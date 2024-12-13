Marketing de Eventos - Estudo de Caso
Envie convites de marketing de eventos, resumos e acompanhamentos com facilidade
Faça com que cada ponto de contato do marketing de eventos seja significativo. A solução de vídeo com IA da HeyGen ajuda você a aumentar a participação, conectar-se com os participantes e ampliar o valor dos seus eventos.
Benefícios e valor
Resolva os maiores desafios de marketing de eventos com vídeos de IA
Crie promoções de marketing de eventos de qualidade em minutos
Com o HeyGen, criar promoções de marketing de eventos de qualidade é tão simples quanto escrever um roteiro. Escolha entre uma variedade de modelos prontos para agilizar o processo. Seja uma conferência, webinar ou encontro, você pode produzir vídeos chamativos em mais de 170 localidades e dialetos, prontos para compartilhar em pouco tempo.
Personalize convites e acompanhamentos com vídeos conduzidos por um locutor de IA
A HeyGen facilita o envio de vídeos personalizados com os palestrantes do evento (bem, seus avatares digitais realistas) para os participantes. Agradeça aos inscritos, compartilhe detalhes do evento e dê um vislumbre para criar expectativa. Você criará uma experiência memorável e envolvente que deixa as pessoas animadas com o seu evento.
Maximize o impacto do marketing com vídeos resumos pós-evento
Transforme os dados dos participantes em ação. Use o HeyGen para criar rapidamente resumos personalizados do evento, destaques principais e acompanhamentos que mantêm seu público engajado e impulsionam conversões muito tempo após o término do evento.
“Realizamos testes com outras empresas e a HeyGen sempre esteve no topo em termos de qualidade. Fomos muito transparentes com a equipe deles desde o início porque estávamos em uma situação de alto risco e alta recompensa, onde estávamos fazendo isso pela primeira vez e depositamos nossa confiança neles, o que valeu completamente a pena.”
Como criar
vídeos de marketing de eventos com HeyGen
Abra o criador de vídeos promocionais da HeyGen e comece a criar vídeos para promover, convidar ou recapitular seu evento - não é necessário ter câmera ou habilidades de edição.
Abra o criador de vídeos promocionais da HeyGen e comece a criar vídeos para promover, convidar ou recapitular seu evento - não é necessário ter câmera ou habilidades de edição.
Navegue pela biblioteca de criador de vídeos promocionais da HeyGen com modelos personalizáveis projetados para marketing de eventos. Desde promoções pré-evento até convites personalizados e resumos pós-evento, você encontrará um modelo que corresponda aos seus objetivos. Aplique rapidamente o seu kit de marca para um visual sofisticado.
Navegue pela biblioteca de criador de vídeos promocionais da HeyGen com modelos personalizáveis projetados para marketing de eventos. Desde promoções pré-evento até convites personalizados e resumos pós-evento, você encontrará um modelo que corresponda aos seus objetivos. Aplique rapidamente o seu kit de marca para um visual sofisticado.
Torne seus vídeos verdadeiramente únicos criando avatares digitais de si mesmo ou dos palestrantes do evento. Basta fazer o upload de uma gravação de vídeo de dois minutos, e o criador de vídeos promocionais da HeyGen irá gerar uma versão AI realista do palestrante, pronta para entregar mensagens personalizadas em qualquer vídeo.
Torne seus vídeos verdadeiramente únicos criando avatares digitais de si mesmo ou dos palestrantes do evento. Basta fazer o upload de uma gravação de vídeo de dois minutos, e o criador de vídeos promocionais da HeyGen irá gerar uma versão AI realista do palestrante, pronta para entregar mensagens personalizadas em qualquer vídeo.
Escreva ou faça upload do seu roteiro e deixe que o criador de vídeos promocionais da HeyGen use avatares de IA para transmitir a mensagem com expressões naturais e cativantes. Enriqueça seu vídeo com visuais adicionais como logotipos de eventos, filmagens de apoio ou prévias do que os participantes podem esperar.
Escreva ou faça upload do seu roteiro e deixe que o criador de vídeos promocionais da HeyGen use avatares de IA para transmitir a mensagem com expressões naturais e cativantes. Enriqueça seu vídeo com visuais adicionais como logotipos de eventos, filmagens de apoio ou prévias do que os participantes podem esperar.
Faça o upload da sua lista de participantes via CSV ou conecte o criador de vídeos promocionais do HeyGen com seu CRM ou plataforma de registro de eventos. Gere vídeos individualizados para diferentes segmentos de público automaticamente, economizando tempo enquanto mantém uma conexão pessoal.
Faça o upload da sua lista de participantes via CSV ou conecte o criador de vídeos promocionais do HeyGen com seu CRM ou plataforma de registro de eventos. Gere vídeos individualizados para diferentes segmentos de público automaticamente, economizando tempo enquanto mantém uma conexão pessoal.
Uma vez que seu vídeo estiver completo, exporte-o no formato de sua preferência ou integre o criador de vídeos promocionais HeyGen com suas ferramentas de automação de marketing para criar, personalizar e enviar os vídeos automaticamente.
Uma vez que seu vídeo estiver completo, exporte-o no formato de sua preferência ou integre o criador de vídeos promocionais HeyGen com suas ferramentas de automação de marketing para criar, personalizar e enviar os vídeos automaticamente.
Perguntas Frequentes
HeyGen impulsiona um maior comparecimento ajudando você a criar vídeos promocionais e convites personalizados e envolventes que capturam a atenção. Destaque-se em caixas de entrada lotadas e canais digitais com vídeos de qualidade profissional adaptados ao seu público, incentivando mais inscrições e aumentando a participação.
Sim! A HeyGen facilita o envio de convites em vídeo personalizados e acompanhamentos. Crie mensagens personalizadas apresentando palestrantes do evento ou seus avatares digitais para agradecer aos participantes, compartilhar prévias exclusivas ou destacar detalhes das sessões. O alcance personalizado gera entusiasmo e mantém seu público engajado.
Você pode criar vídeos promocionais de eventos incríveis em apenas minutos usando nosso criador de vídeos promocionais. Basta digitar seu roteiro, escolher entre os modelos prontos para uso do HeyGen e personalizar conforme necessário. Não é preciso ter experiência com design ou edição, tornando o processo rápido e livre de estresse.
Com certeza! A HeyGen ajuda você a entregar vídeos personalizados pós-evento, incluindo resumos, principais conclusões e mensagens de agradecimento. Personalize seus follow-ups para diferentes segmentos de participantes para manter seu público engajado e impulsionar conversões muito tempo após o evento.
HeyGen é perfeito para promover e personalizar conferências, webinars, encontros, oficinas e mais. Desde a promoção pré-evento até os resumos pós-evento, HeyGen torna seu marketing impactante em todas as etapas.
Sim! O HeyGen suporta mais de 170 localidades e dialetos, permitindo que você localize vídeos de eventos para públicos globais. Seja para convites, promoções ou acompanhamentos, sua mensagem terá ressonância em diferentes idiomas e culturas.
A HeyGen elimina a necessidade de produção de vídeo cara e grandes equipes criativas. Com ferramentas e modelos impulsionados por IA, você pode criar rapidamente vídeos de alta qualidade sem gastar muito, permitindo que você concentre seus recursos em maximizar o sucesso do evento.
Sim, o HeyGen integra-se perfeitamente com plataformas de e-mail, ferramentas de mídia social e sistemas de gestão de eventos. Incorpore facilmente seus vídeos em campanhas para otimizar o fluxo de trabalho de marketing de eventos.
A HeyGen se destaca por tornar o marketing de vídeo personalizado simples e acessível. Em vez de depender de materiais genéricos, você pode criar vídeos que são adaptados para segmentos específicos, incluir avatares de palestrantes e oferecer conteúdo envolvente que diferencia seu evento.
Começar é fácil. Cadastre-se no HeyGen, navegue pelos modelos projetados para eventos e comece a criar vídeos personalizados para promover sua próxima conferência, webinar ou encontro. Com o HeyGen, você entregará campanhas mais envolventes que geram resultados reais.