O Seedance 2.0 agora está integrado em toda a HeyGen. Crie vídeos completos com o seu Gêmeo Digital verificado se movendo por cenas cinematográficas, gere b-rolls impactantes a partir de um único prompt e estenda qualquer cena com controle preciso do primeiro e do último quadro. Qualidade de vídeo profissional, sem precisar de equipe.

Veja o que você pode criar

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Única plataforma com rostos humanos verificados no Seedance

Consentimento de primeira parte incorporado desde o primeiro dia