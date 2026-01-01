HeyGen x Slack

A maioria das ferramentas de vídeo fica fora das ferramentas que sua equipe realmente usa. Quando alguém finalmente as abre, o momento já passou. HeyGen agora é um aplicativo nativo do Slack, instalado uma vez e disponível em todo o seu workspace.

@mencione HeyGen em qualquer canal ou DM com um prompt, e um vídeo finalizado será postado diretamente na conversa. Use o comando de barra para ter controle total. Configure notificações automáticas em vídeo para que os vídeos concluídos da HeyGen apareçam no canal certo assim que estiverem prontos. Nada de compartilhamento manual. Nada de encaminhar links.