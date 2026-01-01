NOVOHeyGen × ChatGPT

Descreva no ChatGPT. Produza com HeyGen.

Transforme qualquer conversa em vídeo profissional — com motion graphics, b-roll e narrativa visual. Sem necessidade de edição.

Experimente no ChatGPT
115,850,615Vídeos gerados
89,741,728Avatares gerados
15,985,729Vídeos traduzidos
As principais empresas do mundo confiam na HeyGen
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Milhões de pessoas em todo o mundo confiam em nós para dar vida às suas histórias.

Como funciona

Descreva

Diga ao ChatGPT qual vídeo você precisa — um explicativo, uma apresentação, um tutorial — em linguagem simples.

Gere

O Video Agent da HeyGen produz um vídeo completo com avatares, motion graphics, b-roll e narração.

Refine

Faça ajustes pela conversa. Altere o roteiro, troque visuais, mude o tom — tudo sem sair do ChatGPT.

Do prompt à produção

Do roteiro ao vídeo

Escreva um roteiro no ChatGPT e receba um vídeo totalmente produzido em minutos.

Da ideia ao pitch

Transforme uma ideia inicial em um vídeo de pitch profissional para investidores ou stakeholders.

Do blog ao vídeo

Transforme conteúdo escrito em resumos de vídeo envolventes.

Da apresentação ao vídeo

Converta slides e roteiros em apresentações de vídeo dinâmicas.

Do prompt ao clipe social

Gere vídeos para redes sociais que prendem a atenção a partir de um único prompt.

Da conversa ao explicativo

Transforme qualquer conversa no ChatGPT em um vídeo explicativo claro.

Perguntas Frequentes

O que é o app HeyGen para ChatGPT?

O app nativo da HeyGen dentro do ChatGPT permite criar vídeos gerados por IA diretamente das suas conversas. Descreva o que você precisa em linguagem natural e receba vídeos profissionais com avatares, motion graphics e b-roll — entregues direto no chat. Você pode revisar e editar seu vídeo sem sair do ChatGPT.

Preciso de uma conta HeyGen?

Sim, você precisará de uma conta gratuita na HeyGen para gerar vídeos. Cadastre-se em heygen.com.

Que tipo de vídeos posso criar?

Vídeos explicativos, demos de produto, clipes para redes sociais, materiais de treinamento, vídeos de pitch e muito mais — todos totalmente produzidos com avatares de IA, motion graphics, b-roll e narração.

Qual a diferença em relação à plataforma principal da HeyGen?

O app para ChatGPT permite que você permaneça no ChatGPT para ideação e geração de vídeo em um único fluxo. Para edição avançada, branding personalizado e colaboração em equipe, use a HeyGen diretamente em heygen.com.

É gratuito?

O app para ChatGPT é gratuito para experimentar. A geração de vídeo utiliza os créditos da sua conta HeyGen. Novas contas recebem créditos gratuitos para começar.

Seus vídeos começam onde seus prompts terminam

Crie vídeos profissionais diretamente pelo ChatGPT

Experimente no ChatGPT
  • Sem necessidade de habilidades de edição
  • Qualidade profissional
  • Gratuito para experimentar
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