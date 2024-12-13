Boletins Informativos e Comunidade - Caso de Uso
Transforme newsletters e atualizações da comunidade em vídeos envolventes
As pessoas nem sempre leem e-mails longos, mas assistem a vídeos. Seja compartilhando atualizações da empresa, insights do setor ou compilações de conteúdo, a HeyGen facilita a transformação de boletins informativos estáticos em vídeos envolventes que mantêm seu público informado e interessado.
Benefícios e valor
Atualizações visualmente atraentes que seu público realmente assistirá
Economize tempo criando atualizações em minutos
Criar um boletim informativo tradicional pode ser demorado. Produzir um boletim informativo em vídeo não precisa ser. HeyGen ajuda você a criar vídeos do zero. Basta adicionar um roteiro e converter seu conteúdo escrito em vídeos profissionais com avatares impulsionados por IA. Não é necessário filmar ou editar.
Aumente o engajamento convertendo texto em vídeo
Atualizações baseadas em texto e e-mails longos muitas vezes passam despercebidos, mas vídeos chamam a atenção. Com o recurso de conversão de ativos em vídeo da HeyGen, você pode transformar documentos simples baseados em texto em atualizações de vídeo visualmente atraentes, ajudando seu público a se manter informado e entretido.
Personalize e escale atualizações com facilidade
Seja falando com grandes empresas globais, comunidades de nicho ou seus seguidores nas redes sociais, a HeyGen ajuda você a personalizar atualizações em vídeo para diferentes públicos. Você pode localizar instantaneamente em vários idiomas, garantindo que se conecte com mais pessoas de maneira mais eficaz.
Como criar
boletins informativos e atualizações da comunidade com o HeyGen
Comece a criar boletins informativos em vídeo e atualizações para a comunidade de qualidade profissional em minutos — sem a necessidade de uma equipe de produção de vídeo ou habilidades de edição.
Escolha entre modelos de IA personalizáveis projetados para atualizações da empresa, resumos de conteúdo e notícias do setor. Precisa de controle total? Comece com uma tela em branco e aplique seu kit de marca para uma experiência de vídeo coesa e alinhada à sua marca.
Faça o upload do seu texto ou atualize o script e escolha entre mais de 700 avatares de IA realistas para narrar o seu vídeo. Prefere um toque pessoal? Gere o seu próprio gêmeo digital para uma experiência mais autêntica e memorável para o público.
Utilize o editor intuitivo de arrastar e soltar da HeyGen para modificar texto, fontes e cores no seu vídeo gerado por IA. Incorpore logotipos, manchetes, gráficos ou clipes de conteúdo em destaque para reforçar as mensagens principais, mantendo a unidade da marca.
Traduza e sincronize com os lábios sua newsletter em vídeo ou atualização da comunidade para vários idiomas em segundos usando a localização impulsionada por IA, para que suas atualizações alcancem um público mundial—sem o excesso de produção.
Quando sua newsletter em vídeo ou atualização da comunidade estiver completa, exporte-a no formato escolhido para compartilhamento sem problemas por e-mail, redes sociais, plataformas comunitárias, portais internos ou YouTube — onde quer que seu público prefira se manter atualizado.
Perguntas Frequentes
HeyGen é uma plataforma de criação de vídeos com inteligência artificial que auxilia empresas a produzir treinamentos corporativos envolventes e escaláveis sem a necessidade de uma equipe de produção. Permite que você crie treinamentos de conformidade, desenvolvimento de liderança, tutoriais de software e programas de DEI de maneira rápida e eficiente.
Boletins tradicionais e atualizações da empresa muitas vezes são negligenciados ou ignorados, enquanto conteúdos em vídeo têm se mostrado eficazes para capturar a atenção e aumentar o engajamento. A HeyGen facilita a transformação de e-mails estáticos em vídeos dinâmicos que o público tem mais probabilidade de assistir, lembrar e agir.
HeyGen é perfeito para criar uma variedade de vídeos de boletins informativos e atualizações de comunidades, incluindo:
- Comunicados da empresa – atualizações de liderança, revisões trimestrais, destaques dos funcionários
- Resumos de conteúdo – resumindo postagens de blog, relatórios do setor ou destaques das mídias sociais
- Notícias e tendências da indústria – desvendando insights de mercado e tendências emergentes para o seu público
- Atualizações da comunidade – envolvendo membros com eventos futuros, marcos importantes ou conteúdo exclusivo
Com o HeyGen, você pode criar um boletim informativo em vídeo totalmente produzido e de alta qualidade em minutos. Basta escolher um modelo, adicionar seu roteiro, selecionar um avatar AI e personalizar seus visuais — sem a necessidade de filmagem, narração ou pós-produção.
Sim! A HeyGen permite que você personalize vídeos com as cores, fontes, logotipos e visuais da sua marca, garantindo que cada atualização esteja alinhada com a identidade e as mensagens da sua empresa.
Com certeza. A HeyGen facilita a personalização de conteúdo em vídeo para diferentes regiões, equipes ou segmentos de público. Você pode ajustar rapidamente a mensagem, trocar as imagens e criar várias versões da mesma atualização para garantir a relevância.
Os vídeos do HeyGen podem ser exportados em vários formatos e compartilhados via:
- Boletins informativos por e-mail (incorporar ou linkar diretamente)
- Plataformas de mídia social (LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter, etc.)
- Plataformas comunitárias (Slack, Discord, fóruns privados)
- Canais de comunicação interna (intranet da empresa, portais de RH, atualizações de equipe)
Sim. As funcionalidades de tradução e sincronização labial da IA da HeyGen ajudam você a alcançar um público global com esforço mínimo adicional.
HeyGen elimina a necessidade de filmagens caras, edição e trabalho de voz, permitindo que empresas e criadores produzam atualizações de vídeo com qualidade profissional por uma fração do custo e do tempo.
Atualizar o conteúdo de vídeo com o HeyGen é simples—basta editar o roteiro, atualizar os visuais e regenerar o vídeo em minutos. Sem regravações, sem edições complexas, apenas atualizações rápidas sempre que você precisar.