Treinamento de Segurança - Caso de Uso

Torne o treinamento de segurança mais rápido, inteligente e acessível

Vídeos eficazes de treinamento de segurança são essenciais para toda organização. Seja educando funcionários sobre riscos no local de trabalho, resposta a emergências ou protocolos de segurança específicos da indústria, a HeyGen capacita equipes a criar vídeos de treinamento de segurança profissionais rapidamente sem a necessidade de recursos de produção caros.

Benefícios e valor

Melhore a segurança crítica no local de trabalho com vídeos de treinamento envolventes

Otimize vídeos de treinamento de segurança sem atrasos na produção

A produção de vídeos tradicionais de treinamento de segurança requer tempo e orçamento significativos. A HeyGen otimiza o processo, permitindo que oficiais de segurança, equipes de RH e gerentes de conformidade produzam conteúdo de treinamento de segurança de alta qualidade de maneira rápida e eficiente.

Forneça instruções de segurança claras e consistentes com avatares de IA

Utilize avatares de IA para transmitir instruções de segurança de forma clara e consistente. Incorpore animações, gráficos em movimento e visuais passo a passo para demonstrar procedimentos de segurança no trabalho, protocolos de emergência e precauções específicas do setor em seus vídeos.

Atualize, adapte e traduza vídeos de treinamento de segurança com facilidade

Com a plataforma de IA da HeyGen, você pode atualizar rapidamente materiais de treinamento, adaptar conteúdo para diferentes indústrias e traduzir seus vídeos de treinamento de segurança para vários idiomas. Garanta que os funcionários e partes interessadas recebam as informações de segurança mais recentes sem a necessidade de regravações custosas.

Histórias de clientes

Descubra como equipes de T&D escalam o treinamento de segurança

“Com o HeyGen, as coisas se tornam menos complexas e mais intuitivas. Embora usar a IA possa ser intimidador, o fluxo com o HeyGen facilita a navegação, e permite que nossa equipe economize tempo e dinheiro, mantendo os funcionários da Sibelco em segurança.

Jean-Marie Petit, Digital Learning Manager at Sibelco,Sibelco

Como criar
vídeos de treinamento de segurança com HeyGen

Faça login no HeyGen e comece a criar vídeos de treinamento de segurança profissionais gerados por IA em apenas minutos.

Explore uma variedade de modelos prontos para uso projetados para segurança no trabalho, procedimentos de emergência, manuseio de equipamentos e conformidade com regulamentos de segurança. Selecione um modelo que esteja alinhado com seus objetivos de treinamento e aplique instantaneamente seu kit de marca para uma aparência profissional e coesa

Faça o upload do seu roteiro de treinamento de segurança e escolha um avatar de IA realista (ou crie o seu próprio) para transmitir diretrizes de segurança importantes de maneira clara e envolvente. Incorpore cenários de trabalho, visuais instrutivos e avisos de perigo para reforçar os protocolos de segurança essenciais.

Utilize o editor intuitivo de arrastar e soltar do HeyGen para ajustar texto, esquemas de cores, fontes e layouts. Adicione a marca da empresa, símbolos de segurança ou elementos interativos como questionários e pontos de controle para garantir que os funcionários retenham informações críticas.

Torne o treinamento de segurança mais envolvente com animações, infográficos e sinais visuais da biblioteca de ativos da HeyGen. Utilize gráficos em movimento para demonstrar procedimentos adequados e enfatizar regras de segurança cruciais com chamadas de atenção e alertas.

Assim que seu vídeo de treinamento estiver concluído, exporte-o no formato de sua preferência e distribua-o através do LMS da sua empresa, portal interno ou e-mail para garantir que os funcionários recebam e completem o treinamento de segurança.

FAQ

HeyGen é uma plataforma de geração de vídeos com IA que ajuda organizações a criar vídeos de treinamento de segurança de alta qualidade de maneira eficiente. Ela apoia as equipes na educação dos funcionários sobre segurança no trabalho, preparação para emergências e protocolos específicos da indústria.

HeyGen elimina a necessidade de apresentadores em câmera, equipes de vídeo caras e longos ciclos de produção. Avatares de IA transmitem instruções de segurança de forma profissional e consistente, tornando os vídeos de treinamento de segurança mais escaláveis e acessíveis.

Com certeza. A HeyGen oferece avatares de IA personalizáveis que se adequam à cultura de segurança e aos objetivos de treinamento da sua empresa. Você pode ajustar a aparência, o tom e o roteiro para alinhar com as suas diretrizes de segurança.

Sim. A HeyGen se aplica a várias indústrias—construção, manufatura, saúde, transporte e mais. Personalize facilmente vídeos de treinamento para normas de segurança específicas.

Com o HeyGen, atualizar vídeos é rápido e fácil. Você pode modificar roteiros, alterar visuais e produzir uma versão atualizada em minutos — sem a necessidade de regravações caras.

Sim, com certeza. Os vídeos do HeyGen podem ser carregados em portais internos, plataformas de e-learning, módulos de integração ou até mesmo aplicativos móveis.

Normalmente leva apenas algumas horas para produzir vídeos de treinamento de segurança profissionais, dependendo da profundidade do conteúdo e do nível de personalização necessário.

Não. A interface intuitiva da HeyGen é projetada para equipes de RH, gerentes de segurança e treinadores que têm pouco ou nenhum conhecimento em produção de vídeo.

HeyGen é ideal para treinamento de segurança no trabalho, módulos de conformidade, guias de resposta a emergências, procedimentos de evacuação e tópicos de segurança especializados para a indústria.

Cadastre-se no HeyGen, explore suas ferramentas com tecnologia AI e comece a produzir vídeos de treinamento de segurança envolventes e eficazes imediatamente.

