Histórias de Notícias - Caso de Uso
Produza notícias em tempo real com fluxos de trabalho modernos
A produção tradicional para reportagens e previsões do tempo é demorada e consome muitos recursos. Com o HeyGen, você pode gerar vídeos de notícias profissionais de alta qualidade rapidamente, garantindo uma alta produção e velocidade, mantendo um alto padrão de qualidade e precisão.
Benefícios e valor
Libere jornalistas para tarefas de maior valor e reportagens
Entregue conteúdo relevante para qualquer público, a qualquer momento
A velocidade é essencial no jornalismo. O gerador de vídeos de notícias AI da HeyGen permite que veículos de mídia, jornalistas independentes, canais de meteorologia e criadores de conteúdo produzam vídeos de notícias polidos instantaneamente. Converta notícias escritas em reportagens em vídeo envolventes com avatares de IA, visuais dinâmicos e narração clara.
Habilite a produção de notícias 24/7 com avatares AI realistas
Aprimore a narrativa com avatares potencializados por IA que apresentam reportagens de maneira profissional e com tom adequado, incluindo avatares digitais dos seus âncoras de TV favoritos. Utilize gráficos em movimento, legendas e visuais na tela para tornar notícias complexas digeríveis e cativantes para públicos diversos.
Aumente o alcance e o engajamento com notícias localizadas
Atualize roteiros sem esforço, altere visuais e localize instantaneamente qualquer um dos seus vídeos existentes para distribuição multicanal com o gerador de vídeos de notícias AI da HeyGen. Cubra notícias globais gerando vídeos em múltiplos idiomas sem a necessidade de voiceovers caros, regravações ou edições extensas.
Histórias de clientes
Descubra como organizações de notícias escalam conteúdo
STUDIO 47 cria conteúdo 80% mais rápido para reescrever as regras do jornalismo
Descubra como o STUDIO 47 utiliza o HeyGen para possibilitar a produção de conteúdo 24/7, expandir as ofertas multilíngues e reduzir os custos de produção em 60% para escalar sua saída de notícias.
“A HeyGen mudou fundamentalmente a forma como a STUDIO 47 produz notícias. Ao integrar avatares de IA em nossa redação, redefinimos o jornalismo regional, tornando-o escalável, econômico e preparado para o futuro.”
Como
criar notícias com o HeyGen
Faça login no HeyGen e comece a criar notícias envolventes geradas por vídeo AI em apenas minutos.
Descubra uma ampla variedade de modelos prontos para transmissão. Seja para relatórios meteorológicos, jornalismo investigativo ou notícias de última hora, escolha um modelo que esteja alinhado com a sua história. Aplique instantaneamente o seu kit de marca para uma identidade visual coesa.
Faça upload do seu roteiro e escolha um avatar de IA realista (ou crie o seu próprio) para adicionar um elemento humano e relacionável ao seu conteúdo de notícias. Inclua filmagens de apoio, imagens ou visuais marcantes para destacar as notícias.
Use o editor intuitivo de arrastar e soltar do HeyGen para ajustar texto, esquemas de cores, fontes e layouts.
Eleve seus vídeos com animações, gráficos e efeitos especiais da biblioteca de ativos da HeyGen. Dê à sua reportagem aquele toque extra para manter o público cativado.
Uma vez satisfeito, exporte seu vídeo de notícias de IA no formato de sua preferência e distribua-o nos canais que escolher.
Perguntas Frequentes
HeyGen é uma plataforma de geração de vídeos com IA que permite criar reportagens de alta qualidade de forma rápida e eficiente. Ela ajuda veículos de notícias e criadores a transformar relatórios escritos em conteúdo de vídeo envolvente sem as limitações da produção de vídeo tradicional.
HeyGen elimina a necessidade de repórteres em frente às câmeras, equipes de produção caras e processos de edição demorados. Com avatares de IA, você pode entregar notícias instantaneamente, acelerando cada etapa da criação de conteúdo.
Com certeza. A HeyGen oferece uma variedade de avatares de IA que você pode personalizar para combinar com o estilo da sua marca de notícias. Ajuste a aparência, a voz e o roteiro para alinhar com seus padrões editoriais.
Sim. O HeyGen suporta múltiplos idiomas, facilitando a criação de vídeos de notícias localizados e expandindo seu alcance para públicos globais diversos.
Com o HeyGen, atualizar um vídeo de notícias é simples. Modifique o roteiro, troque as imagens e gere uma versão atualizada em minutos — sem necessidade de regravações ou edições complexas.
Sim. Os vídeos da HeyGen são otimizados para sites, mídias sociais, newsletters por e-mail e plataformas de transmissão, garantindo alcance máximo e engajamento.
Dependendo do seu roteiro e elementos visuais, você pode criar um vídeo de notícias completo em apenas minutos ou horas usando o gerador de vídeos de notícias AI da HeyGen.
De forma alguma. O HeyGen é projetado para jornalistas, organizações de notícias e criadores de conteúdo com ou sem conhecimento técnico. Sua interface intuitiva torna a criação de vídeos de notícias simples e eficiente.
HeyGen é adequado para notícias de última hora, jornalismo explicativo, resumos financeiros, atualizações políticas, cobertura esportiva e mais. Qualquer cenário que exija uma narrativa de vídeo rápida e envolvente.
Cadastre-se no HeyGen, explore as ferramentas de geração de vídeos de notícias AI e comece a transformar notícias escritas em conteúdo de vídeo pronto para transmissão imediatamente.