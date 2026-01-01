HeyGen x Claude

Antes dessa integração, o fluxo de trabalho era assim: escrever um roteiro no Claude, copiar, abrir o HeyGen, colar, configurar seu avatar, gerar, esperar, baixar, compartilhar. Cada etapa era manual. Cada etapa era uma troca de contexto. Agora o Claude cuida de todo o ciclo.

Agora o Claude cuida de todo o processo. Você descreve o que precisa. O Claude escreve o roteiro, aciona as ferramentas de vídeo da HeyGen via MCP, acompanha a renderização e retorna um link compartilhável, tudo dentro de uma única conversa, sem que você precise sair do Claude.