A produção tradicional para reportagens e previsões do tempo é demorada e consome muitos recursos. Com o HeyGen, você pode gerar vídeos de notícias profissionais de alta qualidade rapidamente, garantindo uma alta produção e velocidade, mantendo um alto padrão de qualidade e precisão.

Benefícios e valor

Libere jornalistas para tarefas de maior valor e reportagens

Entregue conteúdo relevante para qualquer público, a qualquer momento

A velocidade é essencial no jornalismo. O gerador de vídeos de notícias AI da HeyGen permite que veículos de mídia, jornalistas independentes, canais de meteorologia e criadores de conteúdo produzam vídeos de notícias polidos instantaneamente. Converta notícias escritas em reportagens em vídeo envolventes com avatares de IA, visuais dinâmicos e narração clara.

um homem está segurando um microfone em frente a uma tela que diz knn newsum homem está segurando um microfone em frente a uma tela que diz knn news

Habilite a produção de notícias 24/7 com avatares AI realistas

Aprimore a narrativa com avatares potencializados por IA que apresentam reportagens de maneira profissional e com tom adequado, incluindo avatares digitais dos seus âncoras de TV favoritos. Utilize gráficos em movimento, legendas e visuais na tela para tornar notícias complexas digeríveis e cativantes para públicos diversos.

um homem de terno e gravata está em pé diante de uma tela que diz notícias mundiaisum homem de terno e gravata está em pé diante de uma tela que diz notícias mundiais

Aumente o alcance e o engajamento com notícias localizadas

Atualize roteiros sem esforço, altere visuais e localize instantaneamente qualquer um dos seus vídeos existentes para distribuição multicanal com o gerador de vídeos de notícias AI da HeyGen. Cubra notícias globais gerando vídeos em múltiplos idiomas sem a necessidade de voiceovers caros, regravações ou edições extensas.

uma mulher está em pé diante de uma tela que diz notícias do tempouma mulher está em pé diante de uma tela que diz notícias do tempo

Histórias de clientes

Descubra como organizações de notícias escalam conteúdo

SaschaSascha

“A HeyGen mudou fundamentalmente a forma como a STUDIO 47 produz notícias. Ao integrar avatares de IA em nossa redação, redefinimos o jornalismo regional, tornando-o escalável, econômico e preparado para o futuro.”

Sascha Devigne, Editor-in-Chief at STUDIO 47

Como
criar notícias com o HeyGen

Faça login no HeyGen e comece a criar notícias envolventes geradas por vídeo AI em apenas minutos.

Descubra uma ampla variedade de modelos prontos para transmissão. Seja para relatórios meteorológicos, jornalismo investigativo ou notícias de última hora, escolha um modelo que esteja alinhado com a sua história. Aplique instantaneamente o seu kit de marca para uma identidade visual coesa.

Faça upload do seu roteiro e escolha um avatar de IA realista (ou crie o seu próprio) para adicionar um elemento humano e relacionável ao seu conteúdo de notícias. Inclua filmagens de apoio, imagens ou visuais marcantes para destacar as notícias.

Use o editor intuitivo de arrastar e soltar do HeyGen para ajustar texto, esquemas de cores, fontes e layouts.

Eleve seus vídeos com animações, gráficos e efeitos especiais da biblioteca de ativos da HeyGen. Dê à sua reportagem aquele toque extra para manter o público cativado.

Uma vez satisfeito, exporte seu vídeo de notícias de IA no formato de sua preferência e distribua-o nos canais que escolher.

Perguntas Frequentes

HeyGen é uma plataforma de geração de vídeos com IA que permite criar reportagens de alta qualidade de forma rápida e eficiente. Ela ajuda veículos de notícias e criadores a transformar relatórios escritos em conteúdo de vídeo envolvente sem as limitações da produção de vídeo tradicional.

HeyGen elimina a necessidade de repórteres em frente às câmeras, equipes de produção caras e processos de edição demorados. Com avatares de IA, você pode entregar notícias instantaneamente, acelerando cada etapa da criação de conteúdo.

Com certeza. A HeyGen oferece uma variedade de avatares de IA que você pode personalizar para combinar com o estilo da sua marca de notícias. Ajuste a aparência, a voz e o roteiro para alinhar com seus padrões editoriais.

Sim. O HeyGen suporta múltiplos idiomas, facilitando a criação de vídeos de notícias localizados e expandindo seu alcance para públicos globais diversos.

Com o HeyGen, atualizar um vídeo de notícias é simples. Modifique o roteiro, troque as imagens e gere uma versão atualizada em minutos — sem necessidade de regravações ou edições complexas.

Sim. Os vídeos da HeyGen são otimizados para sites, mídias sociais, newsletters por e-mail e plataformas de transmissão, garantindo alcance máximo e engajamento.

Dependendo do seu roteiro e elementos visuais, você pode criar um vídeo de notícias completo em apenas minutos ou horas usando o gerador de vídeos de notícias AI da HeyGen.

De forma alguma. O HeyGen é projetado para jornalistas, organizações de notícias e criadores de conteúdo com ou sem conhecimento técnico. Sua interface intuitiva torna a criação de vídeos de notícias simples e eficiente.

HeyGen é adequado para notícias de última hora, jornalismo explicativo, resumos financeiros, atualizações políticas, cobertura esportiva e mais. Qualquer cenário que exija uma narrativa de vídeo rápida e envolvente.

Cadastre-se no HeyGen, explore as ferramentas de geração de vídeos de notícias AI e comece a transformar notícias escritas em conteúdo de vídeo pronto para transmissão imediatamente.

