HeyGen x Slack
Sua equipe já vive no Slack. Agora a HeyGen também. Gere vídeos narrados por avatar sem sair do seu espaço de trabalho, a partir de qualquer canal, DM ou comando de barra.
Crie vídeos sem sair do Slack
A maioria das ferramentas de vídeo fica fora das ferramentas que sua equipe realmente usa. Quando alguém finalmente as abre, o momento já passou. HeyGen agora é um aplicativo nativo do Slack, instalado uma vez e disponível em todo o seu workspace.
@mencione HeyGen em qualquer canal ou DM com um prompt, e um vídeo finalizado será postado diretamente na conversa. Use o comando de barra para ter controle total. Configure notificações automáticas em vídeo para que os vídeos concluídos da HeyGen apareçam no canal certo assim que estiverem prontos. Nada de compartilhamento manual. Nada de encaminhar links.
“@HeyGen faça um vídeo de boas-vindas para novos contratados”
Adicione o HeyGen ao seu workspace do Slack
Clique em Adicionar ao Slack acima e autorize o HeyGen no seu workspace. Você precisará de permissões de administrador do Slack. O aplicativo é instalado em segundos e fica imediatamente disponível para toda a sua equipe.
Conecte sua conta HeyGen
Após a instalação, conecte sua conta HeyGen para autenticar. Se você ainda não tiver uma, pode se inscrever gratuitamente em heygen.com. Um plano pago libera a geração completa de vídeos e o seu gêmeo digital.
Gere seu primeiro vídeo
Vá para qualquer canal ou DM e digite @HeyGen seguido do que você precisa. O HeyGen vai gerar um vídeo narrado por avatar e publicá-lo diretamente no tópico. Normalmente leva de 2 a 5 minutos.
Configurar notificações do canal
Opcionalmente, configure o HeyGen para enviar notificações de vídeos prontos para canais específicos, para que sua equipe de conteúdo, equipe de vendas ou líderes de T&D saibam sempre que novos vídeos estiverem disponíveis.
Três maneiras de criar vídeos no Slack
Depois que o HeyGen for instalado no seu workspace, toda a sua equipe terá três maneiras nativas de gerar e receber vídeos. Sem trocar de aplicativo. Sem etapas manuais.
@menção em qualquer canal
Marque @HeyGen em qualquer canal ou envie uma DM com um prompt em linguagem simples. Um vídeo finalizado é gerado e publicado diretamente no tópico em poucos minutos.
/comando heygen
Use /heygen para ter controle total. Especifique avatar, idioma, tom e roteiro. Perfeito para tipos de vídeo padronizados ou repetíveis que sua equipe usa regularmente.
Notificações automatizadas
Conecte os eventos de vídeo do HeyGen aos canais do Slack para que sua equipe seja notificada assim que um vídeo terminar de ser renderizado, com um link direto, pronto para compartilhar ou revisar.
Para que as equipes usam
Desde atualizações da liderança que realmente são assistidas até vídeos de integração que recebem novos contratados pelo nome.
Comunicados executivos
Transforme uma mensagem do Slack em um vídeo de anúncio do CEO ou do head de produto que chega em #announcements. Impossível de passar despercebido e muito mais envolvente do que um bloco de texto.
Boas-vindas a novos contratados
Quando alguém entrar em um canal, gere e publique automaticamente um vídeo de boas-vindas personalizado usando o nome dessa pessoa, fazendo com que cada novo membro da equipe se sinta acolhido desde o primeiro dia.
Celebrações de vitórias em vendas
Quando um negócio é fechado no seu CRM, envie automaticamente um vídeo personalizado com avatar para o canal #sales-wins para celebrar o vendedor pelo nome e proporcionar um momento de reconhecimento.
Clipes de treinamento sob demanda
Permita que membros da equipe usem @mention HeyGen com um tópico e recebam instantaneamente um vídeo curto de treinamento ou explicativo. Uma base de conhecimento de autoatendimento, construída em forma de conversa.
Resumos de alertas de alta prioridade
Converta mensagens urgentes do Slack em briefings em vídeo narrados por avatar para canais de alta prioridade, como #incidents ou #security-alerts, garantindo que informações críticas recebam a devida atenção.
Comece a criar vídeos com IA
Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com o vídeo de IA mais inovador.