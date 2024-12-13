Produza vídeos de treinamento de conformidade profissional com IA

O treinamento de conformidade é essencial para que as empresas atendam aos requisitos regulatórios e mantenham padrões éticos. Seja para educar funcionários sobre políticas específicas da indústria, diretrizes de segurança no trabalho ou protocolos contra assédio, a HeyGen permite que freelancers, equipes de RH e oficiais de conformidade criem vídeos de treinamento de conformidade rapidamente sem a necessidade de equipes de produção dispendiosas.