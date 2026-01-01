Seu gêmeo digital, em movimento cinematográfico
O Seedance 2.0 agora está integrado em toda a HeyGen. Crie vídeos completos com o seu Gêmeo Digital verificado se movendo por cenas cinematográficas, gere b-rolls impactantes a partir de um único prompt e estenda qualquer cena com controle preciso do primeiro e do último quadro. Qualidade de vídeo profissional, sem precisar de equipe.
Três ferramentas, uma plataforma. Escolha como criar
O Seedance 2.0 está integrado em três ferramentas distintas dentro do HeyGen. Cada uma foi criada para um fluxo de trabalho criativo diferente. Use apenas uma ou combine as três.
Coloque seu Gêmeo Digital em filmagens cinematográficas do Seedance
Avatar Shots permite criar cenas cinematográficas em que o seu Gêmeo Digital verificado se move, gesticula e atua dentro de filmagens geradas pelo Seedance. Escolha qualquer ambiente, ângulo de câmera ou tipo de movimento, com animações realistas e consistência total do personagem em cada tomada.
Movimento de personagem realista
Andar, gesticular e atuar com peso físico real e credibilidade em cada tomada.
Semelhança consistente entre os takes
Rosto, roupas e identidade visual permanecem consistentes do primeiro ao último quadro, sem mudanças de forma ou perda de detalhes.
Vários avatares em uma cena
Coloque vários Digital Twins verificados em uma única cena cinematográfica, com movimentos sincronizados entre todos os personagens em quadro.
Qualquer fundo, qualquer tipo de tomada
Movimentos de dolly, tomadas de grua, FPV, planos gerais abertos e closes, com uma linguagem de câmera cinematográfica que responde ao seu prompt.
Sua identidade, totalmente protegida. A Seedance não permite rostos humanos em sua API pública. A infraestrutura de consentimento em primeira mão e verificação de identidade da HeyGen é o motivo pelo qual o seu Gêmeo Digital verificado pode aparecer em vídeos da Seedance, algo que nenhuma outra plataforma consegue oferecer.
Vá de um único prompt até um vídeo completo e finalizado
O Video Agent pega o seu prompt e cria um vídeo completo a partir dele: roteiro, estrutura, edição e narração. Gêmeos Digitais em imagens cinematográficas Seedance são combinados automaticamente para gerar um vídeo finalizado, pronto para publicação.
Do roteiro ao vídeo finalizado
Digite seu prompt ou cole seu roteiro e o Video Agent cria a estrutura, seleciona as cenas e entrega um vídeo finalizado e editado.
Até três minutos por vídeo
Longa o suficiente para transmitir uma mensagem de verdade, curta o bastante para manter a atenção, com tomadas cinematográficas do Seedance montadas automaticamente.
Vários avatares em uma cena
A estrutura, o ritmo e a edição são cuidados para você, para que possa publicar diretamente em qualquer canal sem trabalho extra de produção.
Identidade verificada, integrada
Cada vídeo usa o seu Gêmeo Digital verificado e é protegido pela infraestrutura de consentimento de primeira parte da HeyGen.
Feito para alto volume sem abrir mão da qualidade. O Video Agent foi criado para equipes e criadores que precisam produzir de forma consistente em campanhas, cursos e canais.
Gere b-roll cinematográfico a partir de um prompt ou de uma imagem de referência
O Gerador de Vídeo com IA oferece acesso direto ao Seedance 2.0 para geração de texto em vídeo e imagem em vídeo. Descreva uma cena, envie uma referência e obtenha filmagens cinematográficas de qualidade premium com controle preciso do primeiro e do último quadro.
Texto para b-roll cinematográfico
Descreva qualquer cena e o Seedance gera imagens cinematográficas com controle de câmera em nível de diretor e movimento com física realista.
Imagem de referência para o vídeo
Envie uma foto de produto, imagem de local ou qualquer referência visual e mantenha o estilo, a atmosfera e o assunto consistentes em todos os quadros.
Controle do primeiro e do último quadro
Defina exatamente onde uma cena começa e termina e deixe o Seedance gerar tudo o que acontece entre esses pontos, com continuidade visual perfeita.
Filmagens em qualidade de estúdio com um único prompt
Gere b-roll que pareça ter sido filmado em locação com uma equipe completa, usando iluminação dinâmica, física realista e movimentos de câmera cinematográficos.
B-roll cinematográfico não é mais uma questão de orçamento. É uma questão de prompt. Quando o nível sobe, edite a sua criatividade. Use o Seedance 2.0 para construir o impossível em cada quadro.
Vídeo cinematográfico para qualquer caso de uso
De vídeos completos com identidade de marca a conteúdos para redes sociais que realmente chamam a atenção, o Seedance 2.0 dentro do HeyGen oferece material em qualidade profissional para todos os formatos e públicos.
Vídeos de marca e de produtos
Crie vídeos completos e personalizados com sua Gêmea Digital apresentando em cenários cinematográficos. Pitches, lançamentos de produtos e comunicados da empresa com qualidade de produção à altura da sua marca.
Conteúdo para redes sociais e anúncios
Gere b-rolls cinematográficos e tomadas de avatar que fazem o público parar de rolar. Insira referências de produto, de localização ou de estilo, e o Seedance cria cenas que correspondem exatamente ao seu briefing criativo.
Treinamento e educação
Crie módulos de treinamento completos e conteúdos educacionais com o seu Gêmeo Digital. Um único prompt gera um vídeo estruturado, totalmente editado, com até três minutos de duração, pronto para ser incorporado em qualquer LMS ou plataforma de aprendizagem.
Liderança de pensamento e marca pessoal
Publique com consistência sem precisar aparecer na câmera todas as vezes. Seu Gêmeo Digital verificado transmite sua mensagem em cenários cinematográficos, com o realismo e a presença que seu público espera da sua marca pessoal.
Demonstrações e apresentações de produtos
Envie uma foto do produto e gere cenas cinematográficas em torno dela. Iluminação dinâmica, movimento realista, múltiplos ângulos. Conteúdo de produto que para a rolagem, sem precisar de estúdio, fotógrafo ou grande orçamento de produção.
Conteúdo com várias pessoas e em formato de painel
Coloque vários avatares verificados em uma única cena cinematográfica. Crie conversas, entrevistas e conteúdos em formato de painel, com aparência consistente e movimentos sincronizados em todos os personagens no quadro.
O que você quiser criar, você pode criar agora
Seedance 2.0 funciona com Avatar Shots, Video Agent e o Gerador de Vídeo com IA. O modelo de vídeo com IA mais cinematográfico do mundo agora está em todas as ferramentas que você cria. Classificado como #1 em realismo no G2. Seu Gêmeo Digital, sua identidade verificada, a sua história.