahin ang mga follow-up—ang mga prospect na nanonood ng buong video mo ay malamang na mas interesado kaysa sa mga hindi man lang ito binubuksan. Sa integrasyon sa iyong CRM, nananatiling konektado ang data na ito sa iyong mga deal record.
Anong mga uri ng content para sa kliyente ang maaari kong gawin?
Sinusuportahan ng HeyGen ang halos lahat ng uri ng video na ginagawa ng mga ahensya: ad creative, social content, product videos, explainers, testimonials, UGC-style content, personalized campaigns, localized versions, training videos, at marami pang iba. Kung kailangan ng iyong mga kliyente ng video content, kayang gawin ito ng HeyGen nang mas mabilis kaysa sa tradisyunal na mga pamamaraan.
Paano ito naiiba kumpara sa tradisyunal na paggawa ng video?
Ang tradisyonal na produksyon ay nangangailangan ng pagsusulat ng script, paggawa ng storyboard, pagkuha ng talent, kagamitan, pag-shoot, at pag-edit—umaabot ng mga araw hanggang linggo bawat proyekto. Nagpo-produce ang HeyGen ng kaparehong kalidad sa loob lang ng ilang minuto. Para sa isang agency, ibig sabihin nito ay kaya ninyong hawakan ang 10–50x na mas maraming proyekto gamit ang parehong team, kumuha ng mas maraming kliyente, at pagandahin ang kita. Ang mga agency na panalo ngayon ay ang mga nakahanap na kung paano mag-scale. HeyGen ang paraan kung paano nila ito nagagawa.
Ligtas ba ang content ng kliyente?
Ang HeyGen ay may SOC 2 Type II certification at sumusunod sa GDPR. Ang iyong content ay naka-encrypt habang ipinapadala at habang nakaimbak. Para sa mga sales team na humahawak ng sensitibong impormasyon tungkol sa mga deal o kumpidensyal na materyales, nag-aalok ang HeyGen ng mga enterprise security feature kabilang ang SSO integration at sentralisadong pamamahala ng access. Hindi namin ginagamit ang iyong content para sanayin ang aming mga AI model.
Tuklasin pa ang iba pang mga solusyon
Use Cases
Tools
Mga Kwento ng Customer
- Vision Creative Labs: 50–60 na video araw-araw
- Nakakahatak na Media: 3x Mas Mabilis ang Produksyon
- Videoimagem: 3x na mas mataas ang engagement
- AI Smart Ventures: Higit 10,000 na Nasanay
- Ogilvy: Mga Personalised na Kampanya
- Publicis Groupe: Pandaigdigang Saklaw
- HubSpot: AI Video sa Malakihang Sukat
- Advantive: 50% Mas Mabilis ang Paglikha ng Nilalaman
- Workday: Lokalization sa Ilang Minuto
