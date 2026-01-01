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Estúdio de edição com IA

Quando você se cadastra no HeyGen pela primeira vez usando seu e-mail de trabalho, você se torna automaticamente o Admin do seu workspace. A função de Admin oferece acesso total, incluindo cobrança, segurança e permissões, para que você possa estabelecer a base certa desde o primeiro dia. Depois de fazer login, você criará seu workspace dando um nome a ele — geralmente o nome da sua empresa ou equipe — e enviando uma imagem de perfil ou logotipo para deixá-lo imediatamente reconhecível.

A partir daí, você acessa as configurações do workspace. Nessa área, você pode atualizar o nome do workspace, alterar a imagem se necessário e começar a personalizar o ambiente para combinar com a sua marca. Quando isso estiver pronto, é hora de trazer seus colegas de equipe. Na aba Members, você pode convidar pessoas por e-mail e atribuir funções: Admins gerenciam cobrança e segurança, Editors criam e editam conteúdo, e Viewers podem acessar os vídeos sem fazer alterações. Cada convite garante ao seu time o nível certo de acesso e ajuda vocês a colaborarem com eficiência.

Como Admin, você também é responsável pela segurança. Em Security, você pode ativar o single sign-on com provedores como Okta ou Microsoft Entra ID, configurar autenticação em duas etapas e aplicar permissões baseadas em função. Esses controles garantem que seu workspace permaneça seguro e que seu conteúdo esteja protegido.

Ao concluir essas etapas, você terá um workspace HeyGen totalmente configurado, pronto para colaboração e criação de vídeos. Essa base facilita manter tudo organizado, proteger sua marca e escalar a produção em toda a equipe.

Essa foi a sua introdução ao HeyGen. Nos próximos módulos, vamos explorar como personalizar seu brand kit, mergulhar no AI Studio e começar a criar seus primeiros vídeos com avatares, vozes e templates.