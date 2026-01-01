สั่งใน ChatGPT สร้างด้วย HeyGen
เปลี่ยนทุกบทสนทนาให้เป็นวิดีโอระดับโปรดักชัน — พร้อมโมชันกราฟิก b-roll และการเล่าเรื่องด้วยภาพ ไม่ต้องตัดต่อเอง
วิธีทำงาน
อธิบาย
บอก ChatGPT ว่าคุณต้องการวิดีโอแบบไหน — explainer, pitch หรือ tutorial — ด้วยภาษาธรรมดา
สร้าง
Video Agent ของ HeyGen สร้างวิดีโอครบเครื่องพร้อมอวตาร โมชันกราฟิก b-roll และเสียงบรรยาย
ปรับแต่ง
ปรับผ่านบทสนทนา แก้สคริปต์ เปลี่ยนภาพ ปรับโทน ทั้งหมดโดยไม่ต้องออกจาก ChatGPT
จาก prompt สู่โปรดักชัน
สคริปต์เป็นวิดีโอ
เขียนสคริปต์ใน ChatGPT แล้วได้วิดีโอครบเครื่องในไม่กี่นาที
ไอเดียเป็น Pitch
เปลี่ยนไอเดียคร่าวๆ ให้กลายเป็นวิดีโอ pitch ขัดเงาสำหรับนักลงทุนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บล็อกเป็นวิดีโอ
เปลี่ยนเนื้อหาที่เขียนเป็นสรุปวิดีโอที่น่าสนใจ
สไลด์เป็นวิดีโอ
แปลงสไลด์และโครงร่างเป็นวิดีโอนำเสนอแบบไดนามิก
Prompt เป็นคลิปโซเชียล
สร้างวิดีโอโซเชียลที่หยุดการเลื่อนได้จาก prompt เดียว
บทสนทนาเป็น Explainer
เปลี่ยนบทสนทนา ChatGPT ใดๆ ให้เป็นวิดีโออธิบายชัดเจน
คำถามที่พบบ่อย
แอป HeyGen ChatGPT คืออะไร?
แอปของ HeyGen ใน ChatGPT ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอ AI ได้โดยตรงจากบทสนทนา อธิบายสิ่งที่ต้องการด้วยภาษาธรรมชาติ แล้วได้วิดีโอระดับโปรดักชันพร้อมอวตาร โมชันกราฟิก และ b-roll ส่งตรงในแชต คุณตรวจสอบและแก้ไขวิดีโอได้โดยไม่ต้องออกจาก ChatGPT
ฉันต้องมีบัญชี HeyGen ไหม?
ใช่ คุณต้องมีบัญชี HeyGen ฟรีเพื่อสร้างวิดีโอ สมัครได้ที่ heygen.com
ฉันสร้างวิดีโอประเภทไหนได้บ้าง?
วิดีโอ explainer, สาธิตสินค้า, คลิปโซเชียล, สื่อฝึกอบรม, วิดีโอ pitch และอื่นๆ — ทั้งหมดผลิตด้วยอวตาร AI โมชันกราฟิก b-roll และเสียงบรรยาย
แตกต่างจากแพลตฟอร์มหลักของ HeyGen อย่างไร?
แอป ChatGPT ให้คุณอยู่ใน ChatGPT เพื่อระดมความคิดและสร้างวิดีโอในขั้นตอนเดียว สำหรับการแก้ไขขั้นสูง แบรนด์ดิ้งกำหนดเอง และทำงานร่วมกับทีม ใช้ HeyGen ที่ heygen.com
ใช้ฟรีไหม?
แอป ChatGPT ลองใช้ฟรี การสร้างวิดีโอใช้เครดิตของบัญชี HeyGen บัญชีใหม่ได้รับเครดิตฟรีเพื่อเริ่มต้น
