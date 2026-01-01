Descreva no ChatGPT. Produza com HeyGen.
Transforme qualquer conversa em vídeo profissional — com motion graphics, b-roll e narrativa visual. Sem necessidade de edição.
Como funciona
Descreva
Diga ao ChatGPT qual vídeo você precisa — um explicativo, uma apresentação, um tutorial — em linguagem simples.
Gere
O Video Agent da HeyGen produz um vídeo completo com avatares, motion graphics, b-roll e narração.
Refine
Faça ajustes pela conversa. Altere o roteiro, troque visuais, mude o tom — tudo sem sair do ChatGPT.
Do prompt à produção
Do roteiro ao vídeo
Escreva um roteiro no ChatGPT e receba um vídeo totalmente produzido em minutos.
Da ideia ao pitch
Transforme uma ideia inicial em um vídeo de pitch profissional para investidores ou stakeholders.
Do blog ao vídeo
Transforme conteúdo escrito em resumos de vídeo envolventes.
Da apresentação ao vídeo
Converta slides e roteiros em apresentações de vídeo dinâmicas.
Do prompt ao clipe social
Gere vídeos para redes sociais que prendem a atenção a partir de um único prompt.
Da conversa ao explicativo
Transforme qualquer conversa no ChatGPT em um vídeo explicativo claro.
Perguntas Frequentes
O que é o app HeyGen para ChatGPT?
O app nativo da HeyGen dentro do ChatGPT permite criar vídeos gerados por IA diretamente das suas conversas. Descreva o que você precisa em linguagem natural e receba vídeos profissionais com avatares, motion graphics e b-roll — entregues direto no chat. Você pode revisar e editar seu vídeo sem sair do ChatGPT.
Preciso de uma conta HeyGen?
Sim, você precisará de uma conta gratuita na HeyGen para gerar vídeos. Cadastre-se em heygen.com.
Que tipo de vídeos posso criar?
Vídeos explicativos, demos de produto, clipes para redes sociais, materiais de treinamento, vídeos de pitch e muito mais — todos totalmente produzidos com avatares de IA, motion graphics, b-roll e narração.
Qual a diferença em relação à plataforma principal da HeyGen?
O app para ChatGPT permite que você permaneça no ChatGPT para ideação e geração de vídeo em um único fluxo. Para edição avançada, branding personalizado e colaboração em equipe, use a HeyGen diretamente em heygen.com.
É gratuito?
O app para ChatGPT é gratuito para experimentar. A geração de vídeo utiliza os créditos da sua conta HeyGen. Novas contas recebem créditos gratuitos para começar.
Seus vídeos começam onde seus prompts terminam
Crie vídeos profissionais diretamente pelo ChatGPT
- Sem necessidade de habilidades de edição
- Qualidade profissional
- Gratuito para experimentar