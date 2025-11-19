BI Studio of Emotional Intelligence é a criação de Lisa Anugwom Narh, uma contadora de histórias, autora e criadora de conteúdo no YouTube por trás de The 2 a.m. Code. Por meio de seu estúdio e canal, Lisa explora inteligência emocional, personalidade e autoconsciência para ajudar as pessoas a se conectarem com seus eus autênticos. Suas narrativas são voltadas para a comunidade INFJ, um dos tipos de personalidade mais raros no modelo Myers-Briggs, representando apenas de um a dois por cento da população.

Lisa’s mission is to use stories to open minds and hearts, helping people see their experiences in a new light. “I think there’s so much knowledge and wisdom to be found in a story,” she said. However, while her creative vision was clear, the process of producing professional video content was slow, costly, and exhausting on its own.

Everything changed when Lisa discovered HeyGen. The AI video platform gave her the ability to turn ideas into professional, emotionally engaging videos at any time and from anywhere. It became the bridge between her creativity and her audience, enabling her to share meaningful content quickly and more consistently than ever before.

Superando os limites de produção para alcançar consistência

Antes da HeyGen, Lisa fazia tudo sozinha. Ela era a roteirista, narradora, editora e diretora criativa, muitas vezes conciliando a criação de conteúdo com seu trabalho em tempo integral como agente de compliance do Condado de Los Angeles. Cada vídeo exigia horas de preparação, montagem e desmontagem antes mesmo de o processo criativo começar.

“Era preciso acionar diferentes personalidades minhas em diferentes horas do dia para dar conta de tudo”, ela disse. “Eu era a pessoa de TI, a equipe de iluminação e a editora, tudo em uma só.” Criar conteúdo significava reorganizar a casa, montar os equipamentos e garantir silêncio. “Eu tinha que mover os móveis, garantir que as crianças não estivessem em casa, carregar meus microfones e câmeras e ter certeza de que tudo estivesse impecável”, disse Lisa.

Esse esforço constante levava a atrasos e frustração. “Se eu não estivesse descansada o suficiente ou não me sentisse confiante em aparecer na câmera, eu adiava a gravação”, ela disse. “Havia tantas desculpas que acabavam atrasando o processo.” Mesmo quando ela gravava, as etapas de edição e pós-produção consumiam ainda mais tempo e energia.

The result was inconsistency. Her ability to grow her audience was limited by the amount of time she could devote to creating. “It was difficult to find the time and the right environment to create content the way I wanted,” she said. “And when you’re working alone, that can be discouraging.”

Aproveitando a IA para ampliar a narrativa sem limites

A primeira experiência de Lisa com HeyGen foi de surpresa e alívio. “HeyGen foi uma virada total em relação a tudo o que eu fazia antes”, ela disse. “Agora tudo o que eu preciso é de uma ideia, e ela ganha vida a qualquer hora do dia.”

For the first time, she could produce videos without cameras, lights, or perfect conditions. Using HeyGen’s avatars and voice features, Lisa was able to create and publish videos from anywhere. “I’ve even made videos on my phone. It’s me, but a smarter version of me, delivering my message better than I ever could,” she said.

HeyGen também a ajudou a redescobrir sua confiança criativa. “Sempre existe um pouco de ansiedade quando você fica na frente de uma câmera”, disse Lisa. “Mas com HeyGen, esse medo desapareceu. Enquanto eu tivesse uma ideia bem pesquisada e autêntica, eu me sentia à vontade e confiante para apresentá-la ao mundo.”

Her “magic moment” came when she generated her first digital twin. “When I pressed generate and saw my avatar speaking in my voice and tone, it was the most authentic experience I’ve ever had,” she said. “I almost stopped breathing. I thought, ‘This can’t be happening.’ But it was.”

A partir desse momento, Lisa passou a ver a HeyGen como mais do que uma ferramenta. Ela se tornou uma parceira criativa que permitiu dar vida às histórias de forma mais rápida, inteligente e com maior conexão emocional. “Pela primeira vez, senti que tinha uma marca que era realmente minha”, ela disse. “A HeyGen me ajudou a encontrar minha voz e a compartilhá-la com o mundo.”

Transformando conexão e comunidade por meio de avatares

O impacto mais inesperado de usar HeyGen veio da reação do público da Lisa. “O mais chocante foi o feedback”, ela disse. “As pessoas me sentem através do meu avatar. Elas se conectam emocionalmente com ele e o compartilham com outras pessoas. Elas nunca questionam se é real.”

Her digital twin became a bridge between her message and her viewers. “It’s me. It’s my voice. It’s my message. And it’s making a difference,” she said. Through avatars, she was able to introduce characters into her storytelling, giving her audience more depth and variety. “People look forward to seeing these characters each week. They feel alive.”

This transformation also gave Lisa freedom from perfectionism and fear. “I no longer delay videos because of how I look or how tired I feel,” she said. “I can focus on what matters most: the story and the message.”

Achieving measurable growth and creative freedom with HeyGen

Os resultados da adoção do HeyGen pela Lisa foram transformadores. O canal dela no YouTube teve um aumento de 43,8% em impressões e um crescimento de 70% no engajamento com vídeos longos. Agora ela conquista mais de 10.000 novos inscritos por mês, tudo isso enquanto mantém seu emprego em tempo integral e produz conteúdo sozinha.

“I can create videos in under two hours, complete with transitions and music,” Lisa said. “I’ve gone from struggling to keep up to consistently publishing content that resonates.”

HeyGen deu à Lisa a capacidade de ampliar sua mensagem e se conectar profundamente com seu público. “Antes da HeyGen, eu estava constantemente lutando contra o tempo, o espaço e a energia”, ela disse. “Depois da HeyGen, encontrei meu ritmo, meu público e a minha voz.”

Her advice to other creators is simple: “Click. Don’t be afraid to explore every feature. You’ll be shocked at what you can do. Start with the free version. You’re just a few clicks away from freedom."

Para Lisa, o HeyGen fez mais do que simplificar a produção. Ele reacendeu sua criatividade e a ajudou a construir uma comunidade em crescimento e engajada. “Não é apenas uma plataforma”, ela disse. “É meu parceiro criativo. Ele me ajudou a dar vida às minhas histórias e a aparecer para o meu público da forma mais autêntica possível.”