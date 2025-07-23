HeyGen para sa Mga Content Creator: Ang Pinakamahusay na AI Video Jumpstart Guide

Maligayang pagdating sa Iyong AI Video Jumpstart Guide para sa mga Content Creator

Gusto mo bang gumawa ng mas maraming video content pero napipigilan ka ng kakulangan sa oras, budget, o production resources? Hindi ka nag-iisa. Ang magandang balita? Gamit ang HeyGen, madali kang makakagawa, makakapag-translate, at makakapag-repurpose ng mga video na mukhang propesyonal, nang hindi kailangan ng malaking gastos o mahabang hintayan gaya sa tradisyunal na production.

Ang gabay na ito ay partikular na idinisenyo para sa mga content creator na nais palaguin ang kanilang brand, maabot ang mga bagong customer, at i-scale ang paggawa ng content. Matututuhan mo kung paano pumunta mula sa ideya hanggang sa tapos na video—nang mabilis. Walang kailangang camera, studio, o on-screen talent!

Huwag palampasin ang praktikal na ehersisyo sa paggawa ng video sa seksyong Paggawa ng Iyong Unang Video. Idinisenyo ito para matuto ka sa pamamagitan ng aktwal na paggawa at makasabay agad sa maikling panahon.

Mga Nangungunang Gamit: Paano Ginagamit ng mga Creator ang HeyGen

Higit pa sa isang video tool ang HeyGen. Isa itong creative engine na ginawa para sa mga propesyonal na kailangang kumilos nang mabilis, mag-scale ng content, at maghatid ng resulta nang hindi isinusuko ang kalidad. Mula sa multilingual na mga kurso hanggang sa social ads, narito kung paano ginagamit ng iba’t ibang maliliit na negosyo at mga negosyante ang HeyGen para gumawa ng mga high-impact na video sa malaking sukat.

Mga Video ng Social Influencer

Perpekto para sa mga negosyong umaasa sa social proof: mga negosyong nakabatay sa produkto (skincare, dekorasyon, atbp.), mga negosyong nakabatay sa serbisyo (real estate, mga coach, mga consultant), at mga niche o passion-based na negosyo (mga pet brand, mga kumpanyang eco-conscious)

Mga Video Ad

Perpekto para sa: mga marketing brand, negosyo o serbisyo

Mga Kursong Pampagkatuto

Perpekto para sa: mga guro, consultant, coach, wellness professional, at edukasyon sa produkto

Bakit Napakahalaga ng Video Ngayon

Ang Hamon
  • Ang pag-outsource ng video content ay kumakain sa iyong badyet at oras
  • Araw-araw na pagvi-video ng sarili mo? Nakakapagod ito at inaalis ang oras at lakas na dapat ay sa pagpapalago ng iyong brand.
  • Kailangan mo ng content na talagang nakakahinto ng pag-scroll at handang mag-perform sa bawat platform, sa kahit anong wika.
Ano ang Naibubukas ng AI Video

Bilis, Kakayahang Mag-scale at Pagtipid sa Gastos

Ang iskedyul ng paggawa ng video course ay nabawasan mula 4 na linggo hanggang 15 minuto kada video ni Anneleen Bru, isang cat behaviorist at online educator sa Happy Cats

Lokalisasyon

Marketing at mga kurso sa mahigit 6 na wika na inaalok ni Kung Fu Kendra gamit ang mga kakayahan sa pagsasalin ng HeyGen

Pagpapersonalisa

Daang-daang propesyonal sa real estate ang nakapagpataas ng bilang ng kanilang mga kliyente gamit ang mga personal na brand-building na video sa Ask The Agent

Gusto mo bang sumisid pa nang mas malalim?

AI na Estratehiya sa Video Marketing eBook

5 paraan para mas maging epektibo ang paggamit ng iyong marketing budget eBook

Bisitahin ang aming praktikal na gabay para sa mga propesyonal sa L&D eBook

Paggawa ng Iyong Unang AI na Video

Panimula

Bago ka pa lang sa video o unang beses mong ginagamit ang HeyGen? Kaya mo ’to. Sa seksyong ito, gagabayan ka namin sa bawat hakbang para makagawa ka ng mahusay na video, nang mabilis.

Video ng Social Influencer

Pinakamainam para sa patayong mga video sa social media

Video na Patalastas

Pinakamainam para sa pag-aanunsyo ng mga produkto at serbisyo

Kurso sa Pagkatuto

Pinakamainam para sa mga tutorial o walkthrough na nangangailangan ng screen recordings o iba pang biswal

HeyGen Academy: 101

broad overview of all HeyGen features

HeyGen Academy: AI Studio

mas malalim na pagtalakay sa pag-e-edit ng video

Step 1: Set up your HeyGen workspace for scale

Ang matatalinong negosyante ay hindi nagsisimula sa simula sa bawat pagkakataon—gumagawa sila ng mga sistemang puwedeng palakihin.

Sa HeyGen, madali mong mapanatiling on-brand ang iyong mga video sa pamamagitan ng pag-set up ng isang Brand Kit para awtomatikong magamit ang iyong mga font, kulay, logo at iba pang assets.

Just paste in your website to get started, or upload your brand elements manually.

Nagmamadali ka ba? Walang problema. Maaari ka namang bumalik at tapusin ang hakbang na ito mamaya.

Pro Tip

Kapag napunan na ang Brand Kit mo ng mga kulay ng brand mo, madali mo nang maa-update ang karamihan sa HeyGen Templates para tumugma. Palitan lang ng mga kulay mo para manatiling on-brand ang bawat video, o pindutin ang Shuffle Colors button para awtomatikong palitan ng HeyGen ang mga ito.

Hakbang 2: Itakda ang Iyong Estratehiya

Bago ka tumalon sa paggawa ng video, maglaan muna ng sandali para linawin ang iyong layunin, audience at platform, at ang iyong mensahe. Makakatulong ito sa iyo na gumawa ng mga video na hindi lang maganda tingnan, kundi talagang gumagana para sa iyong kita.

Layunin

What do you want this video to accomplish?

Examples: grow your following, promote a new product, share a quick how-to, product review

Target Audience

Who’s watching this video, and what do they care about right now?

Mga halimbawa: mga bagong tagasubaybay sa TikTok, tapat na mga tagahanga, posibleng mga ka-collab na partner, mga kaswal na nag-i-scroll

Pangunahing Channel ng Distribusyon

What platform is this made for, and how will people find it?

Examples: Instagram Reels, TikTok, YouTube, link in bio page

Mensahe o Hook

What problem are you solving and how will you stop the scroll in the first 5 seconds?

Examples: “Ever wonder why you don’t see results after a tough workout?” or “This app helped me hit 10k followers in 30 days.”

[HALIMBAWANG ESTRATEHIYA]

Pro Tip

Kailangan mo ba ng pangalawang opinyon? Pumunta sa ChatGPT, Claude, o iba pang tool na gusto mo at gamitin ang sumusunod na prompt:

"I’m creating a video for my small business. My goal is [goal], my audience is [audience], I’ll share it on [platform], and my hook is: [hook]. What feedback or improvements would you suggest?"

Hakbang 3: Isulat ang Iyong Script

Ang iyong script ang nagsisilbing gulugod ng isang mahusay na video ad o malinaw at epektibong karanasan sa pagkatuto.

For a promotional video or ad, here’s how to make it count:

  • Start with a strong hook (the first 3-5 seconds matter most) that illustrates a common pain point or value proposition.
  • Tapusin sa isang malinaw na CTA (call to action), tulad ng pagdirekta sa iyong website, isang bagong alok, at iba pa.
  • Use simple, conversational language, speaking directly and clearly to your audience.
Para sa isang pang-edukasyong video, ganito mo ito magagawa nang tama:

  • Start with context and relevance such as a scenario, question or common challenge to show why the topic matters. This builds motivation and learner buy-in.
  • Keep it structured and focused, breaking content into logical, easy-to-follow steps with a clear, steady pace.
  • Gumamit ng simple at palakaibigang wika, na direktang at malinaw na nakikipag-usap sa mag-aaral.
  • Palakasin ang mahahalagang natutunan at mga susunod na hakbang sa pamamagitan ng pagtatapos gamit ang isang simpleng buod, isang panawagan na pagnilayan o ilapat ang natutunan, o isang malinaw na pagturo sa susunod na module o resource.

Pro Tip

Gusto mong bumilis ang proseso? Tingnan ang sumusunod na Best Practices page para sa gabay sa paggamit ng mga tool tulad ng ChatGPT sa pagsulat ng iyong script.

Hindi ka pa rin sigurado kung saan magsisimula? Narito ang ilang halimbawa ng balangkas para sa inspirasyon.

If you’re following along in HeyGen, these scripts are already built into your template.

I-access ang mga template na may kasamang mga script na ito dito:

Video ng Social Influencer

Video Ad

Kurso sa Pag-aaral

Mag-explore ng mga template ng script at iba pang tips para sa mga sikat na uri ng marketing video

Mga Video Ad
Mga Video ng Social Influencer
Mga How-To na Video
Mga Video na Nagpapaliwanag ng Produkto

Mga Kursong Pampagkatuto
Mga Newsletter

Sumisid pa nang mas malalim sa pagsusulat ng script

Mga Pinakamainam na Gawi: Sumulat ng mga Script nang Mas Magaling at Mas Mabilis gamit ang AI

Marami ka pang kailangang gawin na content, kaya hayaan mong ang AI ang gumawa ng mabibigat na parte ng iyong mga script. Sa dami ng oras na ginugugol sa pag-edit, pagpo-post, at paghabol sa mga trend, hindi dapat inaabot ng oras ang pagsusulat ng video scripts. Ang mga tool tulad ng ChatGPT, Claude, at Gemini ay makakatulong sa iyong gumawa ng makinis at handa-na-para-sa-platform na mga script sa loob lang ng ilang minuto.

Step 1 : Start with a clear ask

Sabihin sa AI kung anong klaseng video ang ginagawa mo at kung ano ang gusto mong magawa nito para sa negosyo mo. Isama ang mga detalye tulad ng:

  • The type of video (e.g. Reel, YouTube intro, brand collab)
  • Para kanino ito (hal. mga bagong followers, tapat na fans, mga brand)
  • Ang iyong layunin (hal. pataasin ang views, i-promote ang merch, magpaliwanag ng isang bagay)
  • The tone or voice (e.g. chill, hype, sarcastic, expert)

Sample prompt:

"Sumulat ng 60-segundong script na madaling maintindihan ng mga baguhan para sa isang personal finance TikTok tungkol sa pagbuo ng emergency fund. Dapat kumpiyansa, nagbibigay‑impormasyon, at relatable para sa isang kabataan ang tono. Tapusin ito sa isang CTA na nag-aanyaya na mag-sign up gamit ang link sa aking bio."

Step 2: Add key talking points

Want a script that actually sounds like you? Feed the AI a few bullets to anchor it.

Halimbawa:

  • Your product, service, or offer
  • Key value proposition
  • Pananawagan sa aksyon (kung ano ang gusto mong gawin ng mga manonood)

Sample prompt:

"Include these points: Start with a $1,000 savings gold. 60% of Americans can’t cover a $400 emergency. Avoid keeping this money in a checking account. CTA: Use the tracker in the lesson to map out your savings goal."

Step 3: Ask for the right format

Tell the AI how you’ll be delivering the video. Are you speaking directly to the camera? Using a voiceover? Let the AI know so it gets the tone right.

Example:

  • Isang binibigkas na script na ako mismo ang naghahatid sa harap ng camera
  • Will be distributed on Instagram Reels
  • Isang kaswal at kabataang tono na kaakit-akit sa mga teenager

Halimbawang prompt:

"Gawin mo itong isang spoken script na ihahatid ng aking AI avatar para sa Instagram Reels. Panatilihin itong casual, engaging, at relatable para sa mga kabataan."

Hakbang 4: Suriin at ayusin

Paste the script into HeyGen, preview it with your avatar, and listen. Does it sound like you? If not, tweak it with follow-up prompts like:

  • Gawin itong mas parang natural na usapan
  • Add a hook that grabs attention in the first 3 seconds
  • Turn this into a shorter 30-second version for social
  • Include a quick stat about the neighborhood
  • Subukan ang tatlong bersyon ng panghuling CTA
Dive deeper into scripting

How to write winning video scripts with AI: A modern marketer's guide (eBook)

Step 4: Create a Hyper Realistic Avatar

Browse HeyGen’s library of 700+ ready-made diverse Public Avatars or create a Custom Avatar that looks and sounds just like the real you.

Kung ikaw man ay nagbuo ng personal na brand o gumagawa ng content para sa isang brand collaboration, binibigyan ka ng HeyGen ng flexible at creator-friendly na mga opsyon para sa custom avatars.

See below to explore how to make one that’s best for you.

Uri ng Avatar

Kakailanganin Mo

Makukuha Mo

Pinakamainam Para sa

Hyper Realistic Avatar

2-5 training minute video

Pinaka-makatotohanang itsura, galaw, boses, at lip sync batay sa iyong training video

Hyper realistic digital twin

Photo Avatar

10-15 photos

Totoong hitsura batay sa iyong mga larawan, na may AI-generated na galaw, boses, at lip sync

Realistic digital twin

Generate Avatar

Text prompt

Ganap na AI-generated na itsura, galaw, boses, at lip sync

Mga kathang-isip na karakter sa makatotohanan o iba-ibang istilo ng animasyon

Avatar IV (bago!)

1 litrato

Very realistic appearance based on a photo, with AI-generated movement, voice and lip sync. Requires credits to generate.

<30 sec videos, including lip syncing to music

When creating a Custom Avatar, remember: quality in = quality out. The better your photos, videos, and written prompts, the more realistic and polished your avatar will be.

Whatever’s in your Hyper Realistic Avatar training video, from gestures to facial expressions or vocal inflection, will be reflected in the final result.

Uri ng Avatar

Kakailanganin Mo

Mga Pinakamahusay na Gawi

Hyper Realistic Avatar

2–5 minutong training na video

  • Mag-record gamit ang smartphone na may cinematic mode o 4K na camera
  • Use a simple background with natural light
  • Avoid: large gestures, covering your mouth

Photo Avatar

10-15 photos

  • Mix of close-ups and full body shots
  • Mix of angles, expressions, outfits
  • Avoid: photos with other faces, pets, sunglasses, hats, filters, low quality images

Generate Avatar

Text prompt

Kung bago ka pa lang sa pagsulat ng prompt, tingnan ang aming mga pinakamahuhusay na gawi sa prompting

Avatar IV (new!)

1 photo

1 litrato na ang tanging laman ay ang subject, maliwanag ang ilaw at may malinaw na resolusyon

Pro Tip

Use HeyGen’s Generating Looks feature to switch your avatar’s pose, surroundings or attire with nothing but a text prompt.

Sunod-sunod na tutorial para sa paggawa ng Hyper-Realistic Avatar

Mga Pinakamainam na Gawi: Paglikha ng Mataas na Kalidad na Mga Custom na AI Voice

May malaking library ang HeyGen ng mga stock na AI-generated na boses sa mahigit 175 na wika, diyalekto, at emosyonal na tono, pero minsan nangangailangan ang perpektong video ng isang custom na boses. Narito ang tatlong paraan para gumawa ng Custom Voices.

Uri ng Custom Voice

Paraan ng Paglikha

Output

Best For

HeyGen Pasadyang Pag-clone ng Boses

Awtomatiko kapag gumagawa ng Hyper-Realistic Avataro
Mag-upload ng 2–5 minutong audio recording

Realistic na pagkopya ng boses batay sa tunay mong boses at intonasyon. Sumusuporta sa iba’t ibang emosyon.

A voice clone that sounds just like you

Gumawa ng Boses

Text prompt specifying attributes (age, accent, gender, tone, pitch, emotion)

Fully AI-generated voice based on prompt.

Isang kathang-isip na boses o mga boses na may matinding karakter

Third-Party Voice

External AI Voice service (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)

Realistic na voice clone na sinanay gamit ang tunay mong boses at intonasyon. Nag-iiba ang mga fine-tune control depende sa serbisyo. Mahusay na opsyon para sa isang digital twin, pero kadalasan ay may karagdagang bayad.

A voice clone that sounds just like you

Para sa pinakamagandang kalidad ng boses, magsimula sa malinaw at maayos na source audio. Narito kung paano makakakuha ng mahusay na recording:

• Use a high-quality mic or smartphone, held 6–8" from your mouth

• Record in a quiet, noise-free space

• Magsalita nang malinaw na may natural na paghinto at bahagyang pagpapahayag ng emosyon

• Mag-upload ng maraming sample na may iba’t ibang emosyonal na tono para sa mas maraming paraan ng paggamit (para sa HeyGen Custom Voice Clones lamang)

Ultimate guide to hyper-realistic Custom Voice Cloning

Add Emotions to your Custom Voice Clone

Mga Pinakamainam na Gawi: Pagpo-prompt na Parang Eksperto

Prompting is the practice of carefully crafting and iterating text instructions (called prompts) used to guide AI tools to create content from scratch such as images, motion, or audio.

Prompting is a powerful skill for any AI creator. When paired with HeyGen, prompting unlocks countless ways to create high-impact videos where your imagination is your only limitation! Get ready to experiment and iterate.

Tampok

Gamit

Use it For

Gumawa ng Mga Hitsura

Change a Custom Avatar’s pose, surroundings or outfit

  • Pag-aangkop ng iyong mga Custom Avatar upang umayon sa iba’t ibang konteksto o paggamit
  • Pagdaragdag ng pisikal na produkto sa iyong mga avatar na video
  • Paglikha ng iba’t ibang anggulo ng kamera para sa iyong avatar para maging mas dinamiko ang dating

Generate Motion

Bigyang-buhay ang Photo Avatars
sa pamamagitan ng mga galaw at ekspresyon

  • Animating Photo Avatars
  • Pagdaragdag ng realism sa mga talking head na video

Gumawa ng Avatar

Paglikha ng Mga Custom Avatar (realistic o animated)

  • Animated or fictional character creation

Bumuo ng mga Boses

Paglikha ng Mga Custom na Boses

  • Ganap na AI-generated, kathang-isip na mga boses
  • Mga boses na may matitinding karakter
Pinakamahuhusay na Gawi sa Pagpo-prompt
Maging Tiyak

Mas malinaw na maitutugma ng AI sa iyong nais ang resulta kapag mas malinaw mong inilalarawan kung ano ang gusto mo (tono, itsura, kilos, emosyon).

Start with Structure

Gumamit ng pare-parehong istruktura: ano, sino, saan, paano. Nalalapat ito sa mga visual, tono ng boses, at direksyon ng galaw.

Include Context & Intent

Let the AI know the purpose: Is it for a product demo? A social ad? A tutorial? Context helps tailor the result.

Gumamit ng Mas Deskriptibong Wika

Use adjectives that convey emotion, style, or clarity (e.g., “confident,” “minimalist,” “high energy,” “calm pace”).

Ulitin at Pinuhin

Huwag kang makuntento sa unang subok mo. Kahit maliliit na pagbabago sa prompt ay puwedeng magdulot ng napakalaking pagbuti ng resulta sa lahat ng uri ng media!

Maaaring bahagyang mag-iba ang pinakamahuhusay na paraan ng pag-prompt depende sa kung ano ang ginagawa mo

Suriin ang mga resource sa ibaba para mas malalim mong maunawaan ang bawat uri at masulit ang iyong mga prompt!

Hakbang 5: Gumawa at pinuhin ang iyong mga eksena sa AI Studio

Ngayong handa na ang iyong script at avatar, oras na para buhayin ang iyong mensahe sa HeyGen’s AI Studio editor, kung saan madali mong mako-customize, mapapaganda, at mapapakinis ang bawat bahagi ng iyong video—hindi mo na kailangan ng kahit anong karanasan sa pag-e-edit!

  • Idisenyo ang iyong mga eksena sa loob lamang ng ilang minuto gamit ang Brand Kit o ang Templates na iyong inihanda sa Step 1.
  • Palakasin ang iyong mensahe gamit ang text o visuals sa screen at i-trigger ang mga ito na lumabas o mawala gamit ang Mga Animasyon.
  • Mag-browse sa stock media library ng HeyGen para sa de-kalidad na b-roll video na walang bayad sa royalty.
  • Gamitin ang Premium Scene Transitions para bigyan ang iyong video ng makinis at propesyonal na dating.
  • Magdagdag at mag-customize ng Mga Caption para gawing mas kawili-wili at mas madaling ma-access ang iyong mga video.
  • Isalin ang iyong mga video upang maabot ang mga mag-aaral, kasamahan, at audience sa buong mundo
Mga Pinakamainam na Gawain: Ayusin ang Bigkas, Emosyon, at Intonasyon

Kailangan mo bang tunog na eksakto ang iyong avatar? Binibigyan ka ng HeyGen ng makapangyarihang mga tool para ma-fine-tune ang mga voiceover para sa natural at tumpak na pagbigkas na parang totoong-buhay.

Tampok

Gamit

Gamitin Ito Para

Pauses & Pronunciation

Add pauses and adjust the pronunciation of specific words directly in the Script Panel

  • Mabilis na ayusin ang pacing
  • Tamang pagbigkas para sa mga pangalan at hindi pangkaraniwang mga salita

Pagpapasalamin ng Boses

Upload or record audio with the tone, pacing, and pronunciation you want, and let any avatar deliver it in their own voice

  • The most precise, humanlike delivery matching your vocal style
  • Recreate unique accents

Voice Director

Hubugin ang damdamin at tono ng isang script sa isang pindot ng button

  • Direct emotion and tone quickly

Custom Voice Clone Emotions

Add more range to your Custom Voice by uploading extra recordings with different emotional tones. Choose the one that fits each moment best

  • Add versatility to your Custom Voice clone
Mga Estratehiya para Palawakin ang Iyong Epekto

Kung ikaw man ay umaabot sa mga bagong merkado, sumusubok kung ano ang epektibo, o inaangkop ang nilalaman para sa iba’t ibang audience, makatutulong sa iyo ang mga advanced na best practice at tool na ito na palawakin ang iyong epekto nang may eksaktong katumpakan.

Go Global with Translation

Learn how to translate and localize your videos into 175+ languages and dialects, no dubbing or voice actors required.

Use HeyGen’s Brand Voice feature to maintain consistency in translated videos by customizing how certain words are handled (i.e., brandname pronunciations, forcing or blocking translation for certain terms).

Enterprise and Team plan users can also make edits directly to translated scripts by using our Proofread feature.

Need some inspiration? Check out how Trivago used HeyGen to simultaneously localize TV ads in 30 markets.

Suportahan ang Change Management gamit ang Flexible at Madaling I-update na Nilalaman

Change is constant and your learning materials need to keep pace. Whether you’re refreshing a full course module or updating a single training video, traditional content production with re-shooting and editing can turn even a small update into a major lift.

Sa HeyGen, ilang minuto lang ang pag-update ng mga video, hindi araw. Palitan ang mga script, i-edit ang text, baguhin ang visuals, at gumawa ng mga bagong bersyon sa ilang klik lang. Wala nang mga hadlang sa proseso. Mabilis at flexible na video na tumutulong sa mga learner mong makasabay sa bilis ng galaw ng iyong organisasyon. Alamin pa kung paano gamitin ang HeyGen para sa change management.

I-personalize sa Malakihang Sukatan

Magdagdag ng personal na dating sa iyong mga email campaign, sales outreach, o customer support gamit ang Mga Personalized na Video. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga dynamic na elemento, tulad ng pangalan ng manonood o mga detalyeng akma sa kanilang interes, makakagawa ka ng kakaiba at mas nakakaengganyong karanasan para sa bawat tao.

Isama ang Mga Personalized na Video direkta sa iyong workflow sa HubSpot, Zapier, Make, Clay at iba pa!

Interactive Avatar

Para man ito sa sales, customer support, o edukasyon, Interactive Avatars ay ginagawang dynamic, two-way conversations ang dating isang-direksyong mga video. Isang makapangyarihang paraan ito para pataasin ang engagement, i-personalize ang mga karanasan, at magtulak ng aksyon.

Kailangan ng inspirasyon? Tingnan kung paano getitAI pinapataas ang ecommerce sales gamit ang live, personalized na shopping experiences.

Gamitin ang Kaso #1: Video ng Social Influencer

Customer Stories & Examples
Paano pinalakas ng Reply.io ang presensya ng CEO nito sa TikTok gamit ang kanyang HeyGen avatar

Pinalalago ng Favoured ang UGC content nang 6X gamit ang HeyGen para ma-unlock ang dami at kalidad

Kung Paano Pinalawak ni Martial Arts Instructor Kung Fu Kendra ang Abot ng Kanyang mga Kurso sa Pamamagitan ng Multilingual na Pagpo-promote sa Social Media

Perpekto Para sa

Mga negosyong umaangat dahil sa social proof, kabilang ang: mga negosyong nagbebenta ng produkto (skincare, dekorasyon, atbp.), mga negosyong nag-aalok ng serbisyo (real estate, mga coach, consultant), at mga niche o passion-based na negosyo (mga pet brand, mga kumpanyang eco-conscious)

Mga Pinakamainam na Gawain
  • Mahalin agad ang atensyon ng mga manonood.Subukang agawin ang atensyon sa unang 1–2 segundo gamit ang galaw, makakapal na teksto, o isang kapukaw-pukaw na visual.
  • Magdisenyo para sa tahimik na autoplay. Gumamit ng mga caption, mga text overlay, at biswal na pagkukuwento dahil maraming user ang nanonood nang walang tunog.
  • Panatilihing maikli.Mas kaunti, mas mabuti. Targetin ang mas mababa sa 15–30 segundo sa TikTok, Instagram Reels, o YouTube Shorts. I-adjust ang bilis ng script mo gamit ang advanced voice settings.
  • I-frame ito para sa feed.Gumamit ng vertical (9:16) o square na format depende sa platform. Iwasan ang landscape na orientation maliban na lang kung nagpo-post ka sa YouTube.
  • Unahin ang “aha.” Ipakita agad ang pagbabago, benepisyo, o emosyonal na epekto, hindi lang ang mga tampok ng produkto.
  • Gawing mukhang native.Gumamit ng mga uso sa platform, mas mabilis na creator-style na edits, o mga UGC avatar para mag-blend sa feed.
Mga Nangungunang Tampok
  • UGC avatars: browse hundreds of AI-generated stock avatars with an authentic content creator feel.
  • Mga caption: tiyaking maiparating ang iyong mensahe, kahit naka-mute ang tunog.
Pro tip

Here’s a high-performing content structure used by top creators across TikTok, Reels and Shorts:

  1. Mga biswal na talagang nakakahinto ng pag-scroll: simulan gamit ang makapal na teksto, galaw, o nakakagulat na biswal para mapahinto ang pag-scroll
  2. Nakaka-relate na sandali: ipakita ang isang totoong problema o sitwasyong “Naranasan ko na ’yan” para agad makabuo ng koneksyon
  3. Transformation or payoff: show the value of your product in action
  4. Creator POV: use voiceover or on-screen text to narrate with a personal, authentic tone
  5. Simple CTA: make the next step obvious! (“Try this,” “watch more,” or “visit website.”)
Use Case #2: Video Ads

Mga Kuwento at Halimbawa ng Customer
Ask The Agent built trust to increase new client leads

AI video helped Crystal Ninja launch retail, e-commerce, education, and events

Author Jason Felts promoted his book with avatar videos

Perpekto Para sa

marketing brands, businesses, or services

Mahuhusay na Gawi
  • Keep videos short. Aim for under 60 seconds to hold attention and increase the chances your audience watches to the end.
  • Unahin ang halaga.Ibahagi agad ang pangunahing mensahe o benepisyo mo. Huwag nang hintayin pa ang dulo bago sabihin sa kanila kung ano ang makukuha nila rito.
  • Match the your message to your goal. Adjust the video’s style, length, and call to action based on where it’ll appear, whether it's an Instagram Reel, a website landing page, or a customer email.
  • Think mobile first. Most people will watch on their phones, so keep the framing tight, the pacing quick, and the visuals easy to follow.
  • Make your edits pop. Use simple text animations, product shots, or customer examples to keep your video from feeling flat or static.
  • Subukan at pagandahin sa paglipas ng panahon.Subukan ang iba’t ibang bersyon ng iyong hook, mensahe, o CTA para makita kung alin ang nagdudulot ng pinakamaraming pag-click, tawag, o benta, tapos gawin pa nang mas marami ang mga gumagana.
Mga Nangungunang Tampok
  • Paglalagay ng Produkto: magdagdag ng mga pisikal na produkto sa iyong mga video sa isang click.
  • Bumuo ng mga Hitsura: gawing mas dynamic ang iyong avatar sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanilang pose, kapaligiran, o kasuotan gamit lamang ang isang text prompt.
Tip ng eksperto

Narito ang isang subok at epektibong istruktura ng script mula sa social media producer na si George “GG” Gossland ng Favoured:

  • Hook – Isang bagay na kakaiba o hindi inaasahan sa itsura.
  • Problema – Anong mga hamon ang kinakaharap ng iyong manonood?
  • Solusyon – Paano nito natutulungan o nababawasan ng produkto o serbisyo ang mga hamong iyon?
  • Mga USP – na kilala rin bilang “unique selling point.” Ipakita ang mga tampok na namumukod-tangi!
  • CTA – Laging bigyan ang mga manonood ng susunod na dapat gawin.
Gamit Kaso #3: Mga Kursong Pampagkatuto

Kung ikaw ay umaabot sa mga bagong merkado, sumusubok kung ano ang epektibo, o inaangkop ang nilalaman para sa iba’t ibang audience, makatutulong sa iyo ang mga advanced na best practice at tool na ito na palawakin ang iyong epekto nang may eksaktong katumpakan.

Mga Kuwento at Halimbawa ng Customer
Pinalawak ng Happy Cats na online educator ang paggawa ng mga kurso gamit ang mga avatar

Napababa ni Kung Fu Kendra ang oras ng paggawa ng video at naabot ang mga pandaigdigang manonood

HeyGen Academy: AI Studio follow along video course

Perpekto Para sa

Mga tagapagturo, consultant, coach, propesyonal sa wellness, edukasyon sa produkto

Mahuhusay na Gawain
Break content into bite-sized chunks

Keep each lesson short and focused, ideally 3 to 7 minutes, so it’s easier for your audience to follow, revisit, and retain.

Panatilihing malinaw at parang karaniwang usapan ang iyong script

Don’t just teach—connect. Use everyday language, simplify technical terms, and bring ideas to life with stories or real-world examples.

Maging sinadya sa paggamit ng mga biswal

Gamitin ang mga avatar presenter kasabay ng screen recordings, demos, o mga suportang graphics para gawing mas dynamic at mas madaling maintindihan ang iyong content.

Add light interactivity

Hikayatin ang pakikilahok gamit ang maiikling pagsusuri ng kaalaman, mga tanong para sa pagninilay, o simpleng mga ehersisyo. Kahit isang tanong lang sa quiz ay makakatulong na mapataas ang pag-alala.

Update easily as you grow

Gamitin ang HeyGen para baguhin at i-refresh ang content batay sa feedback o mga update sa produkto, nang hindi na kailangang mag-re-film mula sa simula.

Top Features
  • Mga Animasyon: magdagdag ng animated na teksto o biswal upang i-highlight ang mahahalagang hakbang, palakasin ang pagkatuto, at panatilihing interesado ang mga manonood.
  • Mga Template: pasimplehin ang paggawa at panatilihing pare-pareho ang lahat. Huwag kalimutang maaari mong i-customize ang mga stock template ng HeyGen gamit ang mga kulay ng iyong brand!
  • Generate Looks: gumamit ng mga text prompt para iangkop ang kasuotan, kapaligiran, o posisyon ng iyong avatar instructor upang umayon sa paksa o audience
Tip mula sa eksperto

Kung kailangan ng iyong how-to video ng karagdagang visual tulad ng screen recordings, siguraduhing nakaayon ang mga ito sa iyong script. Magsimula sa pagsulat ng iyong script, pagkatapos ay gamitin ang preview button para patugtugin ang audio habang nirerecord mo ang iyong screen nang sabay sa narration para sa tamang timing.

