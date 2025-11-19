Gumawa ng propesyonal na marketing videos nang walang camera o mahabang oras ng pag-e-edit. Ginagawang makintab, handa para sa iba’t ibang platform ang maiikling brief gamit ang HeyGen, kasama ang mapanghikayat na script, expressive na AI presenters, at mga native format para sa bawat ad network. Lumikha ng mas maraming malikhaing content gamit ang iyong marketing video maker, mag-test ng mas maraming ideya, at i-scale ang iyong mga campaign—lahat mula sa iisang workspace.
Showcase features, benefits, and a fast CTA with cinematic shots and crisp messaging that drive pre-orders and clicks.
Create punchy 6–30s clips optimized for scroll-stopping performance on Instagram Reels and TikTok.
Turn complex features into simple, engaging animation walkthroughs that reduce support queries and increase trial-to-paid conversions.
Generate authentic-looking customer stories and UGC formats to build trust and social proof at scale.
Embed short, personalized videos into emails and landing pages to boost open rates and on-page conversions.
Produce multiple language versions and regional variants quickly to scale global campaigns with cultural relevance.
Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na Tool para Gumawa ng Marketing Videos
Pinagsasama ng HeyGen ang AI scripting, makatotohanang mga presenter, at built-in na mga design tool para makagawa ang mga team ng high-impact na marketing videos sa loob lamang ng ilang minuto. Makatipid sa oras ng produksyon, panatilihin ang konsistensi ng brand, at maglunsad ng mga ad, explainer, at promo na talagang may konkretong epekto.
Mabilis na gumawa ng mga script, eksena, at voiceover — tapos i-adjust ang visuals at captions para ma-optimize ang performance sa iba’t ibang platform.
I-export ang mga bersyon na 9:16, 1:1, at 16:9 sa isang click para siguradong perpekto ang pagkaka-format ng mensahe mo para sa TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn, at iba pa.
Gumawa ng dose-dosenang lokal na bersyon ng ads at mag-A/B test ng mga hook, CTA, at thumbnail para sa promo video mo para malaman kung alin ang pinaka-converting — nang hindi na kailangang mag-hire ng editor.
AI Script at Hook Generator
Ilagay ang detalye ng produkto mo, ang goal, at ang audience, at makakakuha ka ng maraming high-performing na script at hook na nakaayon para sa conversions. Bawat script ay optimized para makakuha ng atensyon sa unang 3–5 segundo at nagtatapos sa malinaw na voiceover CTA.
Realistikong AI Presenters at Voiceovers
Pumili mula sa iba’t ibang AI presenter o i-clone ang sarili mong boses para sa promo video mo — lahat may natural na galaw at suporta sa maraming wika. Maghatid ng tunay at natural na on-screen narration nang hindi na kailangan ng studio time.
Matalinong Scene Builder at B-roll
Gumawa ng mga video gamit ang built-in na mga boses at musika. Lumikha ng mga talking avatar na may subtitles na naka-sync sa audio. Magdagdag ng mga audio layer nang hindi na kailangan ng hiwalay na mga tool. Sumusuporta sa iba’t ibang video format at resolution.
Isang-click na Multi-format na Pag-export
Gumawa agad ng mga file at bersyong handa para sa anumang platform — vertical, square, at widescreen — kumpleto na sa captions, thumbnails, at subtitles para sa pinakamalawak na abot.
Paano Gamitin ang HeyGen para Gumawa ng Mga Marketing Video
Ang paggawa ng marketing video gamit ang HeyGen ay may apat na simpleng hakbang.
Magsimula sa pagbabahagi ng product link, mga pangunahing benepisyo, o isang maikling prompt.
Piliin ang iyong presenter, ayusin ang visuals, i-adjust ang pacing, at magdagdag ng captions para mas malinaw ang mensahe.
I-optimize ang iyong video para sa social feeds, ads, o landing pages gamit ang mabilis na pagpapalit ng aspect ratio at pag-aayos ng layout.
I-download ang mga high-quality na video, thumbnail, at subtitle file, o i-publish direkta sa mga nakakonekta mong platform.
Gumagawa ang HeyGen ng mga ad, explainer, demo, testimonial, social shorts, at mga video para sa landing page. Pinapabilis ng mga template at AI workflows ang paggawa ng bawat format.
Hindi, maaari kang gumamit ng AI presenters at text-to-speech na voiceover, o mag-upload ng sarili mong footage at boses para sa hybrid na mga edit.
Oo. I-upload ang iyong Brand Kit (mga logo, font, kulay) at awtomatikong ilalapat ng HeyGen ang mga ito sa mga template at export.
Karamihan sa mga marketing video ay ilang minuto lang gawin at kailangan lang ng kaunting pag-edit para matapos. Mas matagal ang mga mas kumplikadong customization, pero awtomatado na ang mabibigat na gawain.
Oo. Awtomatikong gumagawa ang HeyGen ng mga caption at hinahayaan kang i-edit, i-style, at i-export ang mga SRT file para sa accessibility at mga kinakailangan ng iba’t ibang platform.
Oo naman. Gumawa ng iba’t ibang hooks, CTA, at mga format nang maramihan para makapagpatakbo ng A/B tests at ma-optimize ang ROAS sa lahat ng campaign.
I-export ang MP4 sa vertical (9:16), square (1:1), at widescreen (16:9), kasama ang SRT caption files at thumbnail images para sa bawat bersyon.
Nag-aalok ang HeyGen ng mga enterprise-level na security feature, data encryption, at role-based access para sa iyong mga marketing video template. Makipag-ugnayan sa sales para sa mga custom na compliance requirement.
Oo, isalin ang mga script, gumamit ng multilingguwal na voiceover, at gumawa ng mga bersyong pang-rehiyon ng iyong promo video para mabilis mong maabot ang mga pandaigdigang audience gamit ang AItagasalin ng video.
Mag-sign up sa HeyGen website para makapagsimula sa libreng plano. I-explore ang mga template at gumawa ng iyong unang marketing video nang hindi kailangan ng credit card.
