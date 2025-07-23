Maligayang pagdating sa Iyong AI Video Jumpstart Guide para sa mga Content Creator
Gusto mo bang gumawa ng mas maraming video content pero napipigilan ka ng kakulangan sa oras, budget, o production resources? Hindi ka nag-iisa. Ang magandang balita? Gamit ang HeyGen, madali kang makakagawa, makakapag-translate, at makakapag-repurpose ng mga video na mukhang propesyonal, nang hindi kailangan ng malaking gastos o mahabang hintayan gaya sa tradisyunal na production.
Ang gabay na ito ay partikular na idinisenyo para sa mga content creator na nais palaguin ang kanilang brand, maabot ang mga bagong customer, at i-scale ang paggawa ng content. Matututuhan mo kung paano pumunta mula sa ideya hanggang sa tapos na video—nang mabilis. Walang kailangang camera, studio, o on-screen talent!
Huwag palampasin ang praktikal na ehersisyo sa paggawa ng video sa seksyong Paggawa ng Iyong Unang Video. Idinisenyo ito para matuto ka sa pamamagitan ng aktwal na paggawa at makasabay agad sa maikling panahon.
Mga Nangungunang Gamit: Paano Ginagamit ng mga Creator ang HeyGen
Higit pa sa isang video tool ang HeyGen. Isa itong creative engine na ginawa para sa mga propesyonal na kailangang kumilos nang mabilis, mag-scale ng content, at maghatid ng resulta nang hindi isinusuko ang kalidad. Mula sa multilingual na mga kurso hanggang sa social ads, narito kung paano ginagamit ng iba’t ibang maliliit na negosyo at mga negosyante ang HeyGen para gumawa ng mga high-impact na video sa malaking sukat.
Mga Video ng Social Influencer
Perpekto para sa mga negosyong umaasa sa social proof: mga negosyong nakabatay sa produkto (skincare, dekorasyon, atbp.), mga negosyong nakabatay sa serbisyo (real estate, mga coach, mga consultant), at mga niche o passion-based na negosyo (mga pet brand, mga kumpanyang eco-conscious)
Mga Video Ad
Perpekto para sa: mga marketing brand, negosyo o serbisyo
Mga Kursong Pampagkatuto
Perpekto para sa: mga guro, consultant, coach, wellness professional, at edukasyon sa produkto
- Kung paano Happy Cats na online educator at cat behaviorist na si Anneleen Bru ay nakaabot sa mga bagong pandaigdigang audience gamit ang HeyGen avatars at pagsasalin
- Kung paano ang instruktor ng martial arts na si Kung Fu Kendra ay malaki ang nabawas sa oras ng paggawa ng mga video habang umaabot sa bagong pandaigdigang audience gamit ang HeyGen avatars at translation
Bakit Napakahalaga ng Video Ngayon
Ang Hamon
- Ang pag-outsource ng video content ay kumakain sa iyong badyet at oras
- Araw-araw na pagvi-video ng sarili mo? Nakakapagod ito at inaalis ang oras at lakas na dapat ay sa pagpapalago ng iyong brand.
- Kailangan mo ng content na talagang nakakahinto ng pag-scroll at handang mag-perform sa bawat platform, sa kahit anong wika.
Ano ang Naibubukas ng AI Video
Bilis, Kakayahang Mag-scale at Pagtipid sa Gastos
Ang iskedyul ng paggawa ng video course ay nabawasan mula 4 na linggo hanggang 15 minuto kada video ni Anneleen Bru, isang cat behaviorist at online educator sa Happy Cats
Lokalisasyon
Marketing at mga kurso sa mahigit 6 na wika na inaalok ni Kung Fu Kendra gamit ang mga kakayahan sa pagsasalin ng HeyGen
Pagpapersonalisa
Daang-daang propesyonal sa real estate ang nakapagpataas ng bilang ng kanilang mga kliyente gamit ang mga personal na brand-building na video sa Ask The Agent
Paggawa ng Iyong Unang AI na Video
Panimula
Bago ka pa lang sa video o unang beses mong ginagamit ang HeyGen? Kaya mo ’to. Sa seksyong ito, gagabayan ka namin sa bawat hakbang para makagawa ka ng mahusay na video, nang mabilis.
Video ng Social Influencer
Pinakamainam para sa patayong mga video sa social media
Kurso sa Pagkatuto
Pinakamainam para sa mga tutorial o walkthrough na nangangailangan ng screen recordings o iba pang biswal
Gusto mo bang matuto habang ginagawa ito?
Pumili ng uri ng video sa itaas para magbukas ng handang-gamitin na template sa HeyGen at sundan ito habang nagpapatuloy ka.
Sobrang sipag ba?
Gustong-gusto namin ’yan! Tumalon ka na agad sa Hakbang 4: Piliin ang Tamang AI Avatar na Tagapagsalita at gumawa ng sarili mong AI avatar—ang digital twin mo at magiging susunod na bida sa video.
Hindi ka pa handang sumabak?
Walang problema. Silipin mo muna ang mga hakbang ngayon at balikan mo na lang ang kumpletong how-to kapag handa ka na.
Handa ka na bang magsimula? Umpisahan sa 2-minutong tour ng HeyGen’s AI Studio Editor, tapos saka tayo sumabak nang todo!
Step 1: Set up your HeyGen workspace for scale
Ang matatalinong negosyante ay hindi nagsisimula sa simula sa bawat pagkakataon—gumagawa sila ng mga sistemang puwedeng palakihin.
Sa HeyGen, madali mong mapanatiling on-brand ang iyong mga video sa pamamagitan ng pag-set up ng isang Brand Kit para awtomatikong magamit ang iyong mga font, kulay, logo at iba pang assets.
Just paste in your website to get started, or upload your brand elements manually.
Nagmamadali ka ba? Walang problema. Maaari ka namang bumalik at tapusin ang hakbang na ito mamaya.
Pro Tip
Kapag napunan na ang Brand Kit mo ng mga kulay ng brand mo, madali mo nang maa-update ang karamihan sa HeyGen Templates para tumugma. Palitan lang ng mga kulay mo para manatiling on-brand ang bawat video, o pindutin ang Shuffle Colors button para awtomatikong palitan ng HeyGen ang mga ito.
Hakbang 2: Itakda ang Iyong Estratehiya
Bago ka tumalon sa paggawa ng video, maglaan muna ng sandali para linawin ang iyong layunin, audience at platform, at ang iyong mensahe. Makakatulong ito sa iyo na gumawa ng mga video na hindi lang maganda tingnan, kundi talagang gumagana para sa iyong kita.
Layunin
What do you want this video to accomplish?
Examples: grow your following, promote a new product, share a quick how-to, product review
Target Audience
Who’s watching this video, and what do they care about right now?
Mga halimbawa: mga bagong tagasubaybay sa TikTok, tapat na mga tagahanga, posibleng mga ka-collab na partner, mga kaswal na nag-i-scroll
Pangunahing Channel ng Distribusyon
What platform is this made for, and how will people find it?
Examples: Instagram Reels, TikTok, YouTube, link in bio page
Mensahe o Hook
What problem are you solving and how will you stop the scroll in the first 5 seconds?
Examples: “Ever wonder why you don’t see results after a tough workout?” or “This app helped me hit 10k followers in 30 days.”
[HALIMBAWANG ESTRATEHIYA]
Pro Tip
Kailangan mo ba ng pangalawang opinyon? Pumunta sa ChatGPT, Claude, o iba pang tool na gusto mo at gamitin ang sumusunod na prompt:
"I’m creating a video for my small business. My goal is [goal], my audience is [audience], I’ll share it on [platform], and my hook is: [hook]. What feedback or improvements would you suggest?"
Hakbang 3: Isulat ang Iyong Script
Ang iyong script ang nagsisilbing gulugod ng isang mahusay na video ad o malinaw at epektibong karanasan sa pagkatuto.
For a promotional video or ad, here’s how to make it count:
- Start with a strong hook (the first 3-5 seconds matter most) that illustrates a common pain point or value proposition.
- Tapusin sa isang malinaw na CTA (call to action), tulad ng pagdirekta sa iyong website, isang bagong alok, at iba pa.
- Use simple, conversational language, speaking directly and clearly to your audience.
Para sa isang pang-edukasyong video, ganito mo ito magagawa nang tama:
- Start with context and relevance such as a scenario, question or common challenge to show why the topic matters. This builds motivation and learner buy-in.
- Keep it structured and focused, breaking content into logical, easy-to-follow steps with a clear, steady pace.
- Gumamit ng simple at palakaibigang wika, na direktang at malinaw na nakikipag-usap sa mag-aaral.
- Palakasin ang mahahalagang natutunan at mga susunod na hakbang sa pamamagitan ng pagtatapos gamit ang isang simpleng buod, isang panawagan na pagnilayan o ilapat ang natutunan, o isang malinaw na pagturo sa susunod na module o resource.
Pro Tip
Gusto mong bumilis ang proseso? Tingnan ang sumusunod na Best Practices page para sa gabay sa paggamit ng mga tool tulad ng ChatGPT sa pagsulat ng iyong script.
Hindi ka pa rin sigurado kung saan magsisimula? Narito ang ilang halimbawa ng balangkas para sa inspirasyon.
If you’re following along in HeyGen, these scripts are already built into your template.
Mga Pinakamainam na Gawi: Sumulat ng mga Script nang Mas Magaling at Mas Mabilis gamit ang AI
Marami ka pang kailangang gawin na content, kaya hayaan mong ang AI ang gumawa ng mabibigat na parte ng iyong mga script. Sa dami ng oras na ginugugol sa pag-edit, pagpo-post, at paghabol sa mga trend, hindi dapat inaabot ng oras ang pagsusulat ng video scripts. Ang mga tool tulad ng ChatGPT, Claude, at Gemini ay makakatulong sa iyong gumawa ng makinis at handa-na-para-sa-platform na mga script sa loob lang ng ilang minuto.
Step 1 : Start with a clear ask
Sabihin sa AI kung anong klaseng video ang ginagawa mo at kung ano ang gusto mong magawa nito para sa negosyo mo. Isama ang mga detalye tulad ng:
- The type of video (e.g. Reel, YouTube intro, brand collab)
- Para kanino ito (hal. mga bagong followers, tapat na fans, mga brand)
- Ang iyong layunin (hal. pataasin ang views, i-promote ang merch, magpaliwanag ng isang bagay)
- The tone or voice (e.g. chill, hype, sarcastic, expert)
Sample prompt:
"Sumulat ng 60-segundong script na madaling maintindihan ng mga baguhan para sa isang personal finance TikTok tungkol sa pagbuo ng emergency fund. Dapat kumpiyansa, nagbibigay‑impormasyon, at relatable para sa isang kabataan ang tono. Tapusin ito sa isang CTA na nag-aanyaya na mag-sign up gamit ang link sa aking bio."
Step 2: Add key talking points
Want a script that actually sounds like you? Feed the AI a few bullets to anchor it.
Halimbawa:
- Your product, service, or offer
- Key value proposition
- Pananawagan sa aksyon (kung ano ang gusto mong gawin ng mga manonood)
Sample prompt:
"Include these points: Start with a $1,000 savings gold. 60% of Americans can’t cover a $400 emergency. Avoid keeping this money in a checking account. CTA: Use the tracker in the lesson to map out your savings goal."
Step 3: Ask for the right format
Tell the AI how you’ll be delivering the video. Are you speaking directly to the camera? Using a voiceover? Let the AI know so it gets the tone right.
Example:
- Isang binibigkas na script na ako mismo ang naghahatid sa harap ng camera
- Will be distributed on Instagram Reels
- Isang kaswal at kabataang tono na kaakit-akit sa mga teenager
Halimbawang prompt:
"Gawin mo itong isang spoken script na ihahatid ng aking AI avatar para sa Instagram Reels. Panatilihin itong casual, engaging, at relatable para sa mga kabataan."
Hakbang 4: Suriin at ayusin
Paste the script into HeyGen, preview it with your avatar, and listen. Does it sound like you? If not, tweak it with follow-up prompts like:
- Gawin itong mas parang natural na usapan
- Add a hook that grabs attention in the first 3 seconds
- Turn this into a shorter 30-second version for social
- Include a quick stat about the neighborhood
- Subukan ang tatlong bersyon ng panghuling CTA
Step 4: Create a Hyper Realistic Avatar
Browse HeyGen’s library of 700+ ready-made diverse Public Avatars or create a Custom Avatar that looks and sounds just like the real you.
Kung ikaw man ay nagbuo ng personal na brand o gumagawa ng content para sa isang brand collaboration, binibigyan ka ng HeyGen ng flexible at creator-friendly na mga opsyon para sa custom avatars.
See below to explore how to make one that’s best for you.
Uri ng Avatar
Kakailanganin Mo
Makukuha Mo
Pinakamainam Para sa
2-5 training minute video
Pinaka-makatotohanang itsura, galaw, boses, at lip sync batay sa iyong training video
Hyper realistic digital twin
10-15 photos
Totoong hitsura batay sa iyong mga larawan, na may AI-generated na galaw, boses, at lip sync
Realistic digital twin
Text prompt
Ganap na AI-generated na itsura, galaw, boses, at lip sync
Mga kathang-isip na karakter sa makatotohanan o iba-ibang istilo ng animasyon
Avatar IV (bago!)
1 litrato
Very realistic appearance based on a photo, with AI-generated movement, voice and lip sync. Requires credits to generate.
<30 sec videos, including lip syncing to music
When creating a Custom Avatar, remember: quality in = quality out. The better your photos, videos, and written prompts, the more realistic and polished your avatar will be.
Whatever’s in your Hyper Realistic Avatar training video, from gestures to facial expressions or vocal inflection, will be reflected in the final result.
Uri ng Avatar
Kakailanganin Mo
Mga Pinakamahusay na Gawi
2–5 minutong training na video
10-15 photos
Generate Avatar
Text prompt
Kung bago ka pa lang sa pagsulat ng prompt, tingnan ang aming mga pinakamahuhusay na gawi sa prompting
Avatar IV (new!)
1 photo
1 litrato na ang tanging laman ay ang subject, maliwanag ang ilaw at may malinaw na resolusyon
Pro Tip
Use HeyGen’s Generating Looks feature to switch your avatar’s pose, surroundings or attire with nothing but a text prompt.
Mga Pinakamainam na Gawi: Paglikha ng Mataas na Kalidad na Mga Custom na AI Voice
May malaking library ang HeyGen ng mga stock na AI-generated na boses sa mahigit 175 na wika, diyalekto, at emosyonal na tono, pero minsan nangangailangan ang perpektong video ng isang custom na boses. Narito ang tatlong paraan para gumawa ng Custom Voices.
Uri ng Custom Voice
Paraan ng Paglikha
Output
Best For
Awtomatiko kapag gumagawa ng Hyper-Realistic Avataro
Realistic na pagkopya ng boses batay sa tunay mong boses at intonasyon. Sumusuporta sa iba’t ibang emosyon.
A voice clone that sounds just like you
Text prompt specifying attributes (age, accent, gender, tone, pitch, emotion)
Fully AI-generated voice based on prompt.
Isang kathang-isip na boses o mga boses na may matinding karakter
External AI Voice service (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Realistic na voice clone na sinanay gamit ang tunay mong boses at intonasyon. Nag-iiba ang mga fine-tune control depende sa serbisyo. Mahusay na opsyon para sa isang digital twin, pero kadalasan ay may karagdagang bayad.
A voice clone that sounds just like you
Para sa pinakamagandang kalidad ng boses, magsimula sa malinaw at maayos na source audio. Narito kung paano makakakuha ng mahusay na recording:
• Use a high-quality mic or smartphone, held 6–8" from your mouth
• Record in a quiet, noise-free space
• Magsalita nang malinaw na may natural na paghinto at bahagyang pagpapahayag ng emosyon
• Mag-upload ng maraming sample na may iba’t ibang emosyonal na tono para sa mas maraming paraan ng paggamit (para sa HeyGen Custom Voice Clones lamang)
Mga Pinakamainam na Gawi: Pagpo-prompt na Parang Eksperto
Prompting is the practice of carefully crafting and iterating text instructions (called prompts) used to guide AI tools to create content from scratch such as images, motion, or audio.
Prompting is a powerful skill for any AI creator. When paired with HeyGen, prompting unlocks countless ways to create high-impact videos where your imagination is your only limitation! Get ready to experiment and iterate.
Tampok
Gamit
Use it For
Change a Custom Avatar’s pose, surroundings or outfit
Bigyang-buhay ang Photo Avatars
Paglikha ng Mga Custom Avatar (realistic o animated)
Paglikha ng Mga Custom na Boses
Pinakamahuhusay na Gawi sa Pagpo-prompt
Maging Tiyak
Mas malinaw na maitutugma ng AI sa iyong nais ang resulta kapag mas malinaw mong inilalarawan kung ano ang gusto mo (tono, itsura, kilos, emosyon).
Start with Structure
Gumamit ng pare-parehong istruktura: ano, sino, saan, paano. Nalalapat ito sa mga visual, tono ng boses, at direksyon ng galaw.
Include Context & Intent
Let the AI know the purpose: Is it for a product demo? A social ad? A tutorial? Context helps tailor the result.
Gumamit ng Mas Deskriptibong Wika
Use adjectives that convey emotion, style, or clarity (e.g., “confident,” “minimalist,” “high energy,” “calm pace”).
Ulitin at Pinuhin
Huwag kang makuntento sa unang subok mo. Kahit maliliit na pagbabago sa prompt ay puwedeng magdulot ng napakalaking pagbuti ng resulta sa lahat ng uri ng media!
Hakbang 5: Gumawa at pinuhin ang iyong mga eksena sa AI Studio
Ngayong handa na ang iyong script at avatar, oras na para buhayin ang iyong mensahe sa HeyGen’s AI Studio editor, kung saan madali mong mako-customize, mapapaganda, at mapapakinis ang bawat bahagi ng iyong video—hindi mo na kailangan ng kahit anong karanasan sa pag-e-edit!
- Idisenyo ang iyong mga eksena sa loob lamang ng ilang minuto gamit ang Brand Kit o ang Templates na iyong inihanda sa Step 1.
- Palakasin ang iyong mensahe gamit ang text o visuals sa screen at i-trigger ang mga ito na lumabas o mawala gamit ang Mga Animasyon.
- Mag-browse sa stock media library ng HeyGen para sa de-kalidad na b-roll video na walang bayad sa royalty.
- Gamitin ang Premium Scene Transitions para bigyan ang iyong video ng makinis at propesyonal na dating.
- Magdagdag at mag-customize ng Mga Caption para gawing mas kawili-wili at mas madaling ma-access ang iyong mga video.
- Isalin ang iyong mga video upang maabot ang mga mag-aaral, kasamahan, at audience sa buong mundo
Pro Tip
Gumawa at magkumpara ng maraming bersyon ng iyong mga video para makita kung alin ang nagpapahusay ng engagement at performance.
Handa ka na bang mag-edit na parang propesyonal?
→ HeyGen Academy: AI Studio, isang masusing video course na tumatalakay sa mga editing feature ng HeyGen
Mga Pinakamainam na Gawain: Ayusin ang Bigkas, Emosyon, at Intonasyon
Kailangan mo bang tunog na eksakto ang iyong avatar? Binibigyan ka ng HeyGen ng makapangyarihang mga tool para ma-fine-tune ang mga voiceover para sa natural at tumpak na pagbigkas na parang totoong-buhay.
Tampok
Gamit
Gamitin Ito Para
Add pauses and adjust the pronunciation of specific words directly in the Script Panel
Upload or record audio with the tone, pacing, and pronunciation you want, and let any avatar deliver it in their own voice
Hubugin ang damdamin at tono ng isang script sa isang pindot ng button
Add more range to your Custom Voice by uploading extra recordings with different emotional tones. Choose the one that fits each moment best
Want to see it in action?
Mga Estratehiya para Palawakin ang Iyong Epekto
Kung ikaw man ay umaabot sa mga bagong merkado, sumusubok kung ano ang epektibo, o inaangkop ang nilalaman para sa iba’t ibang audience, makatutulong sa iyo ang mga advanced na best practice at tool na ito na palawakin ang iyong epekto nang may eksaktong katumpakan.
Go Global with Translation
Learn how to translate and localize your videos into 175+ languages and dialects, no dubbing or voice actors required.
Use HeyGen’s Brand Voice feature to maintain consistency in translated videos by customizing how certain words are handled (i.e., brandname pronunciations, forcing or blocking translation for certain terms).
Enterprise and Team plan users can also make edits directly to translated scripts by using our Proofread feature.
Need some inspiration? Check out how Trivago used HeyGen to simultaneously localize TV ads in 30 markets.
Suportahan ang Change Management gamit ang Flexible at Madaling I-update na Nilalaman
Change is constant and your learning materials need to keep pace. Whether you’re refreshing a full course module or updating a single training video, traditional content production with re-shooting and editing can turn even a small update into a major lift.
Sa HeyGen, ilang minuto lang ang pag-update ng mga video, hindi araw. Palitan ang mga script, i-edit ang text, baguhin ang visuals, at gumawa ng mga bagong bersyon sa ilang klik lang. Wala nang mga hadlang sa proseso. Mabilis at flexible na video na tumutulong sa mga learner mong makasabay sa bilis ng galaw ng iyong organisasyon. Alamin pa kung paano gamitin ang HeyGen para sa change management.
I-personalize sa Malakihang Sukatan
Magdagdag ng personal na dating sa iyong mga email campaign, sales outreach, o customer support gamit ang Mga Personalized na Video. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga dynamic na elemento, tulad ng pangalan ng manonood o mga detalyeng akma sa kanilang interes, makakagawa ka ng kakaiba at mas nakakaengganyong karanasan para sa bawat tao.
Isama ang Mga Personalized na Video direkta sa iyong workflow sa HubSpot, Zapier, Make, Clay at iba pa!
Interactive Avatar
Para man ito sa sales, customer support, o edukasyon, Interactive Avatars ay ginagawang dynamic, two-way conversations ang dating isang-direksyong mga video. Isang makapangyarihang paraan ito para pataasin ang engagement, i-personalize ang mga karanasan, at magtulak ng aksyon.
Kailangan ng inspirasyon? Tingnan kung paano getitAI pinapataas ang ecommerce sales gamit ang live, personalized na shopping experiences.
Gamitin ang Kaso #1: Video ng Social Influencer
Customer Stories & Examples
Paano pinalakas ng Reply.io ang presensya ng CEO nito sa TikTok gamit ang kanyang HeyGen avatar
Pinalalago ng Favoured ang UGC content nang 6X gamit ang HeyGen para ma-unlock ang dami at kalidad
Kung Paano Pinalawak ni Martial Arts Instructor Kung Fu Kendra ang Abot ng Kanyang mga Kurso sa Pamamagitan ng Multilingual na Pagpo-promote sa Social Media
Perpekto Para sa
Mga negosyong umaangat dahil sa social proof, kabilang ang: mga negosyong nagbebenta ng produkto (skincare, dekorasyon, atbp.), mga negosyong nag-aalok ng serbisyo (real estate, mga coach, consultant), at mga niche o passion-based na negosyo (mga pet brand, mga kumpanyang eco-conscious)
Mga Pinakamainam na Gawain
- Mahalin agad ang atensyon ng mga manonood.Subukang agawin ang atensyon sa unang 1–2 segundo gamit ang galaw, makakapal na teksto, o isang kapukaw-pukaw na visual.
- Magdisenyo para sa tahimik na autoplay. Gumamit ng mga caption, mga text overlay, at biswal na pagkukuwento dahil maraming user ang nanonood nang walang tunog.
- Panatilihing maikli.Mas kaunti, mas mabuti. Targetin ang mas mababa sa 15–30 segundo sa TikTok, Instagram Reels, o YouTube Shorts. I-adjust ang bilis ng script mo gamit ang advanced voice settings.
- I-frame ito para sa feed.Gumamit ng vertical (9:16) o square na format depende sa platform. Iwasan ang landscape na orientation maliban na lang kung nagpo-post ka sa YouTube.
- Unahin ang “aha.” Ipakita agad ang pagbabago, benepisyo, o emosyonal na epekto, hindi lang ang mga tampok ng produkto.
- Gawing mukhang native.Gumamit ng mga uso sa platform, mas mabilis na creator-style na edits, o mga UGC avatar para mag-blend sa feed.
Mga Nangungunang Tampok
- UGC avatars: browse hundreds of AI-generated stock avatars with an authentic content creator feel.
- Mga caption: tiyaking maiparating ang iyong mensahe, kahit naka-mute ang tunog.
Pro tip
Here’s a high-performing content structure used by top creators across TikTok, Reels and Shorts:
- Mga biswal na talagang nakakahinto ng pag-scroll: simulan gamit ang makapal na teksto, galaw, o nakakagulat na biswal para mapahinto ang pag-scroll
- Nakaka-relate na sandali: ipakita ang isang totoong problema o sitwasyong “Naranasan ko na ’yan” para agad makabuo ng koneksyon
- Transformation or payoff: show the value of your product in action
- Creator POV: use voiceover or on-screen text to narrate with a personal, authentic tone
- Simple CTA: make the next step obvious! (“Try this,” “watch more,” or “visit website.”)
Use Case #2: Video Ads
Mga Kuwento at Halimbawa ng Customer
Ask The Agent built trust to increase new client leads
AI video helped Crystal Ninja launch retail, e-commerce, education, and events
Author Jason Felts promoted his book with avatar videos
Perpekto Para sa
marketing brands, businesses, or services
Mahuhusay na Gawi
- Keep videos short. Aim for under 60 seconds to hold attention and increase the chances your audience watches to the end.
- Unahin ang halaga.Ibahagi agad ang pangunahing mensahe o benepisyo mo. Huwag nang hintayin pa ang dulo bago sabihin sa kanila kung ano ang makukuha nila rito.
- Match the your message to your goal. Adjust the video’s style, length, and call to action based on where it’ll appear, whether it's an Instagram Reel, a website landing page, or a customer email.
- Think mobile first. Most people will watch on their phones, so keep the framing tight, the pacing quick, and the visuals easy to follow.
- Make your edits pop. Use simple text animations, product shots, or customer examples to keep your video from feeling flat or static.
- Subukan at pagandahin sa paglipas ng panahon.Subukan ang iba’t ibang bersyon ng iyong hook, mensahe, o CTA para makita kung alin ang nagdudulot ng pinakamaraming pag-click, tawag, o benta, tapos gawin pa nang mas marami ang mga gumagana.
Mga Nangungunang Tampok
- Paglalagay ng Produkto: magdagdag ng mga pisikal na produkto sa iyong mga video sa isang click.
- Bumuo ng mga Hitsura: gawing mas dynamic ang iyong avatar sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanilang pose, kapaligiran, o kasuotan gamit lamang ang isang text prompt.
Tip ng eksperto
Narito ang isang subok at epektibong istruktura ng script mula sa social media producer na si George “GG” Gossland ng Favoured:
- Hook – Isang bagay na kakaiba o hindi inaasahan sa itsura.
- Problema – Anong mga hamon ang kinakaharap ng iyong manonood?
- Solusyon – Paano nito natutulungan o nababawasan ng produkto o serbisyo ang mga hamong iyon?
- Mga USP – na kilala rin bilang “unique selling point.” Ipakita ang mga tampok na namumukod-tangi!
- CTA – Laging bigyan ang mga manonood ng susunod na dapat gawin.
Gamit Kaso #3: Mga Kursong Pampagkatuto
Kung ikaw ay umaabot sa mga bagong merkado, sumusubok kung ano ang epektibo, o inaangkop ang nilalaman para sa iba’t ibang audience, makatutulong sa iyo ang mga advanced na best practice at tool na ito na palawakin ang iyong epekto nang may eksaktong katumpakan.
Mga Kuwento at Halimbawa ng Customer
Pinalawak ng Happy Cats na online educator ang paggawa ng mga kurso gamit ang mga avatar
Napababa ni Kung Fu Kendra ang oras ng paggawa ng video at naabot ang mga pandaigdigang manonood
HeyGen Academy: AI Studio follow along video course
Perpekto Para sa
Mga tagapagturo, consultant, coach, propesyonal sa wellness, edukasyon sa produkto
Mahuhusay na Gawain
Break content into bite-sized chunks
Keep each lesson short and focused, ideally 3 to 7 minutes, so it’s easier for your audience to follow, revisit, and retain.
Panatilihing malinaw at parang karaniwang usapan ang iyong script
Don’t just teach—connect. Use everyday language, simplify technical terms, and bring ideas to life with stories or real-world examples.
Maging sinadya sa paggamit ng mga biswal
Gamitin ang mga avatar presenter kasabay ng screen recordings, demos, o mga suportang graphics para gawing mas dynamic at mas madaling maintindihan ang iyong content.
Add light interactivity
Hikayatin ang pakikilahok gamit ang maiikling pagsusuri ng kaalaman, mga tanong para sa pagninilay, o simpleng mga ehersisyo. Kahit isang tanong lang sa quiz ay makakatulong na mapataas ang pag-alala.
Update easily as you grow
Gamitin ang HeyGen para baguhin at i-refresh ang content batay sa feedback o mga update sa produkto, nang hindi na kailangang mag-re-film mula sa simula.
Top Features
- Mga Animasyon: magdagdag ng animated na teksto o biswal upang i-highlight ang mahahalagang hakbang, palakasin ang pagkatuto, at panatilihing interesado ang mga manonood.
- Mga Template: pasimplehin ang paggawa at panatilihing pare-pareho ang lahat. Huwag kalimutang maaari mong i-customize ang mga stock template ng HeyGen gamit ang mga kulay ng iyong brand!
- Generate Looks: gumamit ng mga text prompt para iangkop ang kasuotan, kapaligiran, o posisyon ng iyong avatar instructor upang umayon sa paksa o audience
Tip mula sa eksperto
Kung kailangan ng iyong how-to video ng karagdagang visual tulad ng screen recordings, siguraduhing nakaayon ang mga ito sa iyong script. Magsimula sa pagsulat ng iyong script, pagkatapos ay gamitin ang preview button para patugtugin ang audio habang nirerecord mo ang iyong screen nang sabay sa narration para sa tamang timing.
→ Visit our step-by-step guide on creating engaging learning courses