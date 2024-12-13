Comece a criar boletins informativos em vídeo e atualizações para a comunidade de qualidade profissional em minutos — sem a necessidade de uma equipe de produção de vídeo ou habilidades de edição.

Escolha entre modelos de IA personalizáveis projetados para atualizações da empresa, resumos de conteúdo e notícias do setor. Precisa de controle total? Comece com uma tela em branco e aplique seu kit de marca para uma experiência de vídeo coesa e alinhada à sua marca.

Adicione seu script e selecione um avatar

Faça o upload do seu texto ou atualize o script e escolha entre mais de 700 avatares de IA realistas para narrar o seu vídeo. Prefere um toque pessoal? Gere o seu próprio gêmeo digital para uma experiência mais autêntica e memorável para o público.