HeyGen x Claude
Claude escreve o roteiro. HeyGen entrega o vídeo. Esteja você no Claude.ai, no Claude Desktop ou no Claude Code, você está a um prompt de distância de um vídeo finalizado, narrado por avatar.
Do prompt ao vídeo dentro do Claude
Antes dessa integração, o fluxo de trabalho era assim: escrever um roteiro no Claude, copiar, abrir o HeyGen, colar, configurar seu avatar, gerar, esperar, baixar, compartilhar. Cada etapa era manual. Cada etapa era uma troca de contexto. Agora o Claude cuida de todo o ciclo.
Agora o Claude cuida de todo o processo. Você descreve o que precisa. O Claude escreve o roteiro, aciona as ferramentas de vídeo da HeyGen via MCP, acompanha a renderização e retorna um link compartilhável, tudo dentro de uma única conversa, sem que você precise sair do Claude.
“Escreva um vídeo explicativo de 45 segundos sobre nosso novo fluxo de onboarding para clientes corporativos. Use o avatar executivo.”
Tenha uma conta HeyGen pronta
Faça login ou crie uma conta gratuita em heygen.com. Todos os planos oferecem suporte a MCP e Skills. A geração de vídeo usa o seu saldo existente de créditos premium. Não há custo adicional pela própria integração.
Escolha a sua interface do Claude
Claude.ai: vá até Connectors e adicione HeyGen. Claude Desktop: adicione o servidor MCP do HeyGen à configuração do seu desktop. Claude Code: execute npx skills add heygen-com/skills no seu terminal.
Autentique sua conta
Para o Claude.ai e o Claude Desktop, autorize o HeyGen pela tela de consentimento OAuth. Não é necessária nenhuma chave de API. Para o Claude Code, defina sua HEYGEN_API_KEY como uma variável de ambiente.
Gere seu primeiro vídeo
No Claude.ai ou no Desktop, basta descrever no chat o vídeo que você quer. No Claude Code, cole o seu primeiro prompt e veja o Claude pesquisar, roteirizar e produzir um vídeo finalizado.
Escolha onde usar o Claude
HeyGen funciona em todos os ambientes do Claude. Cada caminho de integração é otimizado para um tipo diferente de usuário.
Claude.ai e Desktop
Adicione o HeyGen como um conector diretamente no Claude.ai ou no Claude Desktop. Autentique-se uma vez com OAuth — sem chaves de API, sem configuração — e comece a gerar vídeos a partir de qualquer conversa.
Claude Desktop (avançado)
Execute o servidor MCP da HeyGen localmente e conecte-o ao Claude Desktop para uma integração mais profunda. Ideal para equipes que desejam controle total sobre sua configuração ou fluxos de trabalho on-premise.
Código Claude
Instale HeyGen Skills no Claude Code e transforme seu terminal em um pipeline completo de produção de vídeo. Pesquise, escreva, gere e traduza — tudo a partir de um único prompt.
O que você pode criar
A capacidade do Claude de pesquisar, raciocinar e escrever — combinada com a produção de vídeo da HeyGen — desbloqueia fluxos de trabalho que não eram possíveis quando as duas ferramentas viviam em abas separadas.
Pesquisa para vídeo
Peça ao Claude para pesquisar um tema, redigir um roteiro e produzir o vídeo. O Claude Code com HeyGen Skills pode receber uma única instrução e gerar vários vídeos prontos.
Versões multilíngues instantâneas
Depois de gerar um vídeo, peça ao Claude para traduzi-lo e renderizá-lo novamente em qualquer um dos mais de 175 idiomas com a tradução de sincronização labial da HeyGen — tudo a partir de uma mensagem de acompanhamento.
Produção automatizada de cursos
Forneça um plano de curso. Claude Code com HeyGen Skills pesquisa cada módulo, escreve os roteiros e produz vídeos de aula conduzidos por avatar.
Vídeos de alcance personalizados
Claude escreve um roteiro personalizado para cada prospect. HeyGen gera um vídeo de avatar exclusivo para cada contato. Claude Code pode executar isso para centenas de leads.
Anúncios de produtos
Forneça suas notas de versão ao Claude. Ele escreve o roteiro, chama o HeyGen para gerar um vídeo com avatar executivo e retorna um link pronto para o Slack ou e-mail.
Comece a criar vídeos com IA
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