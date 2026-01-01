AI Highlight Video Maker App
Gawing maraming highlight reel ang mahahaba mong video sa isang click lang. I-upload ang footage mo, pumili ng caption style at output format, at makakuha ng handa‑na‑para‑sa‑platform na highlights sa loob ng ilang minuto. Hindi kailangan ng editing experience, at wala nang pag-scrub sa oras-oras na haba ng footage.
Mga Tampok ng Instant Highlights
Isang-click na AI highlight generation
I-upload ang iyong video sa pamamagitan ng pag-drag ng file o pag-paste ng isang partikular na URL sa AI video generator at awtomatikong ini-scan ng Instant Highlights ang buong recording para mahanap ang pinaka-kaengganyong mga sandali. Gumagawa ang AI ng maraming highlight reel mula sa isang mahabang video sa loob lamang ng ilang minuto, pinapalitan ang oras-oras na mano-manong pag-scrub at pag-trim gamit ang isang url to video na workflow.
Mga istilo ng caption na dinisenyo para mapahinto ang pag-scroll
Bawat highlight reel ay kailangan ng mga caption na akma sa platform at sa content. Kasama sa Instant Highlights ang isang library ng mga dinisenyong caption preset, mula sa malilinis na opsyon tulad ng Subtle Gray at Subtle Cyan hanggang sa matatapang na estilo tulad ng Block Dark at Retro Gold gamit ang built-in nasubtitle generator. Pumili lang ng style, at lahat ng clip sa batch ay mae-export na may naka-apply na ganoong itsura.
Kontrol sa haba at format ng clip
I-set ang tagal ng clip sa auto o pumili ng custom na haba na babagay sa platform mo. Puwede kang magpalit sa pagitan ng 9:16 Vertical para sa Reels at TikTok, 16:9 Landscape para sa YouTube, o 1:1 Square para sa LinkedIn at Facebook gamit ang AI video editor. Isang upload lang, sakop na lahat ng format, walang kailangang i-resize o i-re-export.
Multilingual na voiceover sa bawat highlight
Magdagdag ng narasyon sa anumang highlight clip gamit ang AI Voice Cloning sa mahigit 175 na wika at eksaktong tugmang-frame na AI Lip Sync. I-localize ang iyong pinakamahuhusay na sandali para sa pandaigdigang audience nang hindi muling nagre-record o kumukuha ng voice talent, at gawing isang multilingual na content library ang isang highlight reel.
Mga pasadyang tagubilin para sa kontrol sa editoryal
Maglagay ng tiyak na gabay sa instructions field para sabihin sa AI kung ano ang dapat panatilihin, ano ang dapat laktawan, at kung paano ihahanda ang iyong mga highlight. Ang reel generator ay gumagamit ng iyong editorial input para unahin ang mga sandaling tumutugma sa boses ng iyong brand, inaasahan ng audience, o campaign brief.
Mga gamit
Mga tampok sa marketing event
Filming an event is expensive. Getting the recap out quickly is harder. Upload the full recording and Instant Highlights generates marketing videos with platform-ready clips for email campaigns, landing pages, and social channels in minutes.
Mga highlight mula sa webinar at podcast
Webinars and podcasts generate hours of content that audiences will not rewatch. Turn the best moments into highlight reels with captions and music, ready to drive registrations and grow your subscriber base across every channel.
Komunikasyon ng kumpanya at mga town hall
Executives record all-hands meetings that employees skip. Extract the key announcements and updates with an AI spokesperson overlay, delivering the highlights that matter in a format teams will watch and share.
Mga maiikling video at reels para sa social media
Manually cutting content for each social platform kills your publishing cadence. Generate vertical highlights for youtube shorts and tiktok video formats directly from your upload with captions and branding already applied.
Mga demo ng produkto at testimonial ng customer
Long demo recordings bury the best moments. Upload the full session and the AI surfaces the most compelling product features and customer quotes, exporting them as promo video clips with your AI avatar generator branding.
Nilalaman para sa pagsasanay at onboarding
Full-length training sessions lose learner attention. Break them into focused, digestible highlight clips with captions for accessibility using the training video workflow, ready to embed in any LMS or internal knowledge base.
Paano ito gumagana
Mula sa mahabang video, gumawa ng maraming highlight reel na handa para sa iba’t ibang platform sa apat na hakbang. Karamihan sa mga user ay nakakagawa ng kanilang unang highlights sa loob ng wala pang limang minuto.
I-upload ang iyong video
I-drag at i-drop ang iyong video file (MP4, MOV, o WEBM hanggang 10GB) o i-paste ang partikular na URL. Tumatanggap ang Instant Highlights ng content na anumang haba.
Itakda ang tagal at format
Pumili ng awtomatikong haba ng clip o magtakda ng sarili mong tagal. Piliin ang 9:16 Vertical, 16:9 Landscape, o 1:1 Square para sa target mong platform.
Pumili ng istilo ng caption at magdagdag ng mga tagubilin
I-browse ang library ng caption styles at pumili ng preset na babagay sa brand mo. Mag-type ng anumang custom na instruksyon para gabayan ang AI kung ano ang dapat unahin o laktawan.
Gumawa at mag-publish
Sinusuri ng Instant Highlights ang iyong video at gumagawa ng maraming highlight reel. I-preview, i-download, at i-share sa anumang platform.
Mga Madalas Itanong
Ano ang ginagawa ng Instant Highlights na naiiba kumpara sa mano-manong pag-trim ng mga clip?
Ang manual na pag-edit ay nangangahulugang panoorin ang buong recording, markahan ang mga timestamp, putulin ang bawat segment, at i-export ang tig-iisang clip sa bawat proseso. Sinusuri ng Instant Highlights ang buong video at gumagawa ng maraming handa-nang-i-post na reels sa isang pasada sa pamamagitan ng clip generator na workflow, na may mga caption at napili mong aspect ratio na agad na naka-apply sa bawat clip.
Paano pinipili ng AI kung aling mga sandali ang ipo-highlight?
Sinusuri ng AI ang mga pattern ng pagsasalita, visual na enerhiya, pagbabago ng mga eksena, at mga senyales ng engagement ng audience sa buong recording mo. Kinakilala nito ang mga segment na may pinakamalaking tsansang makakuha ng atensyon sa mga social platform at binubuo ang mga ito bilang mga hiwalay na clip gamit ang video highlight engine. Maaari mong i-refine kung ano ang uunahin nito sa pamamagitan ng pag-type ng mga instruction tulad ng "tutok sa product demo" o "laktawan ang Q&A section."
Pwede ko bang kontrolin ang haba at format ng bawat highlight clip?
Itakda ang tagal ng clip sa auto at hahayaan ang AI na pumili ng perpektong haba para sa bawat eksena, o magtakda ng nakapirming tagal para pare-pareho ang haba ng lahat ng clip. Ang toggle ng output format ay nagpapalit sa pagitan ng 9:16 Vertical para sa Reels at TikTok, 16:9 Landscape para sa YouTube, at 1:1 Square para sa LinkedIn at Facebook. Baguhin ang alinman sa mga setting at i-regenerate ang video nang hindi muling nag-a-upload.
Anong mga estilo ng caption ang available at maaari ko ba silang i-preview bago mag-generate?
Kasama sa Instant Highlights ang isang scrollable na library ng mga caption preset na mula sa mga minimal na estilo tulad ng Subtle Gray hanggang sa mga high-impact na disenyo gaya ng Block Dark, Racing, at Retro Gold. Bawat preset ay may preview na sample na text para makita mo ang itsura bago mag-generate, at ang istilong pipiliin mo gamit ang magdagdag ng caption sa video ay pare-parehong naa-apply sa bawat clip sa batch.
Gagana ba ito para sa mga recording ng laro sa sports at highlight tapes?
Mag-upload ng buong game recording at awtomatikong hahanapin ng AI ang mga high-energy na sandali, kasama na ang mga goal, malalaking plays, selebrasyon, at mga pagbabago ng momentum. Gamitin ang instructions field para tukuyin ang pangalan ng player o jersey number at bibigyan ng mas mataas na bigat ng AI ang mga sandaling iyon. I-export sa 9:16 Vertical para sa Reels at TikTok kung saan nakakakuha ng pinakamaraming engagement ang sports highlights.
Maaari ko bang gawing iba’t ibang wika ang isang highlight reel para maabot ang pandaigdigang audience?
Ang bawat clip na ginawa ng Instant Highlights ay puwedeng i-localize gamit ang AI video translator sa pamamagitan ng AI dubbing sa mahigit 175 na wika. Kino-clone ang voiceover sa target na wika na naka-synchronize ang galaw ng labi, kaya ang isang set lang ng highlights ay nagiging multilingual na content library nang hindi na kailangang mag-re-record o mag-hire ng mga translator.
Paano naiiba ang Instant Highlights kumpara sa mga tool tulad ng OpusClip o VEED?
Karamihan sa mga highlight tool ay basta lang nagpuputol ng raw na segments na may simpleng captions at walang kontrol sa audio. Ang Instant Highlights ng HeyGen ay may kumpletong library ng caption styles, natural-language na instructions para sa editorial guidance, multilingual na voiceover at lip sync, at integrasyon sa isang kumpletong video creation platform kasama ang video script generator at mga avatar tool.
Nakakakita ba ang mga marketing team ng nasusukat na resulta kapag nire-repurpose nila ang content sa ganitong paraan?
Iniulat ng Attention Grabbing Media na 3x na mas mabilis ang paggawa ng content sa kanilang mga kampanya gamit ang mga video tool ng HeyGen. Ang pag-convert ng bawat webinar, event, at mahabang recording sa isang batch ng mga highlight na handa na para sa iba’t ibang platform ay lalo pang nagpapabilis sa proseso sa pamamagitan ng pag-alis ng pagkaantala sa pag-edit ng bawat clip.
Anong mga uri ng file ang maaari kong i-upload at may limit ba sa laki?
Tumatanggap ang Instant Highlights ng MP4, MOV, at WEBM files hanggang 10GB. Pwede ka ring mag-paste ng direktang video URL sa halip na mag-upload ng file. Kaya ng tool na i-process ang recordings na kahit gaano kahaba, kaya parehong gagana ang 30-minutong webinar at 3-oras na conference recording nang hindi na kailangang i-trim ang source muna.
Libre bang gamitin ang Instant Highlights?
Nag-aalok ang HeyGen ng libreng plano na may kasamang access sa Instant Highlights. Mag-upload ng video, gumawa ng highlights, at subukan ang buong workflow kasama ang caption styles, format options, at instructions bago ka mag-commit sa isang paid plan. Nagsisimula ang Creator plans sa $24/buwan na may mas mataas na usage limits at watermark-free na exports.
